Los peluqueros avisan: a partir de los 50, teñirse el pelo de rubio o de negro, puede hacer que parezcas más mayor

El color del cabello influye directamente en la apariencia del rostro. Una elección acertada puede aportar luminosidad, dulcificar los rasgos y conseguir un efecto rejuvenecedor que, en ocasiones, resulta incluso más favorecedor que cambiar de peinado.

A medida que cumplimos años, encontrar el tinte adecuado cobra especial importancia. El objetivo no es aparentar una edad diferente, sino escoger una tonalidad que armonice con la piel, favorezca las facciones y permita sacar partido a la belleza natural.

Con el tiempo, la tez experimenta cambios en su pigmentación y textura, mientras que determinadas facciones adquieren mayor definición. Esto hace que algunos matices produzcan un efecto distinto al de años atrás.

Uno de los fallos más frecuentes es recurrir a colores excesivamente radicales. Los rubios ceniza muy fríos y los negros demasiado oscuros pueden resultar poco favorecedores en pieles maduras. Mientras los primeros tienden a acentuar la palidez, los segundos generan un contraste que puede hacer más visibles las arrugas y endurecer la mirada.

Por este motivo, los profesionales suelen apostar por tonalidades cálidas, reflejos suaves y acabados multidimensionales. Los matices bien distribuidos evitan que la melena parezca uniforme, crean una sensación de mayor densidad y ayudan a enmarcar el rostro con un resultado elegante y favorecedor.

Tonos que envejecen

El negro absoluto puede parecer elegante, pero a partir de cierta edad tiende a endurecer las facciones. Al crear un contraste muy fuerte con la piel, puede hacer más visibles las arrugas, las ojeras y la pérdida de firmeza.

Además, cuando aparecen las canas, la raíz se nota antes. Esto obliga a un mantenimiento más frecuente y puede generar un efecto poco favorecedor si el color pierde brillo entre visitas a la peluquería.

Con los rubios muy claros ocurre algo parecido. Los platinos fríos, ceniza o demasiado uniformes pueden restar calidez al rostro. En pieles maduras, ese acabado puede dar una sensación apagada, especialmente si el cabello está seco o castigado.

Por eso, los expertos recomiendan huir de los colores planos. A partir de los 50 favorecen más los tonos con matices, reflejos suaves y transiciones naturales. El objetivo no es cambiar radicalmente, sino iluminar estratégicamente.

Las mechas babylights, los reflejos caramelo, los degradados cálidos o los baños de brillo son algunos de los recursos más utilizados para conseguir ese efecto rejuvenecedor sin caer en cambios demasiado agresivos.

Los que rejuvenecen

Entre las opciones más recomendadas destaca el cobre brillante. Es un color lleno de energía, pero más sofisticado que los naranjas intensos. Su gran ventaja es que aporta calidez inmediata y hace que la piel parezca más viva.

Favorece especialmente a las pieles claras o rosadas, aunque puede adaptarse con matices más suaves para otros tonos de piel. Bien trabajado, aporta luz al rostro y evita el efecto plano de los tintes tradicionales.

Otra opción en auge es el plata elegante. Cada vez más mujeres deciden dejar de ocultar sus canas y convertirlas en parte de su estilo. Lejos de envejecer, un gris cuidado puede resultar moderno, luminoso y muy favorecedor.

La clave está en mantenerlo bonito. Los cabellos grises necesitan hidratación, productos específicos y champús que neutralicen reflejos amarillentos. Cuando está brillante y bien cortado, el resultado es sofisticado y muy actual.

El rubio fresa también se ha convertido en uno de los favoritos de los estilistas. Mezcla matices dorados, cobrizos y rosados, lo que aporta dulzura y luminosidad sin endurecer la expresión.

Es una buena alternativa para quienes quieren verse más rubias, pero sin caer en tonos demasiado fríos. Además, funciona muy bien en cortes cortos, medias melenas y cabellos largos con capas.

Para quienes prefieren los tonos oscuros, el mousse de moca es una de las opciones más favorecedoras. Se trata de un marrón profundo, pero cálido, que aporta elegancia sin la dureza del negro.

Este tono ilumina más de lo que parece y combina muy bien con reflejos caramelo, avellana o dorados. Además, suele ser más fácil de mantener que los rubios claros o los cobres muy intensos.

Aportar luz y naturalidad

Más allá de las tendencias, los peluqueros insisten en que no existe un tinte universal. El color ideal depende del tono de piel, el color de ojos, la base natural del cabello y el estilo de cada mujer.

Aun así, hay una norma que casi siempre funciona: elegir tonos que aporten luz cerca del rostro. No tienen que ser necesariamente claros, pero sí deben tener matices cálidos o reflejos que suavicen.

También conviene evitar los acabados mates. Un pelo sin brillo puede sumar años aunque el color sea bonito. Por eso, los tratamientos de hidratación, los baños de gloss y los productos protectores son tan importantes como el tinte.

El objetivo no es aparentar otra edad, sino verse favorecida. Un color bien elegido puede abrir la mirada, dulcificar los rasgos y aportar seguridad.