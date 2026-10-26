Kylie Jenner en septiembre de 2022 en París, en el 'photocall' del desfile de Acne Studios. Gtres

El fin de los retoques estéticos mal realizados: de la 'pillow face' de Kylie Jenner a las temidas 'bocas de pato'

Cada época conlleva un estándar de belleza asociado que tiene que ver con el contexto social, económico y político del momento.

Es bien sabido que en Europa, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII —aunque sus orígenes son anteriores y sus ecos llegaron hasta el XIX—, la piel clara fue un ideal de belleza, pues se asociaba a quienes no tenían que trabajar al aire libre.

Hoy, la paradoja es que el bronceado se ha convertido en símbolo de ocio, vacaciones y estatus: parece que, si vuelves del verano sin unos cuantos tonos más de piel, no te has enterado de qué va la vida.

A este ejemplo, en los últimos años, se ha unido esa curiosa sensación de ir viendo las mismas caras por la calle. O, mejor dicho, las mismas facciones. Y es que de forma extraña, la a veces inaccesible —por cuestiones económicas— medicina estética, se ha encargado de democratizar el canon de belleza generacional. Aunque parezca un galimatías la afirmación.

Los códigos en este caso están claros: labios voluminosos, pómulos prominentes, mandíbulas definidas y una piel sin apenas rastro del paso del tiempo, al margen de la edad que se tenga. Sólo hay que pensar en el Klan Kardashian, una foto de la familia al completo y es difícil saber si Kim es más mayor que su madre, Kris, la momager por excelencia.

Kim Kardashian junto a su madre, Kris Jenner, en Londres en octubre de 2025. Gtres

Sin embargo, y tal y como se ha ido viendo en los últimos años, cuando el volumen se acumula —estas tendencias se han traducido en muchos casos en las infiltraciones de ácido hialurónico—, las proporciones se alteran o la expresión pierde naturalidad, el deseo de mejorar el aspecto puede terminar produciendo el efecto contrario y que la persona se tope, además, con un problema de dismorfia.

De esto se desprende también la importancia de que haya un acompañamiento psicológico a lo largo del proceso físico, en el antes, durante y después, algo que hacen tan sólo unos días expresaba la doctora Sofía Ruiz del Cueto, directora de la Clínica +CUETO by CWS Health:

"Nosotros contamos con asesoramiento en ese aspecto. Tenemos un coach que ayuda en ese sentido. La autoestima es tan importante como el hecho de verte bien".

En cualquier caso, el concepto de la cara sobretratada se va quedando atrás en favor de la naturalidad, pero ha sido muy sonada la llamada pillow face, esa apariencia hinchada que puede provocar, precisamente, el exceso de relleno, algo que muchas veces se ha apreciado en el rostro de Kylie Jenner y que la joven está intentando atenuar en los últimos tiempos.

No obstante, no es el único síntoma de esta pasada de frenada: labios en los que el ácido hialurónico migra fuera de su contorno, mejillas demasiado elevadas, cejas que muestran una expresión exagerada de sorpresa u ojeras que están peor tras la intervención que antes de la misma.

Frente a esta estética, los especialistas defienden un cambio de rumbo: "Naturalidad no significa hacer menos medicina ni renunciar a la tecnología", explica el dermatólogo Vicent Alonso, coordinador del Grupo Español de Estética y Terapéutica (GEDET) de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

"Significa hacer únicamente lo que está indicado, elegir correctamente cuándo tratar y cuándo no y preservar los rasgos, proporciones y capacidad expresiva de cada persona", añade.

El mensaje resume el cambio de enfoque que se abordó en la 37.ª Reunión del GEDET, que se celebró en Galicia el pasado mes de septiembre: menos intervenciones destinadas a modificar rasgos concretos y más atención al conjunto del rostro. Porque, antes de decidir qué tratamiento realizar, hay una pregunta fundamental: ¿realmente lo necesita el paciente?

En la imagen, el doctor Vicent Alonso. Cedida

Caras en serie

En todo este juego han tenido un papel muy importante las redes sociales, que han contribuido a fomentar la idea de que la belleza responde a una única estética o patrón, lo que entraña multitud de riesgos, en especial cuando aquellos que quedan expuestos a ello son los más jóvenes.

El dermatólogo Vicent Alonso hace una advertencia al respecto: "Las técnicas estéticas no deberían fabricar caras. Más bien al contrario, deberían respetarlas". El problema aquí no está en el empleo de ácido hialurónico, neuromoduladores u otros procedimientos que han ido popularizando, lo que pasa es que no deberían usarse sin hacer un trabajo previo.

Antes de optar por una propuesta estética u otra, lo idóneo es valorar la anatomía, las proporciones y necesidades de cada cual y no tener una visión aislada del rostro, sino de conjunto, ver cómo puede funcionar todo.

No tiene sentido que una persona visite una clínica y, como referencia, muestre la foto de alguien, ya que puede que ese mentón no sea el más armónico de acuerdo a sus facciones. La personalización es un factor clave para lograr el resultado que de verdad va a encajar. "El punto de partida no debería ser la técnica, sino el paciente", cuenta Alonso.

El profesional comenta también que es necesario observar cómo es la piel, cómo ha envejecido, qué estructuras han cambiado y qué expectativas hay para determinar si existe una indicación real para optar por la intervención.

Cuándo decir que no

La conversación sobre poner límites se ha extendido a cualquier ámbito vital. Uno de los problemas más habituales cuando se trata esta temática es que hay muchos doctores que no saben frenar los deseos del paciente y que parecen olvidar su código deontológico cuando estos cruzan la línea de la consulta.

El punto de partida debería ser que no todo signo de envejecimiento necesitaría una solución estética. Esa es la máxima que cada vez está más presente entre los médicos especializados en este área: "Una de las decisiones más importantes en dermatología estética es saber cuándo no hay que tratar", afirma Alonso.

Sofía Ruiz del Cueto comparte esa filosofía. En su entrevista a este mismo vertical planteaba que si conseguir un determinado resultado pasaba por acabar con la naturalidad, es preferible no intervenir:

"No es cuestión de borrar arrugas, es cuestión de tener esa buena cara: una mirada fuerte, unos rasgos sólidos y estructurados, pero no desproporcionados. Más vale dejar una arruga que acabar hinchada".

Su propuesta, la misma que defendió en el Longevity Experience Forum de Magas el pasado mes de junio, se centra en la identidad facial, siguiendo la pauta de qué se puede mejorar de verdad sin perder lo que define a cada persona, sus rasgos originales.

Todo esto supone la aceptación de que lo que funciona para una persona no tiene por qué hacerlo para otra. Es decir, los referentes están bien, pueden funcionar como la base de la que partir, pero siempre habrá que ir afinando la idea hasta dar con el punto adecuado para cada paciente.

Historias de terror estético

Cuando el bótox y la silicona se popularizaron en los años 90 y a comienzos de los 2000, no sólo nos hicimos eco de sus efectos positivos, al menos en apariencia: aumentos de ciertas tallas y labios; sino también de los adversos, como esos agujeros negros que conducían a ninguna parte y se dibujaban en los extremos de las sonrisas.

No hemos aprendido aún de los efectos adversos que sufrió la generación anterior. Cedida

Tras haber experimentado a través de estas víctimas de la belleza la situación, cualquiera creería que habríamos aprendido la lección, pero el ser humano es conocido por tropezar con la misma piedra en más de dos y tres ocasiones. Es más, puede engancharse a la piedra perfectamente a pesar de que ya le haya provocado algún que otro esguince.

Entre el nuevo listado de cosas que no queremos que pasen después de tumbarnos en una camilla, la doctora Rocío Mourelle, de la Clínica Estética Moma, identifica los siguientes: labios migrados, exceso de volumen facial, asimetrías, irregularidades palpables y empeoramiento de ojeras a raíz de un relleno mal ejecutado.

En el caso de la sonrisa, parte del ácido puede desplazarse fuera de la zona delimitada por el color rojo o rosado y acumularse cerca del borde superior, dando lugar a esas bocas de pato tan temidas. En los pómulos, un extra de producto puede endurecer las facciones.

Debajo de los ojos, el relleno puede provocar edema persistente, irregularidades o una tonalidad azulada.

Por otro lado, seguro que la lectora se ha topado con algún que otro vídeo de alguna experta o experto en la materia señalando que tal o cual celebrity ha hecho uso de neuromoduladores, sustancias que se infiltran y que suele ser sinónimo la toxina botulínica, es decir, bótox. Esta propuesta tampoco está exenta de resultados insatisfactorios.

Una dosis excesiva o una mala indicación puede traducirse en una expresión poco natural o sensación de rigidez. También pueden aparecer las clásicas asimetrías en las cejas.

De todos modos, Mourelle insiste en que el problema no siempre está en el producto utilizado: "La mayoría no se deben a los productos, sino a diagnósticos inadecuados, excesos o indicaciones incorrectas".

¿Y las correcciones?

Si el daño ya está hecho, ¿es posible revertirlo? Es la pregunta lógica después de haber traspasado ciertas líneas. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la respuesta es que depende.

Hay efectos secundarios que son casi de obligado cumplimiento o tránsito, como ciertos moratones o la inflamación. Es el paso, aparte del monetario, que hay que hacer para alcanzar la meta.

Pero, ¿qué sucede con esas consecuencias cuya desaparición no tiene nada que ver con desarrollar un poco más la paciencia? Que se requiere una revisión médica y un abordaje específico.

Para contrarrestar el exceso de ácido hialurónico puede valorarse la utilización de hialuronidasa —la mayoría de gente señala que recurrir a ella es más doloroso que el proceso previo— para disolver el producto.

De todos modos, en este aspecto tampoco hay una solución universal. El tratamiento para revertir determinados efectos irá de la mano de cada paciente, una vez más, entrando en juego en todo momento el profesional sanitario.

Para Mourelle, la prevención sigue siendo fundamental, ya que señala que muchos problemas pueden desaparecer de la ecuación con un diagnóstico adecuado y un enfoque conservador. La corrección es posible, pero lo idóneo es no tener que pasar por ese punto.

La alternativa para una cara sobretratada no pasa por abandonar técnicas ni determinados productos, sino por la idea tan lógica, como a veces poco aplicada, de valorar cada caso de forma individualizada y entender que la medicina estética y su buena práctica pasa por saber decir no cuando sea necesario.