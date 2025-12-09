Del 'backstage' a tu tocador: el nuevo kit de Zara Hair tiene los productos perfectos para lucir una melena de pasarela

La melena se ha convertido en un lienzo de expresión, ya no se trata sólo de llevar un buen corte, sino de jugar con accesorios, brillos y texturas.

La tendencia de la joyería capilar y el glitter característico de los 2000 está muy presente en las grandes pasarelas y las redes sociales, desde pasadores metálicos y clips pulidos hasta gomas decoradas que convierten una coleta sencilla en un look especial en segundos.

Siguiendo esta línea, Zara Hair presenta su nuevo kit pensado para plasmar el glow de los diamantes y los metales preciosos en tu cabello.

El pack incluye el Chromatic Gel, un champú de acabado holográfico que aporta un reflejo multidimensional con un aplicador en punta de cepillo para una aplicación precisa.

Además, este cofre de styling también integra diferentes accesorios inspirados en la joyería moderna que permiten experimentar, combinar y jugar para recrear infinidad de looks.

El nuevo cofre de Zara Hair. Cedida

Un pasador plateado, un clásico reinventado ideal para recogidos elegantes o peinados minimalistas; cuatro clips sin marcas, el esencial de los profesionales para sujetar sin dejar rastro; y dos gomas con cuentas metálicas para añadir un detalle decorativo y elevar las coletas y trenzas más básicas.

Productos del kit de estilismo de Chromatic Duo. Cedida

Todos los productos se han desarrollado junto a Guido Palau, uno de los estilistas de pasarela más influyentes a nivel mundial. Como director creativo, su papel consiste en trasladar al público general los recursos propios de backstage de forma sencilla y accesible.

Además, la prestigiosa agencia de diseño y publicidad de lujo Baron & Baron firma esta campaña encabezada por un reel de Instagram en blanco y negro y ambientado en un tocador elegante y futurista inspirado en los años 40.

Gabriette, modelo de renombre con un perfil muy influyente en redes sociales, protagoniza esta cuidada presentación. En el vídeo de lanzamiento podemos verla mientras hace un unboxing del set de la colección y experimenta con distintos peinados creados por Palau.

Ahora, tras años de minimalismo clean, las tendencias de pelo y maquillaje se inclinan hacia propuestas más expresivas, donde el brillo, el color y los accesorios permiten un lienzo de expresión sin límites. La nueva era de peinado llega marcada por el exceso controlado.

En este contexto, la gama Chromatic Mode de Zara Hair ofrece un atajo al look impactante de pasarela. Haz de tu peinado una pieza de joyería con este kit, y experimenta sin renunciar a la facilidad.