La nostalgia de los 2000 vuelve al maquillaje, pero mucho más elegante: sombras frías, labios jugosos y una piel con efecto diamante

Todas juramos bajo firmamento que jamás volveríamos a los años 2000, al menos en lo que a moda y belleza se refiere. Nos convencimos de que había tendencias que era mejor dejar atrás, desde los pantalones de tiro bajo hasta los vaqueros capri, pero la moda ha vuelto a ponerlas frente a nosotras y, poco a poco, hemos terminado mirándolas con otros ojos.

Con el maquillaje ha sucedido algo parecido. Después de varias temporadas en las que los labiales mate y los tonos tierra han ocupado buena parte de nuestros neceseres, vuelven los labios perfilados, los brillos jugosos, las sombras azules y plateadas y los coloretes rosas que dejan un aspecto de muñeca.

Sin darnos cuenta, estamos recuperando algunos de los códigos de belleza que marcaron aquella época y que también asociamos a la cultura pop de los primeros años del milenio, como Crepúsculo, donde los tonos fríos, los destellos y la piel luminosa adquieren un aire romántico y misterioso

Es esa combinación, de hecho, la que vuelve a inspirar propuestas de belleza actuales, como The Twilight Saga x SHEGLAM, una colección que reúne sombras de ojos, tintas labiales e iluminadores para reinterpretar el maquillaje de la época con el acabado que ahora nos conquista.

Las sombras frías

Para entender por qué esta estética vuelve a resultar atractiva, basta con recordar cómo nos maquillábamos hace dos décadas. El maquillaje tenía un punto experimental y divertido, con destellos metálicos, colores intensos y contrastes que no siempre buscaban pasar desapercibidos.

Hoy, por mucho que miremos aquellos años con nostalgia —en cuanto a belleza nos referimos— la realidad es que no buscamos reproducir ese maquillaje de manera literal, sino adaptado a lo que nos gusta.

Las sombras frías y el llamado frosty makeup son uno de los mejores ejemplos de este regreso adaptado. Las sombras blancas perladas, las plateadas y las azul hielo vuelven a tener cabida en el neceser, pero ahora de forma mucho más sutil.

Para llevarlas en el día a día no hace falta cubrir todo el párpado de un color metálico. Una sombra clara en el lagrimal puede iluminar la mirada, mientras que un tono plateado aplicado en el centro del párpado crea un punto de luz que se aprecia al mover el rostro.

Primer plano del maquillaje de una mujer. Generada con IA.

También se puede utilizar una sombra azul para delinear suavemente la línea inferior de las pestañas o combinarla con un gris oscuro para conseguir una mirada ahumada.

La clave está en difuminar bien los bordes y elegir dónde queremos concentrar la intensidad. Si optamos por una sombra brillante, podemos mantener el resto del maquillaje más sencillo y dejar que los ojos sean los protagonistas.

Para la noche, en cambio, los grises, negros y verdes oscuros permiten construir una mirada más profunda sin perder esa referencia a la estética de principios de siglo.

La colección de SHEGLAM recoge esa inspiración en la Eternal Love Palette, una paleta de 12 sombras que combina negros, grises, verdes forestales y morados, con acabados mates y brillantes.

Mientras las variedades mate nos permiten dar profundidad a la cuenca o a la línea de las pestañas, las sombras con brillo pueden cambiar por completo el maquillaje. Simplemente, aplicándola con el dedo en todo el párpado podemos conseguir un look aparentemente elaborado, pero que solo nos ha llevado un par de segundos.

Vuelve el brillo en los labios

Si hay un producto que representa el regreso de los 2000, ese es el brillo de labios. Después de años en los que los labiales mate de larga duración han ocupado un lugar destacado, las texturas jugosas vuelven a formar parte —por fin— de las rutinas de maquillaje.

El objetivo es conseguir unos labios con apariencia hidratada, reflejo de luz y un acabado más flexible que el de las fórmulas completamente mates.

Una de las formas más sencillas de recuperar esta estética es perfilar los labios con un lápiz marrón o nude algo más oscuro que el tono natural de la boca y difuminar el trazo hacia el interior. Después, basta con aplicar un brillo transparente o ligeramente pigmentado en el centro para aportar volumen visual.

El contraste debe ser sutil: un perfilador demasiado oscuro y muy definido puede endurecer el resultado, mientras que un borde bien integrado consigue ese efecto degradado que asociamos con la época.

Los tonos también se han actualizado. Junto a los nude y los marrones cálidos, vuelven los rojos cereza, los borgoñas y los tonos vino, que conectan con una vertiente más romántica y oscura del maquillaje.

The Twilight Saga X SHEGLAM Set de Colección Completa. SHEGLAM

No hace falta recurrir a un color intenso en toda la boca: un tinte aplicado a toques y difuminado con los dedos puede dejar un acabado parecido al de unos labios mordidos, mientras que una capa de gloss encima añade luminosidad.

En la colección The Twilight Saga x SHEGLAM, esta idea aparece en las tres tintas labiales Immortality Lip Gloss/Tint: Bitten, un rojo sangre profundo; Wolf Pack, un marrón cálido; y Heart Beat, un borgoña oscuro.

Sus tonalidades permiten jugar con distintos resultados, desde unos labios más discretos hasta un acabado intenso que acompañe a las sombras ahumadas. Para acercarse al efecto degradado, se puede aplicar poca cantidad en el centro y difuminarla hacia los bordes, en lugar de dibujar una línea rígida alrededor de los labios.

Además, en el set de SHEGLAM también tenemos el aceite labial Premonition Roll-On Lip Oil, con aplicador de bola metálica y una fórmula que reacciona al pH de la piel para crear un tono personalizado.

Aplicado sobre el tinte, este aceite aporta un extra de brillo y ayuda a conseguir ese acabado jugoso que vuelve a ganar protagonismo en el maquillaje, sin renunciar al toque de color.

La piel con efecto diamante

La piel luminosa es otro de los elementos que conectan la belleza actual con los primeros años de los 2000. Entonces, el brillo se asociaba a menudo con partículas nacaradas y productos de efecto escarchado; ahora, la tendencia se trabaja de forma más selectiva, con iluminadores que reflejan la luz y dejan que la textura natural de la piel siga siendo visible.

Para conseguir ese acabado conviene empezar por una hidratación adecuada y elegir una base que se adapte al tono y al tipo de piel. No es necesario cubrir todo el rostro con producto: un corrector en las zonas que lo requieran y una pequeña cantidad de base pueden ser suficientes para unificar el tono.

Si se desea controlar los brillos en la zona T, los polvos se pueden aplicar únicamente donde hagan falta, dejando los pómulos y otros puntos altos del rostro con un acabado más luminoso.

El iluminador es el paso que marca la diferencia. Aplicado sobre la parte alta de los pómulos, en el arco de Cupido o en el centro del párpado, aporta reflejos que cambian según incide la luz.

Para un resultado natural, es preferible comenzar con poca cantidad y añadir producto solo si se necesita más intensidad. En mi caso, siempre opto por una fórmula líquida, la cual luego termino de fijar con su producto en polvo.

En la colección de SHEGLAM tenemos justo la opción líquida que me ha conquistado: las Vamp Skin Highlighter Drops, unas gotas iluminadoras líquidas concebidas para recrear el brillo de la piel de los vampiros bajo el sol.

Las gotas se pueden aplicar tanto por el pecho y los brazos, para conseguir un brillo que parece que sale de la propia piel, como en la zona alta del pómulo, para completar el maquillaje.

Y para terminar con el rostro, para mí sería un completo error que esta colección no contase con un colorete líquido, teniendo en cuenta lo maravillosos que son los coloretes de SHEGLAM.

En este caso contamos con el Forbidden Love Liquid Blush, un colorete líquido con un tono rojizo tostado que sienta bien a todos los tonos y se difumina como la mantequilla.

Es importante resaltar que estos coloretes son muy pigmentados, así que conviene empezar con una cantidad pequeña y extenderla bien antes de añadir más.

El toque final

La reinterpretación actual de los 2000 también presta atención a la duración y a la comodidad de las fórmulas. Los productos brillantes pueden desplazarse con el paso de las horas y las sombras metálicas pueden acumularse en los pliegues del párpado, por lo que la preparación de la piel y la aplicación en capas finas ayudan a mantener el resultado más uniforme.

El Forever Setting Spray de la colección es un fijador bifásico que busca prolongar la duración del maquillaje, siempre respetando la jugosidad del mismo.

Sin un buen fijador, el maquillaje puede perder intensidad con el paso de las horas, especialmente cuando combinamos distintas texturas y productos. Por eso, este último paso ayuda a mantener el resultado durante más tiempo sin renunciar al acabado luminoso que buscamos.

La colección de Friends

Además de Crepúsculo, SHEGLAM también ha llevado la nostalgia televisiva al mundo de la belleza con una colección inspirada en Friends, la mítica comedia protagonizada por Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler y Joey.

Entre sus productos encontramos la paleta de sombras Purple Door, inspirada en la icónica puerta del apartamento, el colorete Take a Seat Velvet Sofa Blush, que rinde homenaje al famoso sofá naranja de la cafetería, y los delineadores Manhattan Mood Kohl, bautizados con referencias a las personalidades de los protagonistas.

La colección también incluye el dúo de perfilador y labial My Lobster, que juega con la conocida frase de Ross y Rachel, y los tintes labiales Central Perk, disponibles en cuatro tonos inspirados en el café.

Con esta colaboración, la firma traslada los recuerdos de una de las comedias más populares de los años noventa a una rutina de belleza actual, con la que podemos conseguir un maquillaje completo.