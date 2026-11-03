Jesús Serrano, maquillador: "En pieles maduras, aplicar el colorete demasiado bajo puede hacer que parezcas más mayor"

Según pasan los años, la piel experimenta cambios que también influyen en nuestra manera de maquillarnos. La pérdida de firmeza, la aparición de arrugas y la modificación de los volúmenes faciales hacen que algunas técnicas que funcionaban a los 30 años no ofrezcan el mismo resultado a partir de los 50.

Esto no significa que haya que renunciar al contorno, al colorete o al iluminador. Al contrario, aplicarlos en los lugares adecuados puede ayudar a conseguir un efecto lifting visual, definir los pómulos y aportar frescura al rostro.

El secreto está en entender cómo funcionan las luces y las sombras sobre la cara. Mientras los tonos oscuros crean profundidad, los claros destacan determinadas zonas y el colorete devuelve color a la piel.

Una técnica que también defienden maquilladores profesionales especializados en pieles maduras, como Jesús Serrano, que el contorno debe utilizarse para realzar las facciones naturales, evitando las líneas demasiado marcadas.

Efecto 'lifting'

Uno de los errores más habituales al contornear una piel madura consiste en dibujar una línea demasiado baja bajo los pómulos. Esto puede acentuar visualmente el descenso de los tejidos, en lugar de conseguir el efecto rejuvenecedor que buscamos.

La técnica propuesta en el tutorial parte de una indicación muy concreta: "Si tienes la piel madura, haz el contorno con efecto lifting aquí y difuminado hacia arriba, aquí difuminado hacia atrás y aquí difuminado hacia abajo". La idea consiste en adaptar la dirección del difuminado a cada zona del rostro.

En los pómulos, por ejemplo, conviene trabajar el producto ligeramente por debajo del hueso y extenderlo hacia las sienes, sin acercar demasiado la sombra a la boca.

Los contornos de textura cremosa pueden resultar especialmente cómodos en pieles secas, siempre que se utilicen pequeñas cantidades y se integren correctamente con la base de maquillaje.

Iluminador mejor que corrector

El segundo paso consiste en identificar los puntos estratégicos donde queremos captar la luz. Aquí aparece una diferencia importante: el iluminador y el corrector no cumplen la misma función.

El corrector neutraliza o disimula ojeras, manchas e imperfecciones, mientras que el iluminador aporta luminosidad y ayuda a destacar los relieves faciales.

"Y el iluminador, y no el corrector, pegadito al tabique de la nariz, al ladito del lagrimal, en el punto alto de la ceja, difuminado hacia abajo, en el punto alto del pómulo, difuminado hacia arriba y debajo del contorno oscuro, difuminado hacia abajo", explica el tutorial.

La propuesta busca distribuir la luminosidad en diferentes puntos para crear un contraste suave con las zonas previamente contorneadas.

Conviene elegir un iluminador de brillo fino, preferiblemente líquido o cremoso, ya que las partículas de purpurina demasiado visibles pueden acentuar la textura de la piel y algunas líneas de expresión.

Tampoco es necesario iluminar todas las zonas mencionadas. La intensidad y la ubicación deben adaptarse a la estructura facial, especialmente cuando existen arrugas marcadas alrededor de los ojos.

El colorete, el último paso

Una vez aplicados el contorno y el iluminador, llega el momento del colorete. Su ubicación determina buena parte del resultado, especialmente cuando buscamos unos pómulos visualmente más elevados.

"Y el colorete donde se junta el contorno y el iluminador. Y difuminamos a toquecitos con la esponja", señala la explicación original. Esta colocación permite integrar los tres productos sin crear franjas de color independientes. El colorete actúa como transición entre la sombra del contorno y la luminosidad de la parte superior del pómulo.

La maquilladora Gucci Westman también recomienda adaptar su aplicación a la forma del rostro, utilizando cantidades moderadas y trabajando sobre la zona del pómulo para conseguir un acabado favorecedor.

En cuanto a las herramientas, una esponja ligeramente humedecida puede facilitar el difuminado. Lo recomendable es presionar suavemente, sin arrastrar el producto, para evitar desplazar las capas anteriores y, por supuesto, antes de empezar, no olvides una buena hidratación en la piel para suavizar temporalmente la apariencia de algunas líneas finas.