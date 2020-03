La charla "feminista" en OT por el 8M que incendia a Ciudadanos y a Vox: piden el cierre de TVE

Los y las participantes de 'Operación Triunfo' llevan desde las pasadas ediciones convirtiéndose en pequeños iconos del feminismo, ejemplos para muchos jóvenes fans del programa. Amaia, Alfred, Aitana, Ana Guerra o Marina pusieron en prime time debates como la transexualidad, la cosificación de la mujer o la discriminación del lenguaje.

Sin embargo, ahora, el programa ha incendiado las redes sociales, y a Vox y a Ciudadanos, tras invitar este pasado lunes a la periodista y escritora, Anna Pacheco, para dar una charla de "feminismo anticapitalista" a todos los concursantes con motivo de la celebración del 8M.

La autora del libro 'Listas, guapas, limpias' se definió al inicio de la charla "tranquilamente" como "feminista radical, y no me da miedo decirlo" porque, según explicó, lo que persigue el feminismo "es la transformación del mundo que está anclado en el patriarcado y se ha aliado con el capitalismo". Y concluye: "Patriarcado y capital, alianza criminal".

Si la idea era que los concursantes de OT pudieran hablar de feminismo con calma, con esa presentación era fácil detectar que la charla iba a ser explosiva: "Ese odio [a las feministas], que igual ahora os parece que no tiene nada que ver, está muy presente en los partidos y en el auge de la extrema derecha de aquí, como Vox que hablan de la ideología de género, una invención absoluta", arrancaba Pacheco.

Frases como "las mujeres somos una ganga para el capitalismo" o que "en Lesbos, fascistas no dejan pasar a refugiados y a ellas les gritan: 'Zorras dejad de pasar que folláis como conejos'", han acabado por convertir la petición de cierre de TVE por estos 50 minutos de ponencia en trending topic.

No se ha librado de sus críticas el llamado "feminismo liberal": "A mí me hace mucha gracia el feminismo liberal, al que se sumaron partidos como Ciudadanos, o la Botín, que hablan de ese feminismo del 1%. No me interesa nada un feminismo que quiere que todas nosotras acabemos siendo empresarias o directivas y que para que eso ocurra voy a estar explotando a otras mujeres más vulnerables para que cuiden de esos niños mientras las otras son directivas".

Y Anna Pacheco insistía en denostar la propuesta de diputadas y concejalas de Ciudadanos el pasado 8M: "Ese feminismo liberal, incluso podemos cuestionarnos si es feminismo, pero obviamente es un desastre y sólo va a hacer que acrecentar ciertas desigualdades".

Desde el partido naranja han pedido que se lleve a una especialista que hable de feminismo liberal e integrador y no "algo sectario". Albert Rivera ha comparado "TVE con TV3".

Albert Rivera ha comparado "TVE con TV3".

Inés Arrimadas, y el resto de diputadas de Ciudadanos, han criticado en Twitter que la "TelePSOE haga propaganda sectaria" y ha exigido "una disculpa y rectificación inmediata".

Inés Arrimadas, y el resto de diputadas de Ciudadanos, han criticado en Twitter que la "TelePSOE haga propaganda sectaria" y ha exigido "una disculpa y rectificación inmediata".

Los dirigentes de Vox también se han mostrado indignados por esta charla. Espinosa de los Monteros ha denunciado el "adoctrinamiento" y ha insistido en el servicio de calidad que debería de prestar RTVE.

No hay adoctrinamiento en las aulas.

No hay adoctrinamiento en la televisión pública.@rtve presta un servicio de calidad.

Podemos no domina @rtve.

El feminismo radical no existe.

El feminismo está a favor de los derechos de todas las mujeres.

Espinosa de los Monteros ha denunciado el "adoctrinamiento" y ha insistido en el servicio de calidad que debería de prestar RTVE.

La cita con Pacheco terminaba con la intervención de Noemí Galera, la directora de la academia, en la que hacía referencia a la culpabilidad que sienten las mujeres cuando no pueden conciliar trabajo y familia. "Puedes tener una reunión a las nueve de la noche pero te sientes culpable porque se sabes que estás desatendiendo algo que se supone es intrínseco que es cuidar a tus hijos, en el caso de que los tengas, y ellos no. Esa culpabilidad que siempre tenemos encima como una losa".

Galera despidió a la invitada asegurando que charlas como estas "son muy necesarias" y que "deberían de ser todas las semanas". Mientras Anna Pacheco ya auguraba que le iba a "llover en Twitter": "Sólo con el anuncio de esta charla ya me llamaban hembrista".