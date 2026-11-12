Salida de la Carrera la Mujer Central Lechera Asturiana de Zaragoza 2026. Carrera de la Mujer

La Carrera de la Mujer de Zaragoza reúne a 17.000 participantes: un nuevo récord y dorsales agotados

El pasado domingo 8 de noviembre tuvo lugar en Zaragoza la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, una cita nacional que en 2026 recorre nueve ciudades españolas y que ya cumple con más de 22 años de historia y más de 150 pruebas celebradas.

La prueba, como cada año, reunió a miles de mujeres que comparten la pasión por el deporte. Esta edición, con un circuito de 6,5 kilómetros, concluyó con un nuevo récord de participantes y dorsales repartidos, superando las 15.000 corredoras de 2025.

Antes del pistoletazo de salida en la prolongación de la avenida Tenor Fleta de Zaragoza, alrededor de las 9:15 horas, la organización entregó un cheque solidario a la Asociación Somos Más, entidad aragonesa que celebra su décimo aniversario en 2026 y que brinda apoyo a las supervivientes de la violencia machista.

Cinco minutos más tarde, la deportista Esther Briz, deportista olímpica española en la prueba de remo, fue homenajeada con un cálido reconocimiento a su trayectoria.

El momento más solemne llegó justo antes de comenzar, con el minuto de aplausos que las participantes y los presentes guardaron en memoria de Carlos Martínez Millet, compañero de SportLife Ibérica, fallecido el pasado 28 de octubre en el accidente ferroviario de Urda, y de todas las víctimas.

A partir de las 9:30 horas comenzaron las primeras carreras. Cuatro cajones de salida permitieron la marcha de 17.000 mujeres; algunas buscando mejorar su marca, otras dispuestas a completar la distancia por primera vez y muchas compartiendo kilómetros con amigas o familiares.

El pelotón atravesó arterias principales como las avenidas San José y Cesáreo Alierta, el paseo de la Mina y el casco histórico a través de la plaza de San Miguel y la calle Coso, antes de bordear el río Ebro por el paseo Echegaray y Caballero y cruzar el puente de Santiago hacia la zona Expo.

En el plano competitivo, Isabel Linares Martínez se convirtió en la primera corredora en cruzar la línea de meta, con un tiempo de 21:09.

El podio absoluto fue completado por Marta Caperuelo Clemente, en segunda posición y Sara Benedi Manrique, ocupando el tercer puesto. Lorena Plano Puyal e Isabel Macías Chow conquistaron la cuarta y quinta plaza, respectivamente.

En la foto posan las cinco primeras en llegar a meta. Carrera de la Mujer

La cita del domingo puso el broche de oro a un fin de semana integral dedicado al bienestar femenino.

Durante el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre, el Palacio de Congresos acogió la Feria de la Corredora con talleres gratuitos que abarcaron desde Zumba y PilatesFit hasta la charla 'Menopausia y movimiento', impartida por Aoife McGale y Paula Floristán.

La vertiente solidaria volvió a ser el motor del evento gracias a los dorsales 100% en beneficio de la Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama (AMAC-GEMA) y los 25 facilitados por la Fundación Federico Ozanam.

La Asociación Española Contra el Cáncer y la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico también participaron de forma activa en el encuentro deportivo.

Tras su paso por Zaragoza, la organización encara la recta final de su temporada con sus dos últimas citas: Sevilla, el próximo 15 de noviembre, y Barcelona, el día 22 de este mismo mes.

Fotografía de las participantes realizando el recorrido. Carrera de la Mujer

Más allá de las marcas, la Carrera de la Mujer Lechera Asturiana destacó por su carácter inclusivo, con corredoras experimentadas, debutantes y grupos de amigas que completaron el recorrido caminando y disfrutando de la cita.

Con los años, el circuito se ha consolidado como uno de los grandes referentes del deporte femenino en Europa.