Los farmacéuticos coinciden: "Así es como puedes aplicar la crema Nivea de lata azul para eliminar las arrugas de la boca"

Si hay algo que nos hace fijarnos en nuestra boca frente al espejo, son esas pequeñas arruguitas verticales que empiezan a aparecer alrededor de los labios. El famoso código de barras puede convertirse en una preocupación cuando vemos que el pintalabios se acumula en las líneas o que la zona ya no se ve tan lisa como antes.

Y claro, cuando empiezan a marcarse, buscamos la manera de suavizarlas. Hay muchísimos tratamientos y productos que prometen mejorar su aspecto, desde sérums específicos hasta opciones de medicina estética. Pero también hay quien prefiere tirar de los trucos de toda la vida antes de llenar el neceser de novedades.

Ahí entra en juego la crema Nivea de lata azul, esa que seguramente hemos visto alguna vez en el baño y que parece servir para casi todo. Algunas mujeres siguen confiando en ella para cuidar la piel, y Carmen Lomana es una de las que defienden este clásico. Pero ¿de verdad puede ayudar con las arrugas del contorno de los labios? El farmacéutico Eduardo Senante nos explica cómo utilizarla y qué podemos esperar de ella.

La crema Nivea y las arrugas

La crema Nivea de lata azul es uno de esos productos que parecen no pasar nunca de moda. Mientras las marcas de cosmética presentan continuamente nuevas fórmulas y tratamientos antiedad, esta clásica emulsión sigue ocupando un lugar en los armarios del baño por su capacidad para hidratar la piel y protegerla frente a la sequedad.

Su popularidad también ha hecho que se viralice en redes sociales, donde cada cierto tiempo aparece un nuevo truco que promete sacarle todavía más partido.

Uno de los últimos usos que circulan consiste en aplicarla alrededor de los labios para disimular las pequeñas arrugas verticales conocidas como código de barras.

Aunque ninguna crema hidratante puede borrar por completo estas líneas, sí puede mejorar temporalmente su aspecto cuando la sequedad contribuye a que se marquen más.

Así lo explica Eduardo Senante, farmacéutico experto en dermocosmética, que resume su efecto de una manera muy gráfica: "La crema Nivea de lata azul puede hacer un pequeño photoshop a las arrugas del código de barras o labios".

El especialista aclara que este resultado no debe confundirse con el que ofrecen los tratamientos de relleno o la toxina botulínica. "No va a eliminar por completo las arrugas, pero hará un efecto relleno por hidratación", señala.

La diferencia es importante. Cuando la piel está deshidratada, las líneas finas pueden resultar más evidentes y la superficie pierde parte de su aspecto liso y flexible.

Al aportar hidratación y reducir la pérdida de agua, la crema ayuda a que esa zona se vea más jugosa y uniforme. Las arrugas siguen ahí, pero pueden parecer menos profundas durante un tiempo.

Imagen de ilustración. iStock

La explicación está en la propia fórmula de la crema. Según Senante, contiene ingredientes emolientes y oclusivos, como la parafina líquida y las ceras, además de sustancias humectantes como la glicerina y el pantenol. Cada uno cumple una función distinta, pero trabajan conjuntamente para mantener la piel hidratada y protegida.

La glicerina ayuda a atraer y retener agua en las capas superficiales de la piel, mientras que los ingredientes oclusivos forman una película protectora que limita su evaporación.

El resultado es una superficie más flexible, suave y confortable, con un aspecto que puede dar la impresión de estar ligeramente rellena.

Conviene tener en cuenta que las arrugas de esta zona no aparecen únicamente por falta de hidratación. El envejecimiento cutáneo, la exposición acumulada al sol y los movimientos repetidos de los labios también influyen en su desarrollo.

Por eso, mantener la piel hidratada puede mejorar su aspecto, pero no sustituye a un tratamiento específico cuando se busca actuar sobre arrugas más profundas.

No es un tratamiento antiedad

Que la crema Nivea de lata azul ayude a suavizar visualmente el código de barras no significa que sea un producto antiedad. Senante recuerda que no está formulada para estimular la producción de colágeno ni para tratar directamente las arrugas profundas.

Su principal función es hidratar y reducir la pérdida de agua, algo que puede marcar la diferencia cuando las líneas finas se ven acentuadas por la sequedad.

El farmacéutico recomienda aplicarla sobre la piel ligeramente humedecida, ya que así se favorece la retención de agua en la superficie cutánea. La clave está en utilizar una cantidad pequeña y distribuirla con suavidad, sin frotar ni estirar la piel del contorno de los labios.

También conviene valorar cómo responde cada piel, ya que su textura densa puede resultar agradable en las zonas secas, pero demasiado pesada para quienes tienen la piel mixta o grasa.

En estos casos, es preferible reservarla para áreas concretas que necesiten un extra de nutrición, en lugar de extenderla por todo el rostro.

Hay otro aspecto que merece atención: la crema contiene perfume. Si el contorno de los labios es sensible, está irritado o existe tendencia a desarrollar dermatitis, Senante desaconseja utilizarla en esa zona.

En esas circunstancias, es preferible elegir una fórmula sin fragancia y adaptada a las necesidades de la piel.

Senante propone un truco adicional para quienes buscan potenciar la hidratación: aplicar primero un sérum que contenga ácido hialurónico y glicerina sobre la piel ligeramente humedecida y, a continuación, extender una fina capa de Nivea.

El sérum aporta ingredientes humectantes y la crema ayuda a reducir la pérdida de agua, por lo que ambos productos pueden complementarse.

Esta combinación puede resultar especialmente útil durante los meses fríos o en ambientes secos, cuando la piel tiende a perder más humedad y el contorno de los labios puede presentar un aspecto más tirante.

Aun así, no es necesario añadir más productos si la piel ya se encuentra confortable con una hidratante básica.

Hay un paso que no debería faltar en la rutina: la protección solar. La exposición a la radiación ultravioleta contribuye al envejecimiento de la piel, por lo que aplicar un fotoprotector adecuado también en el contorno de los labios es una medida importante para prevenir el deterioro cutáneo.

La crema Nivea puede ayudar a mantener la hidratación, pero no sustituye al protector solar ni a los productos formulados específicamente para tratar los signos del envejecimiento.