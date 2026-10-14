María Nebrera, maquilladora: "Para rejuvenecer el rostro y evitar parches, aplica el colorete desde el exterior hacia el pómulo"

El colorete ha sido, es y será uno de los imprescindibles de cualquier neceser de maquillaje. Basta un toquecito para que la cara nos cambie y añadamos frescura al rostro, realzando los pómulos y obteniendo ese efecto buena cara inmediato que tras maratonianas jornadas es difícil mantener.

Sin embargo, una mala aplicación puede provocar justo el efecto contrario. Aunque parezca uno de los cosméticos más sencillos de utilizar, la dirección de la brocha, la cantidad de pigmento y el lugar donde se deposita el color pueden transformar por completo el resultado.

Así lo explica María Nebrera, maquilladora profesional y colaboradora de Catrice, quien advierte de que uno de los errores más frecuentes consiste precisamente en comenzar a aplicar el producto desde el centro de las mejillas.

"A mí me encanta que me digan 'qué buena cara', y no 'qué bien te has maquillado'", confiesa la experta. Una filosofía que resume su manera de entender el maquillaje para realzar los rasgos sin que los productos sean los protagonistas.

El error al aplicar el colorete

Muchas mujeres comienzan depositando el colorete en la parte más redondeada de la mejilla, la conocida "manzanita" y después lo extienden hacia las sienes. Sin embargo, Nebrera recomienda invertir completamente este movimiento.

"Siempre hay que trabajar desde el exterior hacia el interior", explica la maquilladora. La razón es que la brocha deposita una mayor cantidad de pigmento en el primer punto donde entra en contacto con la piel. Si comenzamos demasiado cerca de la nariz, el color se concentra en una zona muy visible y puede dejar una mancha difícil de integrar.

Por el contrario, comenzar desde el extremo exterior del pómulo permite conseguir un efecto más suave y favorecedor. La técnica que recomienda la experta consiste en "apoyar la brocha en el pómulo externo e ir difuminando suavemente hacia dentro, sin arrastrar en exceso ni aplicar presión".

La altura también importa. Colocar el colorete demasiado bajo puede modificar visualmente las proporciones del rostro y acentuar la sensación de flacidez. "Es mejor trabajar el colorete en una línea más horizontal que demasiado inclinada", señala Nebrera, que aconseja integrar el producto con movimientos suaves para evitar cortes de color.

No sonreír al maquillarte

Otro de los gestos más habituales consiste en sonreír frente al espejo para localizar las manzanitas de las mejillas. Aunque esta técnica se ha popularizado durante décadas, la maquilladora considera que puede llevarnos a colocar el producto en una posición equivocada.

"Si sonríes, el pómulo sube. Cuando dejas de sonreír, el colorete baja y ya no está en su sitio", advierte. Por eso, recomienda aplicarlo con el rostro relajado, identificando primero el volumen natural del pómulo.

El objetivo es que el color acompañe la estructura facial y no dibuje una franja artificial sobre la piel. También conviene tener cuidado con algunas tendencias virales que llevan el colorete hasta la zona de las ojeras o las sienes. Aunque pueden resultar favorecedoras en determinados rostros, no siempre funcionan igual.

"Esa zona es la que aporta luz al rostro y levanta la mirada. Cubrirla con color no siempre funciona", explica.

El truco profesional

Para conseguir un acabado especialmente favorecedor, María Nebrera propone una técnica sencilla que utiliza habitualmente: combinar dos tonos de colorete. Primero se aplica un color suave que sirva como base y se funda con el tono natural de la piel. Después, se añade otro ligeramente más intenso en el punto de mayor volumen del pómulo.

Esta combinación permite crear profundidad sin necesidad de marcar demasiado las facciones. También resulta fundamental controlar la cantidad de producto, especialmente con las fórmulas cremosas o tipo mousse, que pueden tener una pigmentación elevada.

"Son muy ligeros y se funden muy bien con la piel, pero es fácil pasarse si no controlas la cantidad", señala.

Su último consejo consiste en aprovechar los restos de colorete que quedan en la brocha para pasarla suavemente por la nariz o la frente, sin añadir más producto. Un pequeño gesto que ayuda a conectar visualmente las distintas zonas del rostro y conseguir un rubor más uniforme.

Porque, como recuerda la profesional, "el colorete tiene que parecer un enrojecimiento natural de la piel, no un producto aplicado".