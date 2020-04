Las influencers de más de 50 años existen y arrasan: 9 mujeres a seguir

Jóvenes, guapas y delgadas parecen ser los atributos básicos para convertirte en una influencer de éxito. O parecían, porque mujeres no tan jóvenes, no tan delgadas y quizá sin esa piel tan jugosa y tersa como la que lucen las de 20 están arrasando en las redes sociales.

Son las nuevas it girls y tienen 50 años bien cumplidos. Sus cuentas de instagram no paran de ganar seguidoras y sus outfits no dejan de sumar likes. El estilo, la clase, la personalidad no está reñida con la edad. Las influencers maduritas siguen las tendencias y las ajustan y adaptan a sus cuerpos y edad y nos inspiran con sus consejos y sus tips de estilo.

Nos motivan para ser la mejor versión de nosotras mismas y nos enseñan que tener arrugas, un pelo así, más curvas de las deseables, una talla menos estandar, etc; no tiene porqué estar reñido con la seguridad en una misma. Las reglas del street style ya no son coto privado de las veinteañeras y ser influencer en este siglo XXI no tiene edad. Si "vendes" algo interesante, la gente lo "compra".

Las de mediana edad han llegado para quedarse. Y un buen ejemplo es la española Carmen Gimeno, una influencer de Bilbao, de 57 años, con pelo cano y labios siempre rojos y que nos deja unos looks low cost, muy inspiradores. Con casi 100.000 seguidores, la instagramer es una de las grandes referentes del mundo de la moda para las mujeres mayores de cincuenta años. Sus outfits son originales y cargados de color, eso la diferencia de la mayoría de sus competidoras que, por lo general, arriesgan menos con los colores y apuestan más por los tonos neutros.

Quizá el secreto de su éxito sea precisamente la manera de combinar texturas, colores, estampados aparentemente imposibles pero que, bajo su criterio, los transforma en acertadas combinaciones: "Puede que esto ocurra porque soy licenciada en Bellas Artes y profesora de dibujo en un colegio. Por eso creo que soy más atrevida con los colores; sin embargo, no soy capaz de ponerme escotes o faldas por encima de la rodilla".

Aunque ella no se considera influencer, es evidente que lo es: "Me da vergüenza decir que lo soy. Sonaría pretencioso por mi parte. En realidad soy una mujer a la que siempre le gusta arreglarse y, eso sí, me hace gracia hacerme fotos y subirlas a Instagram pero no quiero ser abanderada de nada. Hace años tenía un blog pero me daba mucho trabajo porque además no sé usar bien la tecnología, hasta que descubrí Instragram y me resulta muy fácil y cómodo. No hago stories ni me pongo filtros ni nada de eso. Las fotos son tal cual, así naturales porque si no, me convertiría en una persona que no soy yo".

A pesar de ello, sí habla de sus preferencias en moda: "No soporto los tacones y no sé andar con ellos. Me encanta llevar sneakers y mis favoritas son las Nike aunque me compro también zapatillas de marcas baratas". Hay que aclarar que Carmen mide 1,75 metros. "Me gusta la ropa asequible porque bien combinada queda perfecta y adoro Zara. También me gusta mucho H&M".

Carmen sube solo tres fotos a la semana. Aprovecha los fines de semana para que se las haga su hijo y el resto de la semana se dedica a sus clases y a su familia: "Salgo temprano de casa para ir al colegio y vuelvo tarde y cansada. Y no suelo ir a eventos. La verdad es que no sé cuál es el secreto para que la gente me siga pero imagino que me ven natural, relajada y poco competitiva".

El 13 de marzo Carmen decidió no subir más fotos hasta que acabara el confinamiento: "Respeto que la gente haga lo que sienta pero yo no me veo capaz de subir fotos en estas circunstancias. Pensé que me bajarían los seguidores pero me ha llamado la atención que me siguen subiendo".

@carmen-gimeno. 96.900 seguidores. Profesora de dibujo de chavales de secundaria y bachilleraro, esta bilbaína nacida en Ciudad Real hace 57 años, apuesta por el color y el low cost, principalmente de Zara, su templo de moda. Para ella ser instagramer es una actividad secundaria con la que se divierte y se deja llevar sin más.

@margapau. 150.000 seguidores. Margarita Argüelles siempre positiva, añade frases motivadoras en cada post que inspiran a sus seguidores. Su estilo es austero y clásico y combina Zara, Mango, Pull&Bear y Massimo Dutti con accesorios de lujo. Madre de la influencer Paula Argüelles, sube los posts de sus estilismos a 21buttons.com.

@susirejano. 422.000 seguidores. Regenta junto a su hermana Rafi, también influencer (@rafirejano 83.100 seguidores), la tienda de moda multimarca Brillant BCN. Susi tiene 55 años y su estilo es clásico pero combina pero mezcla estilos con destreza y es fan absoluta de los pantalones. Le gusta mucho arreglarse para ir a trabajar y cuida mucho el fondo de armario de sus complementos. Es madre de la influencer @carlahinojosar.

@codigopilar. 142.000 seguidores. Pilar de Arce, valenciana afincada en San Sebastián. Asesora en moda con sus ideas y propuestas. Huye de los excesos, le gusta la segunda mano y el reciclaje y nunca abusa de las marcas de lujo. Su código de vestimenta pasa por dar visibilidad a las mujeres mayores de 45 años. Y su complemento indispensable: sus grandes gafas de sol.

@con_buena_facha. 24.500 seguidores, funcionaria de Justicia y amante de la vida. Esta bilbaína de 58 años, quiso ser modelo de joven y ahora gana seguidoras con su estilo personal y sus consejos positivos. El secreto de su éxito, según lo ve ella misma, consiste en vestir looks reales para mujeres reales.

@paquitanm. 67.500 seguidores. Paquita Martín, de 52 años y de Barcelona, asegura que la moda de cada una tiene que ser coherente con cómo eres y cómo te sientes. Siempre se fotografía en el mismo sitio y sube dos fotos de cada look. Elige generalmente prendas low cost para sus outfits y recurre a la venta de segunda mano en Micolet para vender su propio armario.

@ladytrends. 19.100 seguidores. Rosa Mari se llama esta madrileña que, según cuenta, intenta a sus 50 años, inspirar a otras mujeres. Su punto débil son los bolsos y los zapatos y su estilo clásico y casual es el que impera en su muro.

@conceptosdeestilo. 78.900 seguidores. Maica Jaúregui, de 53 años recién cumplidos, realiza asesoramietno de imagen y hace las labores de personal shopper y estilista en la empresa, Conceptos de Estilo, en Barcelona. Para ella es fundamental prestar atención al fondo de armario, con pocas prendas pero coherente y bien organizado. Nunca deben faltar unos tejanos y los vestidos son su debilidad y los leggings su pesadilla.

@patzhunter. 151.000 seguidores. Patrizia Casarini es una italiana afincada en Barcelona, donde tiene su familia. Estudió diseño de moda en EEUU y trabajó diseñando ropa para Burberry. Ahora combina su afición por la moda con su estudio de interiorismo. Se considera versátil vistiendo y elige pantalón cómodo y botín bajo para trabajar y estilo muy sofisticado y taconazos para la noche. Le pierden las chaquetas masculinas que ella compensa con bolsos muy femeninos o pendientes muy grandes.