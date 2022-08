El truco viral de TikTok para acabar con el pelo encrespado usando solo papel aluminio

No nos engañemos: el pelo encrespado es lo peor. No queda bien y cuesta muchísimo que los alisados nos duren. Por mucho que apliquemos productos para acabar con el frizz, este siempre vuelve. Además, usar este tipo de productos solo hace que nuestra melena se apelmace y se vea pesada y sucia. Sin embargo, hay ciertos trucos caseros que podemos utilizar para controlar el frizz mucho mejor y sin necesidad de salir de casa o de ir a la peluquería. Y, uno de estos trucos es empleando el papel de aluminio.

Papel de aluminio para controlar el frizz

Si te has decidido a probar el albal para controlar el frizz, has hecho bien. Es un truco muy simple que podres hacer en casa antes de salir, pero que también vas a poder repetir durante todo el día cada vez que sea necesario, pues sus efectos solo duran unas horas. Y es que un frizz muy marcado, no se baja fácilmente para todo el día, ¿verdad?

Vamos allá. Para acabar con tu frizz, solo es necesario que recortes un trozo de papel de albal y lo pases por tu pelo. Es importante que lo hagas desde las raíces a las puntas. Y, sobre todo, para unos mejores resultados, debes hacerlo a mechones. De este modo, te durará mucho más tiempo que si únicamente lo pasas por la capa superior de la melena.

Como ves, el truco del aluminio para tu pelo es muy simple de llevar a cabo. Y, como te hemos dicho, puedes hacerlo cuando sea necesario. Al necesitar solo el papel de albal, puedes llevarte un trozo de este en el bolso y retocarte el pelo cuando creas necesario.

¿Por qué mi pelo tiene frizz?

El frizz en el pelo es la consecuencia de la falta de humedad en este. Se trata de un pelo seco que se encrespa fácilmente, pero que no se puede evitar. Cada uno tenemos el pelo que tenemos, y debemos buscar la manera de llevarlo bien arreglado. Por ello, este pequeño truco que os hemos dado os sacará de más de un apuro. Y, lo mejor de todo, es que no afecta al pelo. No lo apelmaza ni lo hace ver sucio.

Características del papel de aluminio

El papel de aluminio posee tolerancia térmica, por lo que es capaz de soportar temperaturas tanto elevadas como muy frías. Por ello, se usa mucho en la cocina.

Por otro lado, este tipo de papel también es conductor de la electricidad, impermeable, maleable y muy flexible.

Otros usos del papel de aluminio

El papel de albal es uno de los productos que más utilizamos en nuestro día a día. No solo lo empleamos a la hora de envolver nuestros bocadillos, sino que también hacemos mucho uso de él a la hora de cocinar. Pero, este producto también es de lo más utilizado en diferentes tratamientos de peluquería, como a la hora de hacer las mechas. Por ello, no es de extrañar que lo veamos allá donde vayamos. Te mostramos 7 usos del papel de aluminio que quizá no conocías y que te serán de lo más útiles.

Mejora los dolores

Dada su capacidad de mantener la temperatura, el papel de aluminio es perfecto para aliviar los dolores. Para ello, solo deberemos poner una capa de este papel en el lugar que nos duela. Al mantener más tiempo nuestro calor corporal, reducirá el dolor. Sin embargo, se obtienen mejores resultados cuando se aplica una fuente de calor externo.

Olvídate de las arrugas profundas

Seguimos hablando de la capacidad de transmitir y mantener el calor. El papel de albal nos permitirá planchar mucho más rápido y acabar las arrugas más profundas.

Acaba con la estática en la lavadora y la secadora

El papel de albal también es muy usado en las secadoras, pues es capaz de eliminar la estática de nuestra ropa. Con ello, conseguimos que las fibras queden menos afectadas y las prendas duren más.

Reparar las conexiones de una batería

Si tienes problemas con las conexiones de la batería, el albal también te sacará de este apuro. solo deberás envolver las conexiones rotas con este papel. Verás como la electricidad se vuelve a transmitir y tu batería volverá a funcionar hasta que puedas ir a por una nueva.

Ideal para afilar tijeras y cuchillos

Aunque parezca algo imposible, el aluminio también es perfecto para afilar tijeras y cuchillos. Nada más pasarlo por las hojas, notarás el cambio.

Moldes personalizados para tus bizcochos

Como seguro que ya sabrás, son muchas las personas que usan el papel de aluminio a la hora de cocinar sus bizcochos para que estos no se peguen. Sin embargo, hay otro uso muy poco conocido del aluminio en la repostería: se puede usar como molde dado que es muy maleable y flexible. Así, ya no es necesario que compres muchos moldes que solo ocupan espacio en casa. Usa el papel aluminio cada vez que quieras hacer un bizcocho personalizado.

Como sellador de bolsas

Si tienes que llevar algo en una bolsa y no tienes nada con que sellarla, el papel de aluminio también te sacará de este apuro…

El papel de aluminio tiene una gran cantidad de usos, ya sea en la cocina, en la peluquería o para pequeños trucos que nos sacarán de más de un apuro. Sin embargo, también es importante saber que se debe hacer un uso responsable de él, pues puede llegar a ser algo tóxico; algo a tener muy en cuenta a la hora de usarlo en la cocina.

