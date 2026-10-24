Bárbara Martos, maquilladora: "A partir de los 50, aplicar lápiz negro en la línea de agua puede hacer que parezcas más mayor"

Hay técnicas de maquillaje que repetimos durante años sin plantearnos si siguen favoreciéndonos, siendo uno de los más habituales el delinear la línea de agua inferior con un lápiz negro, un recurso sencillo que permite intensificar los ojos en cuestión de segundos.

Aunque se trata de un básico que, prácticamente, todas hemos hecho en alguna ocasión, su aplicación puede producir un resultado muy diferente al que buscamos, especialmente a partir de los 50 años, cuando la piel del contorno comienza a mostrar cambios en su textura y firmeza.

La maquilladora profesional Bárbara Martos advierte de uno de los errores más frecuentes al utilizar este cosmético: "Si no se aplica de forma sutil, el lápiz negro en la línea de agua puede hacer que parezcas más mayor".

La solución no consiste en abandonar los tonos oscuros ni en cambiar por completo nuestra rutina de maquillaje, sino en aprender a distribuir el producto para resaltar los ojos sin restarles frescura.

Por qué envejece la mirada

Con los años, la piel que rodea los ojos pierde progresivamente colágeno y elasticidad. Esto favorece la aparición de pequeñas arrugas, mientras que los cambios en los párpados pueden modificar visualmente la forma de la mirada.

En estas circunstancias, dibujar una línea negra intensa sobre el borde interno del párpado inferior puede hacer que los ojos parezcan más pequeños. El contraste oscuro delimita su contorno y reduce la sensación de amplitud.

El efecto resulta especialmente evidente cuando el delineado rodea todo el ojo. Aunque es una técnica favorecedora para determinados estilos de maquillaje, puede acentuar las sombras naturales del contorno y crear una expresión más severa.

La propia Martos recomienda moderar la cantidad de producto. "Hay que tener mucho cuidado y saber bien cómo aplicarlo", explica. Su consejo consiste en difuminarlo ligeramente para evitar un trazo excesivamente marcado.

Lo más importante es recordar que el negro no está prohibido a ninguna edad. Simplemente, su resultado depende de la forma del ojo, la intensidad elegida y el acabado que queramos conseguir.

Cómo abrir la mirada

Una de las alternativas más sencillas consiste en sustituir el negro por lápices marrones, chocolate o gris topo, colores que permiten definir el nacimiento de las pestañas con un contraste menos intenso.

En lugar de marcar toda la línea inferior, podemos aplicar el producto únicamente en el tercio externo, justo por debajo de las pestañas, y difuminarlo con un pincel pequeño.

Para conseguir una expresión más descansada, también funcionan los lápices beige o nude. Aplicados en la línea de agua inferior, pueden crear la ilusión óptica de unos ojos más abiertos sin recurrir al blanco puro, cuyo contraste resulta más evidente.

Otra posibilidad es concentrar el delineado en el párpado superior. Un trazo fino, pegado a las pestañas y ligeramente ascendente en el extremo exterior, ayuda a definir su forma sin sobrecargar la zona inferior.

Consejos extra

El delineador no es el único cosmético que puede modificar visualmente los ojos. La máscara de pestañas también resulta fundamental, especialmente cuando se concentra en las pestañas superiores para conseguir un efecto más elevado.

Las cejas merecen la misma atención. Rellenar pequeñas zonas despobladas con sombras o lápices de punta fina permite recuperar definición sin dibujar un arco artificialmente oscuro.

En cuanto al corrector, conviene elegir fórmulas ligeras y aplicar pequeñas cantidades donde exista pigmentación. Acumular demasiado producto debajo de los ojos puede hacer más visibles los pliegues.

La preparación de la piel completa el maquillaje. Una hidratante específica, aplicada con moderación, ayuda a mejorar el aspecto del contorno y facilita que los cosméticos se distribuyan uniformemente.

Por último, hay una precaución que merece especial atención, la de que maquillar directamente la línea de agua puede resultar poco recomendable para quienes tienen ojos secos o sensibles, por su proximidad a las glándulas que contribuyen a mantener la película lagrimal. En esos casos, resulta preferible delinear por fuera del borde interno del párpado.

El objetivo, en definitiva, no es maquillar menos por cumplir años, sino escoger técnicas que favorezcan nuestros rasgos y permitan conseguir el acabado deseado.