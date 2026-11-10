¿Nos lavamos bien los dientes? El nuevo cepillo inteligente que analiza nuestra técnica, protege las encías y busca una limpieza más profunda

Lavarse los dientes es una de esas cosas que hacemos casi sin pensar. Nos levantamos, cogemos el cepillo y dedicamos un par de minutos a nuestra higiene bucal antes de empezar el día. Lo mismo ocurre por la noche, cuando muchas veces estamos cansados y queremos terminar cuanto antes. Pero ¿alguna vez nos paramos a pensar si realmente nos estamos limpiando bien todos los dientes?

Precisamente para mejorar ese gesto cotidiano, los cepillos eléctricos han ido incorporando nuevas tecnologías. Ya no se trata únicamente de sustituir el movimiento manual por uno automático, sino de conseguir una limpieza más precisa, adaptada a las necesidades de cada persona y capaz de corregir algunos de los errores más habituales durante el cepillado.

Un ejemplo de esta evolución es el nuevo Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige, un cepillo eléctrico que combina tecnología sónica y sensores inteligentes para ofrecer una limpieza más precisa y personalizada, ayudando a corregir algunos de los errores más habituales.

Una limpieza más profunda

Uno de los elementos que explican el funcionamiento del DiamondClean 9900 Prestige es su tecnología Next Generation Sonicare, que alcanza hasta 62.000 movimientos de cerdas por minuto.

Esta velocidad permite realizar una limpieza eficaz y suave, mientras que el motor ajusta automáticamente su potencia para mantener un rendimiento constante, incluso en las zonas de más difícil acceso.

El cepillo incorpora el cabezal A3 All-in-One, diseñado para responder a distintas necesidades de la higiene bucodental. Según Philips, permite eliminar hasta 20 veces más placa que un cepillo manual, contribuir a conseguir unas encías hasta 15 veces más sanas después de seis semanas y eliminar hasta un 100 % más de manchas superficiales en menos de dos días.

A esta tecnología se suma la denominada acción dinámica de fluidos, que impulsa microburbujas entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para favorecer la limpieza de los espacios más difíciles de alcanzar.

Es precisamente al utilizarlo cuando se aprecia una de las diferencias que más me han sorprendido. La sensación no es la de un cepillo eléctrico convencional que simplemente vibra con más intensidad, sino la de un cabezal que acompaña el recorrido por cada pieza dental y permite limpiar toda la boca de una manera muy uniforme.

Nunca había experimentado una sensación de limpieza como la que deja este cepillo al terminar: los dientes se sienten completamente limpios, como si cada uno hubiera recibido la atención que necesita. Y lo mejor es que consigue esa sensación sin tener que ejercer fuerza ni realizar movimientos bruscos.

Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige. Philips

La diferencia no está únicamente en la potencia del motor, sino en todo lo que ocurre mientras te cepillas. El dispositivo analiza cómo lo estás haciendo, detecta si ejerces demasiada presión y te ayuda a identificar las zonas que necesitan algo más de atención.

Todo esto es gracias a su tecnología SenseIQ, un sistema inteligente que analiza la presión, el movimiento y la cobertura del cepillado hasta 100 veces por segundo. Dicho de otro modo, el dispositivo no se limita a ejecutar un movimiento repetitivo, sino que interpreta cómo lo estamos utilizando y adapta su funcionamiento cuando detecta que algo no va bien.

Esto resulta especialmente útil porque uno de los errores más frecuentes al lavarnos los dientes es ejercer demasiada presión. Existe la creencia de que apretar más ayuda a eliminar mejor la placa, pero no es así.

Una presión excesiva puede resultar perjudicial para las encías y contribuir al desgaste dental, por lo que aprender a controlar la fuerza es fundamental.

Para ayudarnos, el DiamondClean 9900 Prestige incorpora un anillo luminoso que funciona como indicador visual. Cuando la presión es correcta, se ilumina en verde; si apretamos demasiado, parpadea en morado y emite una ligera vibración. Por el contrario, cuando la presión es insuficiente, la luz se atenúa progresivamente hacia ese mismo tono.

Además, la tecnología SenseIQ Adaptive Intensity va un paso más allá: si el cepillo detecta que estamos ejerciendo demasiada fuerza, reduce automáticamente la intensidad del motor para proteger los dientes y las encías.

Es una de esas funciones que cobran sentido cuando las incorporas a tu rutina. Muchas veces no somos conscientes de la fuerza que aplicamos al cepillarnos, especialmente cuando tenemos prisa o intentamos insistir en una zona concreta. Contar con una señal inmediata ayuda a corregir ese gesto y a acostumbrarnos a una técnica más adecuada.

Sin embargo, si hay algo que me ha dejado sin palabras es cómo este cepillo sabe qué zona de la boca necesita más atención. Aunque podamos tener la sensación de haber recorrido toda la boca, es habitual concentrar más tiempo en determinadas piezas dentales y pasar demasiado rápido por otras.

El sistema del DiamondClean 9900 Prestige ofrece información visual mientras nos cepillamos. La base del cepillo se ilumina en amarillo cuando detecta una zona que necesita más atención y cambia a azul cuando considera que esa área ya está limpia.

La información no termina cuando apagamos el dispositivo. Al finalizar la sesión, la pantalla integrada muestra un mapa bucal detallado en el que aparecen las zonas que conviene repasar y aquellas en las que deberíamos moderar la presión en próximos cepillados.

Literalmente no hace falta preguntarse si hemos insistido lo suficiente en las muelas o si hemos pasado correctamente por la parte interior de los dientes: el propio dispositivo proporciona indicaciones para mejorar la cobertura.

También ayuda a entender que una buena higiene bucodental no depende exclusivamente del tiempo que dedicamos al cepillado, sino de cómo distribuimos ese tiempo y de la técnica que utilizamos.

Ocho modos de cepillado

La personalización es otra de las grandes apuestas del DiamondClean 9900 Prestige. Su pantalla táctil a color, integrada en el mango, permite escoger entre tres niveles de intensidad —alto, medio y bajo— y ocho modos de cepillado, pensados para responder a diferentes necesidades.

El modo Clean está destinado a la limpieza diaria, mientras que Deep Clean ofrece una experiencia más profunda. White se orienta a la eliminación de manchas superficiales y Gum Health pone el foco en el cuidado de las encías.

Para quienes tienen los dientes o las encías especialmente sensibles, Sensitive permite realizar un cepillado más suave. Max Care está pensado para un cuidado más intensivo, Comfort ofrece una alternativa más delicada y Polish busca mejorar el acabado y aportar brillo a los dientes.

Esta variedad permite ajustar el funcionamiento del cepillo según las preferencias de cada usuario, sin tener que recurrir a un único tipo de limpieza para todas las situaciones.

La experiencia se completa con la aplicación Philips Sonicare, que ofrece orientación en tiempo real, recomendaciones personalizadas e informes de progreso. De esta manera, es posible consultar cómo evoluciona nuestra técnica y detectar hábitos que podemos mejorar con el paso de los días.

Más allá de sus prestaciones tecnológicas, Philips ha cuidado especialmente el diseño de este modelo. El DiamondClean 9900 Prestige presenta un acabado Quartz Black y una estética minimalista que se aleja de la imagen habitual de muchos cepillos eléctricos.

Incluye una base de carga por inducción con vaso de cristal, que permite dejar el dispositivo cargando en el baño sin necesidad de conectarlo directamente mediante un cable. También incorpora un estuche de viaje que funciona como cargador, un detalle práctico para quienes pasan varios días fuera de casa y no quieren renunciar a su rutina de higiene.

La batería de ion de litio ofrece una autonomía de hasta 14 días, según las condiciones de uso. A esto se añaden dos temporizadores inteligentes, SmartTimer y BrushPacer, diseñados para ayudar a cumplir el tiempo de cepillado recomendado por los dentistas y distribuirlo correctamente por las distintas zonas de la boca.

El dispositivo también avisa cuando llega el momento de sustituir el cabezal, por lo que hay pocas cosas que están en tu mano una vez pruebas este dispositivo. Únicamente, disfrutarlo como si de unas zapatillas nuevas se tratase.