4 tendencias de maquillaje, 4 looks

La reconocida maquilladora británica Pat McGrath sentenció: “La creatividad es tu mejor habilidad para el maquillaje, no tengas miedo de experimentar”. Cada temporada es una nueva oportunidad para recordar la veracidad de su afirmación. El maquillaje es una expresión artística íntima, profundamente ligada a nuestra personalidad, que varía siguiendo factores como el estado de ánimo, el entorno, pero también las tendencias. Al igual que en el mundo de la moda, algunos looks, ayudados por su presencia masiva en pasarelas, calles de las capitales de la moda y redes sociales, se convierten en fenómenos. Este 2024, vuelven a ser numerosos los que, por su versatilidad y su fuerte impacto visual, se están imponiendo. A finales del 2023, la plataforma de lujo Beauty Pie publicó un informe que nos adelantó las tendencias clave de este año. Destacó, primero, la importancia del color marrón: “5 de las 10 tendencias de maquillaje más importantes para el 2024 se centran en tonos derivados de este color”, según se puede leer. El primer puesto lo ocupan los cherry cola lips (los labios de efecto cereza cola), cuyas búsquedas se dispararon en un impresionante 2215 % en Google, en comparación con los seis meses anteriores. Fueron seguidos por el maquillaje espresso (+678 %). El maquillaje caramelo, los concealer lips, reminiscencia de los 90, el old money, las extensiones de cejas y el colorete en tono coral son otras tendencias en maquillaje que deben estar en nuestro radar. El color Pantone del año, el Peach Fuzz,, origina una tendencia propia (al igual que lo hicieron anteriormente el Very Peri y el Viva Magenta). Asimismo, redescubrimos el poder del azul en las pasarelas, gracias a casas como Chanel. Una tendencia corroborada por la plataforma Pinterest, en sus predicciones: “Este año, el aguamarina será el color de maquillaje más usado. Las generaciones Z y millennial buscarán ‘maquillaje azul glam’ y ‘sombra de ojos azul pastel’ para traer de vuelta esta moda tan atrevida de los 60 a las rutinas de belleza actuales. Y lo mejor: queda genial en todos los tonos de piel”. A estos fenómenos de belleza, cabe sumar cuatro más: el clean look, el coquette, el delineador de color gráfico y el grunge. Descubre, en imágenes, cómo recrearlos de forma eficaz.

El look coquette El triunfo del rosa Barbie el pasado año, relacionado con el estreno de la película homenaje a la muñeca de Mattel, no se ha extinguido del todo. Este 2024, la tendencia coquette, basada en un uso sutil del rosa, está cosechando éxito. ¿En qué consiste exactamente? “El maquillaje coquette se caracteriza por un resultado muy romántico y ultra delicado, un make-up sencillo donde toman el protagonismo los tonos rosas, desde los más discretos hasta unas mejillas más marcadas. Sutil a la par que vistoso y con ese efecto de dulzura a primera vista”, explican los expertos de You Are The Princess.

Así puedes conseguirlo: “Uso el nude de base, añado bastante colorete rosa y una sombra de ojos también rosa. De hecho, uso el propio colorete para unirlo a la sombra. Para los labios, utilizo un perfilador y un labial del mismo tono. Como se trata de un estilo romántico, rizo la melena para crear un look suave”, explica Paula Muñoz, maquilladora de Harpo y autora del look. Los expertos de You Are The Princess añaden: “La tendencia de pinky cheeks es ideal para este look, aplicando el rubor rosa desde las manzanitas hasta la parte alta de los pómulos. Difumina cuidadosamente para lograr un aspecto natural y radiante que complementará tu maquillaje coquette a la perfección”. Puedes darle un plus, con “un eyeliner en tono rosa. Si bien el rosa pastel es el favorito de esta tendencia, también puedes optar por tonalidades más intensas para agregar un toque de atrevimiento a tu look. Recuerda equilibrar el resto de tu maquillaje con una base ligera y un blush tenue para que no sea demasiado excesivo el look en conjunto”.

Colorete de Nars El icónico colorete de Nars aporta un efecto de buena cara al instante. Su secreto es su fórmula rica en pigmentos micronizados, que garantiza un color traslúcido y modulable que se integra fácilmente con cada pasada. Labial infalible 24 horas de L'Oréal Paris El labial Infalible 24 horas de L’Oréal Paris ofrece 24 horas de color permanente con pigmentos mate para un efecto “recién aplicado” durante todo el día sin dejar marcas. Además, cuenta con una textura líquida enriquecida con ácido hialurónico que se fija en los labios sin manchar ni agrietarse. Para lucir unos labios rosas de lo más llamativos, puedes optar por el tono 121 Flawless Fuschia.

El delineador de color Visto en desfiles primavera-verano 2024 como el de Helmut Lang, el eyeliner de color desafía de forma directa el negro. Opulente y vistoso, requiere una aplicación impecable y un reducido protagonismo del labio. Paula Muñoz detalla el paso a paso: “Volvemos un poco más a la zona del nude y de los marrones. Para el eyeliner, uso una pintura al agua. Eso sí, si lo tienes que usar todo el día, no es lo más recomendable, porque al ser al agua también se va con el agua. Lo uso en la parte de arriba del párpado, una zona que no se va a ‘ensuciar’. Dejo el resto con un contorno natural y opto por un colorete más rojizo. La técnica adecuada para aplicar el eyeliner es la siguiente: con el ojo abierto, mira de frente como si te estuvieras viendo en el espejo, marca la línea y ya con el ojo cerrado, une la línea con el párpado móvil, sin jamás estirar el párpado”.

Pillow Talk de Charlotte Tilbury Una de las mejores apuestas de Charlotte Tilbury es su delineador Pillow Talk. Es difuminable y duradero, incluye pigmentos puros para un color intenso con definición añadida y cera de abeja para una textura aterciopelada de lujo. Dura hasta 16 horas sin desvanecerse ni escamarse. Colour Excess Gel Pencil Eye Liner de M·A·C El Colour Excess Gel Pencil Eye Liner, de M·A·C es un lápiz de ojos en gel resistente al agua y altamente pigmentado que dura más de 24 horas en los párpados y 12 horas en las líneas de agua.

El grunge Las casas Givenchy y Dior lo confirmaron con sus colecciones primavera-verano 2024: el estilo grunge está de vuelta. Rockero, oscuro y profundo, se inspira en la estética del género musical, con un toque más luminoso y sutil. Paula Muñoz detalla: “Uso negro para los ojos, creando una línea de eyeliner más gruesa, para dar la sensación de una mirada ‘caída’, en contraste con el resto del rostro. Aplico una base en crema y sombras de ojos. Casi siempre se trabaja sobre una base cremosa o aceitosa, bien difuminada, antes de aplicar el polvo. Puedes aplicar la sombra directamente, pero va a quedar más intenso si primero haces una parte grasa y luego la matizas con polvo. Termino con un labial marrón y contorno. Para el pelo, uso directamente agua en las capas más bajas y refuerzo con gomina”.

Este 2024, sin embargo, esta tendencia de maquillaje admite algunas variantes: “Más divertido y menos rebelde que el original, el grunge del siglo XXI huye del look de tez exquisita e iluminador que impera en los últimos meses. Y eso significa difuminar las líneas, abogar por el mate y huir de los acabados iridiscentes”, destaca Gisela Bosque, National Makeup Artist de Sephora. “Mi consejo es aplicar un barrido de khôl en la línea de agua, dejar que se funda con la línea de las pestañas y luego difuminarlo con el dedo para darle ese acabado descuidado”, aclara Bosque. “Para asegurarte de que tu barra de labios mate se difumina, considera aplicarla con un pincel para labios y secar el exceso de producto con un pañuelo de papel”, concluye la experta.

Delineador en gel de HOURGLASS El delineador de ojos en gel HOURGLASS, de Sephora, está disponible en 4 tonos mate y uno brillante. Es resistente al agua y se desliza sin esfuerzo. Sombras de ojos Granit Noir de Yves Rocher La paleta de 4 sombras de ojos Granit Noir, de Yves Rocher está inspirada en el granito negro y gris de Bretaña. Estas sombras ultrapigmentadas, que van desde tonos blancos hasta el negro más intenso, son perfectas para crear un efecto ahumado de éxito.

El clean look Pulido y limpio. Así podría definirse este look de maquillaje que consigue cada vez más adeptos por su versatilidad y su carácter natural. Se puede lucir, en efecto, tanto de día como de noche, para acudir a la oficina o a un evento más formal. Para conseguirlo, “lo primero que necesitas es un cuidado de la piel óptimo. Es el paso indispensable. Si no sabes qué rutina se adecúa mejor a tus necesidades, ten en cuenta que lo más importante es saber qué tipo de piel tienes para poder cuidarla en función de sus necesidades”, explican los expertos de Perfumerías Primor. La rutina de belleza básica incluye una correcta limpieza, exfoliación e hidratación así como el uso de tónicos y humectantes.

Sobre el maquillaje en sí, Paula Muñoz, maquilladora de esta sesión, nos explica: “Me gustan mucho las bases fluidas, que no sean muy densas, para este look en concreto, porque dan un acabado más natural a la piel. Cuanta menos textura tenga la piel, más ‘creíble’ será. Para la ojera, utilizo un corrector que mejora el color, sin ser muy brillante, para no marcar los pliegues en esta zona, que no deja de ser un fenómeno normal. Sello con un polvo traslúcido suelto, para que la base no se mueva y quede mate, pero con un toque de brillo. Como este look suele ser muy nude, elijo sobre todo tonos marrones, no pongo prácticamente colorete, juego con la luz y lo oscuro de la cara. El look se suele asociar al efecto lifting, por lo que aplico contornos y sombras de ojos de manera ascendente. Añado una capa de máscara de pestañas, negra o marrón, sin abusar, para que quede limpio. Termino con labios nude. En vez de usar labial para rellenar, cojo directamente un bálsamo para que también dé un aspecto hidratado y cuidado”. Es, efectivamente, fundamental apostar por productos “que proporcionen un resultado jugoso, natural y casi invisible. Huye de las tonalidades más llamativas y escoge aquellos tonos nude y rositas que te aporten un toque saludable”, añaden los expertos.

Maquillaje Fluido 30cc de Harpo Uno de los productos estelares de Harpo es su Maquillaje Fluido 30cc, de cobertura media-alta, disponible en 14 tonos. Unifica el tono sin ahogar la piel, de forma natural. Even Better Concealer de Clinique El Even Better Concealer, de Clinique cuenta con un aplicador dual con esponja difuminadora. Corrige al instante, cubre las ojeras y las manchas, y difumina las imperfecciones, permaneciendo intacto durante todo el día. Además, verás una mejora en la apariencia de ojeras y manchas en 4 semanas.