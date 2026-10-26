Cristina G. Nuevo, maquilladora: "A partir de los 50, para rejuvenecer la mirada, elige un tono de sombra que contraste con el iris"

El maquillaje de ojos es uno de los grandes aliados para dar expresividad al rostro. Un buen delineado, una máscara de pestañas o una sombra bien elegida pueden transformar la mirada sin necesidad de dedicar demasiado tiempo frente al espejo. La cuestión está en saber qué colores utilizar.

Aunque solemos elegir las sombras por nuestras preferencias personales o las tendencias de cada temporada, existe un recurso profesional que permite destacar el color natural de los ojos con apenas unos toques de maquillaje.

Se trata de la colorimetría, una técnica que estudia cómo interactúan los colores y que ha recuperado protagonismo gracias al eyemaxxing, una tendencia viral que propone potenciar los matices del iris mediante el contraste cromático.

"En lugar de elegir una sombra sólo porque te gusta, busca un tono capaz de crear contraste con tu iris y haz que algunos de sus matices destaquen más", explica Cristina G. Nuevo, maquilladora profesional y portavoz de Planet Skin.

La especialista aclara que esta elección no modifica el color de los ojos, pero sí influye en cómo lo percibimos. Un principio especialmente interesante a partir de los 50, cuando pequeños ajustes en el maquillaje pueden ayudar a definir la mirada sin endurecer las facciones.

Qué sombras favorecen

Para comprender esta técnica hay que recurrir al círculo cromático. Los colores complementarios, situados en posiciones opuestas, producen un contraste que permite destacar determinadas tonalidades.

"Los maquilladores trabajamos constantemente con la colorimetría. Lo bueno del eyemaxxing es que las redes han convertido algo bastante técnico en un truco muy fácil de entender y aplicar", señala la profesional.

En el caso de los ojos azules, los cobres, bronces y terracotas resultan especialmente favorecedores. Sus matices anaranjados contrastan con el azul y consiguen que parezca más intenso. Para diario, basta con aplicar una sombra melocotón sobre el párpado móvil.

Los ojos verdes encuentran sus mejores aliados en los malvas, ciruelas y burdeos. Estas tonalidades contienen pigmentos rojizos o violáceos que ayudan a destacar el verde natural del iris. Un lápiz berenjena puede ser una buena alternativa al negro.

Quienes tienen ojos marrones disponen de mayor libertad cromática. Los dorados y bronces realzan sus reflejos cálidos, mientras que los azules marinos y verdes esmeralda aportan un contraste más llamativo.

Por último, los ojos avellana permiten jugar con sus diferentes matices. Las sombras malvas resaltan los reflejos verdosos, mientras que los tonos champán, cobre y oro destacan las pequeñas pigmentaciones ámbar.

Maquillar los ojos a los 50

Con los años, la piel del párpado puede perder firmeza y presentar pequeñas líneas que modifican la forma en la que se distribuyen los cosméticos. Por eso, además del color, conviene prestar atención a las texturas.

Las sombras satinadas de brillo discreto pueden aportar luminosidad, mientras que las mates permiten definir la cuenca con mayor suavidad. Los productos con partículas escarchadas muy gruesas pueden acumularse en los pliegues y hacerlos más visibles.

La maquilladora recomienda comenzar con un único cosmético, ya sea un lápiz aplicado junto a las pestañas superiores o una sombra difuminada en el extremo exterior.

El objetivo es mantener el pigmento cerca del iris, donde el contraste resulta más perceptible, evitando extender sombras oscuras por todo el contorno.

Rejuvenecer la mirada

Uno de los errores habituales consiste en pensar que intensificar el maquillaje requiere aumentar la cantidad de producto. En realidad, un delineado muy grueso puede restar protagonismo al color del ojo.

Una alternativa consiste en sustituir el lápiz negro por otro marrón, ciruela o azul marino, dependiendo del iris. Difuminar ligeramente el trazo permite definir las pestañas sin crear líneas demasiado rígidas.

También conviene trabajar sobre un párpado hidratado, esperar a que los productos de cuidado se absorban y utilizar capas finas de sombra para evitar acumulaciones.

En cualquier caso, Cristina G. Nuevo recuerda que la teoría del color debe interpretarse como una orientación, nunca como una norma universal.

El subtono de la piel, el cabello y las preferencias personales también influyen en el resultado. Porque una sombra favorecedora no es necesariamente la más llamativa, sino aquella que consigue destacar la mirada sin perder naturalidad.