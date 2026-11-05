Jen Barreiro, maquilladora: "Para un delineado favorecedor a cualquier edad, dibuja un punto al final del ojo con lápiz marrón y difumina"

Conseguir un delineado que favorezca no siempre requiere pulso firme ni dominar el eyeliner líquido. A veces, un lápiz marrón y un pincel biselado son suficientes para realzar la mirada con un acabado suave y natural.

La maquilladora profesional Jen Barreiro propone una técnica sencilla que permite dibujar un rabillo difuminado sin complicaciones.

El secreto está en empezar por un punto, utilizarlo como referencia y trabajar el pigmento con un pincel para integrarlo en la línea de las pestañas.

Delinear los ojos

El método de la maquilladora comienza con un lápiz marrón, un tono que aporta definición sin la intensidad del negro y que resulta especialmente versátil para los maquillajes de diario.

La técnica consiste en dibujar un pequeño punto en el extremo exterior del ojo. Esta marca funciona como guía para establecer hasta dónde llegará el delineado y ayuda a controlar su dirección.

A continuación, se utiliza un pincel biselado, de cerdas firmes y corte diagonal. Se apoya sobre el punto y se arrastra suavemente hacia el interior, siguiendo la línea de las pestañas.

La propia Barreiro resume el procedimiento de forma muy sencilla: "Coge un lápiz marrón, dibuja un punto al final del ojo, coge un pincel biselado, apóyalo en el punto y arrastra. Difumina un poquito hacia dentro y ya tienes un delineado difuminado".

La ventaja de este recurso es que permite trabajar con pequeñas cantidades de producto y corregir el resultado sobre la marcha. No hace falta dibujar una línea perfecta desde el primer momento: el pincel se encarga de suavizar los bordes y de integrar el color.

Por qué un lápiz marrón

El marrón es una alternativa al negro cuando se busca definir los ojos sin endurecer demasiado las facciones. Los tonos chocolate o café oscuro aportan profundidad y combinan con distintos colores de ojos y estilos de maquillaje.

También importa la textura del lápiz. Una fórmula cremosa facilita el deslizamiento sobre el párpado y permite difuminar el pigmento antes de que se fije. Conviene evitar los lápices excesivamente secos, que pueden arrastrar la piel y dificultar la aplicación.

El pincel biselado, por su parte, ofrece precisión gracias a su forma diagonal. Su extremo permite trabajar cerca de las pestañas y controlar la dirección del trazo, mientras que sus cerdas ayudan a distribuir el producto sin dejar una línea rígida.

Para un resultado más discreto, basta con utilizar poca cantidad de lápiz y mantener el color cerca de las pestañas. Si se desea intensificar la mirada, se puede repetir el gesto y reforzar ligeramente el extremo exterior.

Acabado natural y duradero

El difuminado es el paso que marca la diferencia. En lugar de extender el pigmento por todo el párpado, conviene trabajar con movimientos cortos y concentrar la intensidad en el rabillo.

La transición debe ser progresiva: el extremo exterior queda ligeramente más definido y el color pierde intensidad a medida que se acerca al interior del ojo. Así se consigue profundidad sin recargar el maquillaje.

Para prolongar la duración, se puede aplicar una pequeña cantidad de sombra marrón mate sobre el lápiz. Este gesto ayuda a fijar el pigmento y mantiene el acabado suave.

La máscara de pestañas completa el maquillaje. Aplicada desde la raíz, aporta definición y equilibra el delineado sin necesidad de añadir más productos.