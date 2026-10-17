Roberto Siguero, maquillador: "A partir de los 50, no apliques productos en polvo en las patas de gallo, marca más las arrugas"

Con el paso de los años, la piel cambia y también lo hace la forma en la que responde al maquillaje. Las líneas de expresión se hacen más visibles, algunas zonas pierden hidratación y el acabado que antes funcionaba puede dejar de resultar favorecedor.

Es por ello que a partir de los 50, conviene revisar ciertos hábitos frente al espejo, especialmente cuando se trata de aplicar polvos.

Este producto sigue siendo un básico para controlar los brillos y fijar la base, pero utilizarlo por todo el rostro no siempre es la mejor opción.

Roberto Siguero, maquillador oficial de Lancôme, recomienda adaptar su aplicación a las necesidades de cada piel y evitar que un exceso de producto reste frescura a la cara.

La idea no es renunciar a los polvos ni intentar borrar cada arruga, sino utilizarlos con criterio. En el maquillaje de pieles maduras, conservar la luminosidad puede ser mucho más favorecedor que buscar un acabado completamente mate.

Restar años al rostro

Uno de los errores más habituales es aplicar una capa de polvos por toda la cara para conseguir que el maquillaje permanezca intacto durante horas. Sin embargo, este gesto puede acentuar las líneas de expresión, sobre todo cuando el producto se acumula en los pliegues de la piel.

"El exceso de polvo marca más las arrugas", advierte Siguero. El problema no está en el producto en sí, sino en la cantidad y en las zonas donde se deposita. Cuando la piel presenta líneas finas o sequedad, una textura demasiado empolvada puede hacer que estas irregularidades resulten más evidentes.

El acabado también influye en cómo percibimos el rostro. Según explica el maquillador, "a partir de cierta edad, las pieles jugosas, las pieles que tienen un acabado luminoso, parecen más jóvenes". Mantener cierta luz natural ayuda a que la piel conserve un aspecto fresco, sin necesidad de recurrir a un maquillaje recargado.

Esto no significa que haya que dejar todos los brillos a la vista. La clave está en distinguir entre la luminosidad propia de una piel bien hidratada y el exceso de grasa que puede aparecer a lo largo del día.

El único lugar que matificar

La frente, la nariz y las aletas de la nariz suelen concentrar buena parte de los brillos. Por eso, son las zonas en las que Siguero recomienda aplicar polvos si la piel realmente lo necesita.

"Una zona en la que sí deberíamos ponerlos, en caso de necesidad, sería la famosa zona T: la frente, la nariz y las aletas de la nariz", explica. La recomendación es sencilla: observar cómo evoluciona la piel y actuar únicamente donde el brillo resulte excesivo.

En cambio, conviene tener especial cuidado alrededor de los ojos. Las patas de gallo son una de las zonas donde el producto puede acumularse con facilidad y remarcar las pequeñas arrugas al gesticular. El maquillador aconseja evitar los polvos en esta área siempre que sea posible.

Para conseguir un resultado natural, también importa elegir bien la textura. Siguero apuesta por los polvos sueltos muy translúcidos, que permiten fijar el maquillaje sin añadir demasiado color.

Los bronceadores excesivamente oscuros o con mucho brillo tampoco son su primera elección cuando se busca un acabado favorecedor.

Cómo aplicar los polvos

La herramienta es otro factor que marca la diferencia. En lugar de recurrir a una borla y presionar el producto contra la piel, el maquillador recomienda utilizar una brocha para controlar mejor la cantidad y distribuirla de forma ligera.

"En las zonas donde vemos que la piel brilla excesivamente, para coger menos cantidad de polvo, lo aplicaría con la ayuda de una brocha", señala. Basta con tomar una pequeña cantidad y trabajarla sobre la frente o la nariz, sin extenderla automáticamente por las mejillas y el contorno de los ojos.

Antes de maquillarse, también conviene preparar la piel con una hidratante adecuada. Cuando está confortable y bien hidratada, el maquillaje suele asentarse mejor y resulta más fácil conseguir ese acabado flexible que no marca tanto las líneas de expresión.