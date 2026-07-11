Los maquilladores españoles coinciden: el colorete en forma de 'W' es la mejor técnica para un rostro joven y descansado

Conseguir un rostro luminoso, fresco y con aspecto descansado ya no depende únicamente de una buena base de maquillaje.

Las redes sociales han convertido el colorete en el gran protagonista de los últimos años y, entre todas las técnicas que se han hecho virales, hay una que continúa conquistando a maquilladores y amantes de la belleza.

Se trata del "W Blush", un método de aplicación que promete un acabado mucho más natural y favorecedor.

La técnica, que acumula millones de visualizaciones en TikTok bajo el hashtag #WBlushHack, consiste en aplicar el colorete dibujando una gran "W" sobre el rostro antes de difuminar el producto.

El resultado recuerda al rubor que deja el sol después de un día en la playa: mejillas sonrosadas, nariz ligeramente coloreada y un efecto saludable que rejuvenece al instante.

La técnica del 'W Blush'

Celebridades como Emma Watson, Gigi Hadid, Ester Expósito, Begoña Vargas o Kristen Stewart ya han lucido este tipo de acabado, que se ha convertido en uno de los maquillajes más solicitados por quienes buscan un look natural.

A diferencia del método tradicional, que concentra el colorete únicamente sobre las mejillas, esta tendencia distribuye el color de forma continua por varias zonas del rostro.

El primer paso consiste en aplicar la base de maquillaje habitual y completar el maquillaje de ojos si se desea. Después llega el momento del colorete.

Con un producto en barra, crema o incluso con una barra de labios de textura hidratante, se dibuja una línea que comienza en la sien, desciende hacia el pómulo, asciende hasta el puente de la nariz y vuelve a bajar por la otra mejilla hasta formar una gran "W".

Aunque pueda parecer llamativo al principio, la clave está en el siguiente paso: difuminar muy bien el producto con una brocha o una esponja hasta que desaparezcan los trazos y quede un rubor uniforme.

El resultado es un efecto mucho más integrado que el colorete clásico, ya que reproduce el enrojecimiento natural que aparece en las zonas donde primero incide el sol.

Perfecto para cualquier tipo de piel

Una de las razones por las que esta técnica se ha vuelto tan popular es su capacidad para adaptarse a cualquier tono de piel.

En pieles claras funcionan especialmente bien los coloretes rosas o malvas suaves, que aportan un aspecto fresco sin endurecer las facciones.

Las pieles medias y morenas, por su parte, consiguen un acabado especialmente favorecedor con tonos melocotón, terracota o marrones con reflejos dorados, ya que potencian el efecto bronceado y aportan mayor profundidad al rostro.

El tipo de producto también influye en el resultado. Los coloretes en crema ofrecen un acabado más jugoso y luminoso, mientras que los formatos en polvo resultan ideales para pieles mixtas o grasas, ya que ayudan a controlar el brillo durante más tiempo.

Efecto 'cara de vacaciones'

Los expertos coinciden en que el éxito del "W Blush" reside en que consigue recrear el llamado efecto sunkissed, esa apariencia saludable propia de quien acaba de regresar de unos días de descanso al aire libre.

Para potenciar todavía más ese acabado, muchas creadoras de contenido combinan esta técnica con una base ligera y un iluminador aplicado de forma muy sutil sobre los puntos altos del rostro.

El maquillaje se completa con unas cejas naturales, máscara de pestañas y un labial hidratante en tonos similares al colorete para conseguir un aspecto armónico.

Otra de sus ventajas es que apenas requiere productos específicos. Si no se dispone de un colorete en crema, basta con utilizar una barra de labios de textura cremosa, siempre que no sea de larga duración, ya que estos labiales se fijan rápidamente y dificultan el difuminado.

Frente a otras tendencias de maquillaje más elaboradas, el W Blush destaca precisamente por su sencillez. No es casualidad que, varios años después de hacerse viral, siga siendo uno de los trucos favoritos de maquilladores, celebridades y amantes del maquillaje.