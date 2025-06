Estebaranz, experto en medicina estética: "El bótox supuso una revolución, pero hoy se priorizan otras técnicas"

Tratamiento no invasivo.

Durante años, el bótox ha sido el tratamiento estrella en medicina estética: eficaz, rápido y accesible. Su capacidad para atenuar arrugas de expresión lo ha convertido en sinónimo de juventud. Sin embargo, según los expertos esa era está quedando atrás.

Hoy, cada vez más pacientes rechazan el llamado "efecto cara congelada" y buscan soluciones que respeten la expresividad facial. El cambio no es menor: estamos asistiendo a una transformación profunda en la manera en la que entendemos el cuidado estético.

El Dr. Estebaranz, especialista en medicina estética, observa este fenómeno desde primera línea: explica que "hoy la tendencia no es simplemente ‘verse mejor’, sino cuidar la piel con la misma lógica con la que seleccionamos lo que comemos".

Para el especialista, esta evolución refleja una mayor conciencia sobre el bienestar integral, donde las decisiones estéticas se alinean con un estilo de vida saludable.

De hecho, según el informe "Percepción y uso de la Medicina Estética en España 2023" de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), aunque el 39 % de la población sigue considerando el bótox como uno de los tratamientos más comunes, se detecta una tendencia descendente en su demanda.

Las nuevas generaciones ya no buscan borrar cada línea de expresión, sino potenciar la salud de su piel sin perder autenticidad.

"El paradigma ha cambiado", señala el Dr. Estebaranz. "El bótox supuso una revolución en su momento, pero hoy los pacientes priorizan técnicas que no paralicen la expresión, añade.

Nuevos tratamientos

Este cambio de mentalidad ha sido acompañado y potenciado por el avance tecnológico. Tratamientos no invasivos como el HIFU (Ultrasonidos Focalizados de Alta Intensidad), la radiofrecuencia o la mesoterapia se están consolidando en las clínicas españolas como alternativas efectivas, seguras y con resultados más naturales.

En este contexto, la Dra. Keila Mitsunaga, especialista en rejuvenecimiento facial, lo confirma: "En los últimos años hemos observado un cambio radical en la demanda de nuestros pacientes".

Mitsunaga corrobora que estos buscan rejuvenecer, pero sin perder la naturalidad de sus rasgos.

Más allá de los efectos visibles, los especialistas aseguran que la integración de tecnologías también está demostrando beneficios combinados.

"La aplicación simultánea de HIFU, mesoterapia con ácido hialurónico y radiofrecuencia ha demostrado reducir hasta un 30 % el grosor de la grasa subcutánea y aumentar la musculatura", señala la Dra. Mitsunaga.

Además, destaca que "la fusión de HIFU con radiofrecuencia ha demostrado efectos conjuntos en el bienestar integral de la piel: mayor elasticidad, disminución de poros y arrugas, gracias a la combinación de acción profunda y superficial que brinda cada tratamiento en distintas capas de la piel".

Por eso, muchos profesionales coinciden en que estamos ante una nueva era. Como resume el Dr. Estebaranz: "Así como revisamos etiquetas y origen de los alimentos, ahora valoramos qué técnica respeta los ritmos biológicos de nuestra piel y nos ofrece resultados armónicos".

La medicina estética ya no se vive como una intervención puntual, sino como una parte más del autocuidado continuo.

Además, estos tratamientos no invasivos no requieren quirófano, no suponen una recuperación larga ni implican grandes riesgos, y sus resultados, aunque más sutiles, son también más duraderos y naturales.

Así, el futuro del rejuvenecimiento facial no pasa por inmovilizar músculos, sino por despertar la capacidad de la piel para regenerarse. Y, sobre todo, por mantener aquello que nos hace únicos: nuestra expresión.