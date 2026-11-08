Martha Obeo, maquilladora: "En pieles maduras, la técnica del delineado invertido es lo mejor para rejuvenecer la mirada"

Un buen maquillaje puede cambiar por completo la apariencia del rostro, pero el resultado no depende únicamente de los productos que se utilicen. La técnica, la cantidad de cosmético y el lugar exacto donde se aplica son aspectos que conviene cuidar para realzar las facciones sin conseguir el efecto contrario al deseado.

El colorete, el contorno, el iluminador y los polvos bronceadores permiten jugar con los volúmenes del rostro, suavizar determinados rasgos y aportar luminosidad. Aunque todos tienen su importancia, el delineador de ojos es uno de los productos que más pueden cambiar la expresión de la mirada.

Un trazo bien ejecutado ayuda a elevar visualmente el extremo del ojo, definir su forma y conseguir una apariencia más descansada. En cambio, una línea demasiado gruesa o situada en una zona poco favorecedora puede endurecer la expresión y hacer que los ojos parezcan más pequeños.

Para evitar estos errores, las técnicas de maquillaje han evolucionado hacia acabados más naturales y sencillos de reproducir.

Una de las propuestas que ha ganado popularidad es el reverse eyeliner o delineado invertido, una forma diferente de utilizar el lápiz de ojos que permite destacar la mirada, crear una sensación de mayor amplitud y conseguir un sutil efecto lifting sin recurrir al tradicional rabillo del eyeliner.

Delineado invertido

El objetivo del reverse eyeliner o delineado invertido se trata de una técnica que da más protagonismo a la línea inferior de las pestañas, a diferencia del modo tradicional, que se centra en la zona superior de las mismas.

Se trata de una técnica que sienta bien especialmente a personas con los párpados caídos, ya que equilibra el peso y hace que la mirada parezca más grande. Resulta especialmente favorecedor en pieles maduras, cuando la piel del párpado comienza a perder firmeza.

Por otro lado, se trata una alternativa al delineado clásico. Al aplicar producto en la línea inferior de las pestañas en lugar de la superior, tiene la capacidad para enmarcar la mirada de una forma novedosa y, a la vez, sutil, logrando un estilo sofisticado y llamativo.

Además, esta técnica resulta ideal para quienes desean definir los ojos sin el aspecto más recargado que puede dar un delineado completo en ambos párpados. Al concentrarse en la línea inferior de las pestañas, el delineado invertido da profundidad y acentúa la forma natural del ojo.

Todo ello sin tener en cuenta que se trata de un delineado mucho más sencillo que el tradicional, ya que necesita menos precisión. Lo único que tenemos que hacer es seguir la línea de nuestras pestañas inferiores y continuar con la dirección para realizar un rabillo.

Tiene una gran capacidad para equilibrar el rostro, especialmente en aquellos casos donde los párpados superiores son pequeños o están ligeramente caídos, puesto que ayuda a redirigir la atención hacia la parte inferior del ojo.

Esto puede hacer que los ojos parezcan más grandes y definidos sin la necesidad de un delineado superior que, en algunos casos, podría sobrecargar la mirada o hacer que los ojos se vean más pequeños.

La técnica del delineador invertido también puede complementarse fácilmente con sombras suaves en el párpado superior o incluso dejarse sin nada en la parte de arriba, lo que refuerza la atención en la línea inferior y da un efecto de mayor apertura y luminosidad en la zona ocular.

El eyeliner invertido suele requerir menos retoques durante el día, ya que la línea inferior es menos propensa a los pliegues o al desgaste que ocurre en el párpado superior debido al parpadeo.

Asimismo, permite experimentar con una amplia gama de productos, como lápices de colores, delineadores líquidos o en gel, lo que abre la posibilidad a diseños personalizados o a lanzarnos con diferentes estilos.

Cómo hacerlo

El delineado tradicional resulta especialmente complicado para cientos de personas, ya que se necesita técnica y práctica que en ocasiones nos obliga a dejar de intentarlo. Por el contrario, el eyeliner invertido es mucho más sencillo y podemos realizarlo sin problema.

Los primeros pasos son optativos, ya que hay quienes deciden dar color al párpado móvil antes de empezar. Podemos dejarlo sin maquillaje; sin embargo, también podemos aplicar sombras en tonos nude o marrones para decorar la mirada.

Estas sombras nos servirán como base y unificarán el tono del párpado; sin embargo, también podemos dejarlo natural. Ahora, pasaremos a escoger nuestro delineador, que la mejor opción es escogerlo a prueba de agua.

Una vez elegido, lo que tenemos que hacer es delinear la línea inferior de las pestañas, asegurándonos de cubrir cualquier espacio entre ellas. Después, con la ayuda de un pincel, extenderemos suavemente el trazo hacia arriba, siguiendo la dirección natural del ojo para crear un efecto de mirada elevada.

Con una brocha, podemos aplicar una sombra mate oscura para difuminar el delineado, fusionando los productos para un acabado suave y definido. Es importante no extender demasiado el maquillaje hacia la zona de la ojera, ya que esto podría dar una apariencia de cansancio en la mirada.

Una vez terminado, lo ideal es aplicar un poco de corrector para limpiar y corregir cualquier error que pueda haber quedado, y añadir una capa de máscara de pestañas.