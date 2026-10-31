Mayra Medina, maquilladora: "Aplica máscara negra arriba y marrón abajo para una mirada más joven, sin endurecerla"

La máscara de pestañas es uno de esos productos capaces de cambiar la expresión del rostro en pocos segundos. Basta con una pasada para abrir los ojos y aportar definición, aunque no siempre es necesario recurrir al negro en todas las pestañas para conseguir una mirada intensa.

La maquilladora profesional Mayra Medina propone combinar dos tonos para lograr un resultado equilibrado: negro en las pestañas superiores y marrón en las inferiores. "El negro aporta intensidad y el marrón introduce calidez", explica la experta.

Es un gesto sencillo que encaja especialmente bien en los maquillajes de diario, cuando buscamos realzar los ojos sin recargarlos.

Además, puede resultar favorecedor a partir de los 50, una etapa en la que muchas mujeres prefieren adaptar la intensidad del maquillaje para conseguir un acabado más ligero.

Negro arriba y marrón abajo

La propuesta de Medina consiste en reservar la máscara negra para las pestañas superiores, donde ayuda a definir la línea de las pestañas y aporta profundidad. En las inferiores, el marrón permite mantener esa definición con un contraste menos marcado.

"Una máscara marrón en las pestañas inferiores, por ejemplo, aporta definición sin crear una línea visual demasiado dura bajo el ojo", señala la maquilladora.

La diferencia entre ambos tonos no tiene por qué resultar evidente. El objetivo es que se complementen y que la mirada gane presencia sin que el maquillaje adquiera demasiado protagonismo.

La técnica también puede ser útil para quienes sienten que la máscara negra aplicada por todo el ojo endurece sus facciones. En lugar de renunciar a ella, basta con concentrarla en la parte superior y suavizar el resultado debajo.

En rostros maduros

Con el paso de los años, algunas mujeres prefieren maquillajes que definan los ojos sin añadir demasiado contraste en la zona inferior. La combinación de negro y marrón ofrece una alternativa sencilla para modular la intensidad sin renunciar a la máscara de pestañas.

"A partir de los 50 años es una técnica muy favorecedora", afirma Medina. Según explica, "la mezcla de negro y marrón ayuda a que la zona de la ojera no se vea tan endurecida por el maquillaje y consigue una mirada más fresca".

El resultado, no obstante, depende de la cantidad de producto y de las características de cada rostro. Aplicar demasiada máscara puede apelmazar las pestañas, formar grumos y hacer que el acabado pierda naturalidad.

Por eso, la experta recomienda moderación, especialmente en las pestañas inferiores: "Una aplicación ligera. Lo justo para definirlas, sin sobrecargarlas".

El tono también se puede adaptar al color de los ojos y al efecto que se busque. Medina señala que, en los ojos marrones, funcionan tanto el negro como el marrón chocolate. Para los azules, propone marrones cálidos y tonos bronce.

En pieles claras, los marrones pueden integrarse de manera discreta, mientras que en las pieles medias, oliva u oscuras también resultan interesantes los tonos más intensos. Para un maquillaje de día, la maquilladora se inclina por los marrones cuando se busca un acabado suave.

Cómo aplicarlo

Antes de empezar, conviene curvar las pestañas con un rizador. Después, aplica una capa fina de máscara negra en las superiores, desde la raíz hasta las puntas, procurando distribuir bien el producto.

Si necesitas más intensidad, deja que la primera capa se seque ligeramente antes de añadir otra pequeña cantidad. En las pestañas inferiores, utiliza el cepillo con suavidad y evita insistir varias veces sobre la misma zona.

"El primer error es aplicar demasiado producto, ya que tendrás unas pestañas apelmazadas, con grumos y un acabado poco natural", advierte Medina.

La combinación también admite otras posibilidades. "Puedes aplicar tonos como verdes, azules o burdeos para potenciar el color de tu ojo", explica. El azul marino puede aportar contraste a los ojos marrones, mientras que los tonos berenjena y ciruela ayudan a destacar los matices de los verdes.

Para un resultado más sofisticado, Medina aconseja "coordinar la máscara inferior con el eyeliner o la sombra que lleves en esa zona". Así, el color se incorpora al maquillaje sin necesidad de añadir capas de máscara.