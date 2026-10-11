David Francés, maquillador: "Para disimular las patas de gallo, no apliques corrector porque marca más las arrugas"

El maquillaje puede convertirse en un gran aliado para realzar la belleza a partir de los 50-60, siempre que se adapte a los cambios de la piel.

La pérdida de elasticidad, las líneas de expresión y la textura más fina del contorno de ojos hacen que algunos productos y técnicas que antes funcionaban dejen de ofrecer el mismo resultado.

La clave no está en cubrir más, sino en elegir mejor. Una base demasiado densa, el exceso de polvos o un corrector mal aplicado pueden acentuar precisamente aquello que se pretende disimular.

Por eso, los maquilladores profesionales apuestan por fórmulas ligeras, acabados luminosos y pequeños gestos que ayudan a refrescar la expresión. David Francés, maquillador profesional, comparte sus recomendaciones para conseguir un maquillaje favorecedor a partir de los 60.

Entre sus consejos, destaca uno especialmente importante para la mirada: evitar extender el corrector hasta las patas de gallo, ya que el producto puede acumularse en los pliegues y hacerlos más visibles.

Base de maquillaje a los 60

Uno de los errores más habituales al maquillar una piel madura es recurrir a productos muy cubrientes con la intención de unificar el tono y disimular las arrugas. Sin embargo, cuando se aplican en exceso, pueden dejar un acabado pesado y marcar las líneas de expresión.

Francés propone una solución sencilla para aligerar la textura del maquillaje. "A partir de los 60, el mejor truco para maquillarse es mezclar la base de maquillaje con un poco de sérum, queda muchísimo más liviana y no marca las arrugas", explica al citado medio.

Esta combinación permite conseguir una textura más fluida y facilita que el producto se distribuya de manera uniforme. Eso sí, conviene comprobar que ambas fórmulas sean compatibles y mezclarlas en una pequeña cantidad antes de aplicarlas sobre el rostro.

La moderación también es fundamental. "El mayor error que yo veo son las capas de maquillaje grueso", advierte el experto. En lugar de cubrir toda la piel con varias capas, es preferible aplicar una cantidad pequeña desde el centro del rostro y difuminarla hacia el exterior.

Disimular las patas de gallo

El contorno de ojos requiere especial atención, ya que la piel de esta zona es delicada y las líneas de expresión pueden hacerse más visibles cuando se acumula demasiado producto.

Por eso, el maquillador insiste en limitar la aplicación del corrector a las áreas que realmente necesitan corrección. "A partir de los 60, es un error llegar con el corrector a las patas de gallo porque marcará más las arrugas", señala Francés.

La recomendación es concentrar el producto en la zona interna de la ojera, donde suelen aparecer sombras, y difuminarlo con pequeños toques. No es necesario extenderlo hasta las sienes ni cubrir todas las líneas que rodean los ojos.

Para levantar visualmente la mirada, el experto también aconseja trabajar la esquina exterior del párpado. "Por supuesto, a partir de los 60 hay que levantar el párpado encapotado marcando bien la V exterior", explica.

Esta técnica consiste en aplicar una sombra mate ligeramente más oscura que la piel en el extremo del ojo y difuminarla hacia arriba y hacia fuera. El resultado aporta profundidad y crea un efecto óptico de mayor elevación.

En cuanto a los acabados brillantes, Francés recomienda moderación. "Es mejor evitar los brillos nacarados, como mucho un toque en el párpado móvil". La máscara de pestañas, aplicada principalmente en las superiores, ayuda a abrir la mirada sin recargarla.

Rostro más luminoso

El resto del maquillaje debe seguir la misma filosofía y aportar frescura sin añadir capas innecesarias. Los coloretes en crema son una buena opción para conseguir un acabado integrado y natural, especialmente en tonos rosados, melocotón o coral.

Aplicar el rubor en la parte alta de las mejillas ayuda a dar protagonismo a esta zona y aporta vitalidad al rostro. La cantidad debe ser moderada y el producto debe difuminarse bien para evitar cortes de color.

En los labios, las texturas hidratantes y los tonos medios permiten equilibrar el conjunto sin endurecer los rasgos. No es necesario renunciar a los colores intensos, sino elegir aquellos que armonicen con el tono de la piel y el estilo personal.