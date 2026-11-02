María Solans, maquilladora: "A partir de los 50, para quitar el aspecto de 'cara cansada' y rejuvenecer la mirada, aplica iluminador en el lagrimal"

Conseguir un rostro luminoso después de los 50 no consiste en utilizar más maquillaje, sino en saber dónde colocarlo. Hay pequeños gestos que permiten disimular visualmente los signos de cansancio y favorecer una apariencia más descansada sin necesidad de recurrir a productos de gran cobertura.

Uno de los cosméticos más útiles para conseguirlo es el iluminador líquido, especialmente cuando se aplica en puntos concretos del rostro. Su textura permite trabajar con cantidades pequeñas y conseguir un acabado natural, siempre que se elija una fórmula adecuada.

La maquilladora y asesora de imagen María Solans explica en declaraciones a CLARA que "a partir de los 50, la piel suele presentar cambios de textura, pérdida de luminosidad y mayor tendencia a la deshidratación".

Estos cambios están relacionados, entre otros factores, con el envejecimiento cutáneo y las alteraciones hormonales de la menopausia, que pueden reducir la capacidad de la piel para retener humedad.

Por eso, la especialista recomienda prestar atención a la distribución del producto. "La clave no es iluminar más, sino iluminar mejor", asegura.

Iluminar después de los 50

Para Solans, el lugar más favorecedor es la parte alta del pómulo, donde una pequeña cantidad de iluminador puede realzar las facciones y proporcionar una apariencia más fresca.

"Es mi zona favorita", reconoce la maquilladora, que explica que este sencillo gesto "ayuda a reflejar la luz y aporta un aspecto más fresco".

El secreto está en depositar una pequeña cantidad sobre el hueso del pómulo y difuminar los bordes hasta que el producto se funda con la base de maquillaje. Otra zona interesante es el lagrimal. Según la experta, "un toque muy sutil puede abrir la mirada y hacer que parezca más despierta".

También puede utilizarse debajo del punto más alto de la ceja o en el párpado móvil, siempre que la textura de la piel lo permita. "No es necesario iluminar todas estas zonas a la vez. Prefiero seleccionar una o dos y trabajar con sutileza", aconseja.

Dónde no aplicar iluminador

Aunque puede resultar favorecedor, el iluminador también tiene sus inconvenientes cuando se utiliza sobre áreas con líneas de expresión pronunciadas. "Tendría especial cuidado con aplicar iluminador directamente sobre las arrugas de la ojera, las patas de gallo o los pliegues más marcados", advierte Solans.

El motivo es sencillo: las partículas reflectantes pueden acentuar visualmente las irregularidades de la superficie cutánea, especialmente cuando el producto contiene demasiado brillo.

La maquilladora tampoco recomienda extenderlo por zonas con poros visibles, como los laterales de la nariz o determinadas áreas de las mejillas. "Es preferible crear un punto de luz localizado y difuminar sus bordes", explica, en lugar de dibujar una franja brillante que recorra todo el pómulo hasta la sien.

Para evitarlo, conviene elegir iluminadores de acabado satinado o nacarado fino y reservar las fórmulas con partículas de purpurina para maquillajes más intensos.

Acabado natural

La preparación de la piel resulta fundamental. Antes de comenzar, Solans recomienda utilizar una hidratante adaptada a las necesidades del rostro y una base ligera que no se acumule en los pliegues.

De hecho, la Academia Americana de Dermatología señala que una hidratación adecuada puede hacer menos visibles algunas líneas finas y mejorar temporalmente el aspecto de la piel.

Después llega el iluminador. La profesional prefiere aplicarlo con los dedos o con un pincel pequeño, evitando arrastrar el maquillaje. "Depositamos poca cantidad y damos pequeños toques, sin arrastrar el producto", explica, recordando que "el calor de los dedos ayuda a integrarlo".

Su último consejo consiste en mezclar una pequeña cantidad de iluminador con la base de maquillaje en una zona concreta, siempre que ambas fórmulas sean compatibles.

Así se consigue una luminosidad discreta que realza las facciones sin sobrecargar el rostro. Un recurso especialmente útil para quienes buscan un maquillaje cotidiano, favorecedor y fácil de realizar.