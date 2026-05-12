Alba de la Cruz, maquilladora: "Si tienes la ojera muy oscura, un colorete rosa frío puede marcarla más"

Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que nuestra única obsesión era conseguir ese rosa eléctrico y casi gélido que prometía el anhelado efecto 'muñeca' en nuestras mejillas. Rosa de Barbie, de María Antonieta, color chicle... buscábamos ese rubor frío que parecía simular un paseo bajo la nieve o el despertar de una piel de porcelana.

Sin embargo, como ocurre con cada ciclo, el frío dio paso al calor —o al menos, a la calidez de un buen café—. Hailey Bieber entró en escena para introducir el color tostado en nuestras vidas, democratizando tonos como el Toasted Teddy y ese glow de quien acaba de aterrizar de Malibú sin haber visto un rayo de sol.

Pero en este baile de pigmentos, donde saltamos del rosa empolvado al color teja según sople el algoritmo, es fácil olvidar que el maquillaje responde a una colorimetría propia. Al final, encontrar el equilibrio entre lo que vemos en la pantalla y lo que nos devuelve el espejo es una cuestión de técnica, y ahí es donde la experiencia de profesionales como Alba de la Cruz cobra sentido.

La maquilladora nos recuerda que la elección del colorete va más allá del gusto personal y que un tono mal integrado puede terminar saboteando incluso el mejor de los correctores: si el pigmento es demasiado frío, esa oscuridad que tanto nos esforzamos en ocultar bajo los ojos puede acabar ganando la batalla.

La trampa cromática del rosa frío

El problema de las tendencias virales es que a menudo olvidan la realidad del rostro frente al espejo. Cuando aplicamos un rosa de base fría sobre el pómulo, estamos introduciendo pigmentos azules y violetas en una zona peligrosamente cercana a la ojera.

Si esa zona ya presenta una oscuridad natural de tonos azulados o grisáceos, el colorete frío, lejos de aportar frescura, actúa por simpatía cromática resaltando precisamente el cansancio que intentamos camuflar.

Es una ironía del maquillaje: buscar el efecto "muñeca" puede terminar dándonos un aspecto fatigado si no entendemos cómo interactúan los colores entre sí.

Para aquellas que se resisten a abandonar el magnetismo de los tonos gélidos pero lidian con una ojera marcada, la maquilladora propone una técnica estratégica basada en el posicionamiento.

La clave reside en no dejar que el pigmento frío toque la zona conflictiva; para ello, Alba recomienda optar por un colorete cálido que actúe como puente neutralizador o, si queremos lo mejor de ambos mundos, realizar un degradado inteligente.

#maquillaje #colorete #blushcombo #combodecoloretes ♬ sonido original - Alba de la Cruz @albadlcruz Cuatro combo de coloretes que NO son rosa bebé para que salgas de ahí cuanto antes amiga 🫵🙂↔️ Soft pop plumping blush veil de makeup by Mario en el tono Berry Punch + Gucci Glow Blush en el tono Soft Plum Rimmel London Blush N Brush Roasted Peach + Soft Blur de Catrice en el tono 030 cinnamon Sugar Cheeks Out de Fenty en el tono Riri + Suede Powder Blush de Fenty en tono Riri yummy Skin Danessa Myricks en el tono Rose N Bruch + Color Fuse de Haus Labs en el tono Hibiscus Haze #makeup

Este truco consiste en aplicar un tono cálido en la parte más alta del pómulo, para aportar luz y corrección, dejando el rosa frío para la zona más inferior de la mejilla.

De este modo, se consigue el toque de tendencia sin comprometer la limpieza de la mirada, utilizando la calidez como un escudo protector frente a la oscuridad del contorno de ojos.

Una colaboración estrella

Precisamente en esta búsqueda del equilibrio perfecto entre color, bienestar y salud nació una colaboración que promete cambiar las reglas del neceser.

Alba de la Cruz ha unido su ojo clínico como maquilladora a la solvencia científica de Ana Santamarina, fundadora de Santamarina Cosmetics y referente en dermocosmética. Juntas han dado vida a Derma Blush, una propuesta que aterriza mañana 13 de mayo para demostrar que el color puede ser, al mismo tiempo, el mejor tratamiento protector.

No se trata simplemente de un producto de belleza al uso, sino de un bálsamo en barra con una altísima protección solar SPF 50+ y PA++++, pensado para aquellas que buscan jugosidad y protección en un solo gesto sin renunciar a una colorimetría inteligente.

La filosofía detrás de los dos tonos de este lanzamiento refleja precisamente esa dualidad entre la técnica y la luz. El tono creado por Alba es un rosado tostado con vocación universal, una respuesta directa a esa necesidad de calidez que mencionábamos al hablar de la estética de Hailey Bieber.

Es un color versátil que se adapta a cualquier subtono de piel, aportando la estructura de un tono tierra pero con la dulzura de un rosa apagado, evitando así el conflicto visual con la zona de la ojera.

Por su parte, Ana Santamarina propone Sunset Kiss, un melocotón cálido y vibrante que parece capturar la luz de un atardecer. Este tono es el aliado definitivo para quienes buscan un efecto de buena cara instantáneo, ya que su base cálida ayuda a neutralizar ópticamente las sombras del rostro de manera natural.

Lo que hace especial a este formato en barra es su capacidad para fundirse con la piel de forma casi imperceptible. Su fórmula es respetuosa y extremadamente cremosa, permitiéndonos decidir, a nosotras mismas, la intensidad del color.

Se puede aplicar directamente y difuminar con la calidez de los dedos para un acabado traslúcido y jugoso, o trabajar con una brocha para ganar precisión y estructura. Con Derma Blush, la protección solar deja de ser un paso tedioso para convertirse en el toque final de un maquillaje que cuida la barrera cutánea.