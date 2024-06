Los divorcios crecen en España un 15%: esta es la región en la que más se registran con 75 por cada 100.000 habitantes

Las relaciones de pareja no siempre son fáciles y en ocasiones no acaban con final feliz. Según los últimos datos publicados, los órganos judiciales de nuestro país han registrado 26.106 separaciones, divorcios y nulidades matrimoniales durante el primer trimestre de 2024. La cifra supone un aumento de más de un 15% respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos facilitados por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En cuanto al modo de terminar con la relación, los divorcios consensuados que se han producido entre los meses de enero y marzo han crecido un 11,6%, con un total de 14.327, mientras que las separaciones consensuadas han aumentado un 11,5%, fijándose la cifra en las 613.

Los divorcios no consensuados han descendido un 9,5% hasta fijarse en los 8.101. Si se habla de las demandas de separación sin consenso, se han reducido un 1,4% con un total de 288. Y en el caso de las demandas de nulidad matrimonial registradas, la cifra ha sido de 18, respecto a las 12 del mismo periodo del año pasado.

Imagen de archivo de una pareja.

En la actualidad, la media nacional de separaciones y divorcios se sitúa en las 53,6 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, existen algunas comunidades autónomas de nuestro país que superan con creces la media. Es el caso, por ejemplo, de la región que ocupa el primer puesto en el ranking de los lugares donde más divorcios se producen. Se trata, nada más y nada menos, que de Navarra, con un total de 74,9 divorcios por cada 100.000 habitantes de media.

A Navarra le siguen Baleares (72,1), Cantabria (69,5), Aragón (67,7), Castilla-La Mancha (67,1), Murcia (65,4), Asturias (62,9), Canarias (56,5) y Castilla y León (55,9). En el lado opuesto se encuentran la Comunidad de Madrid (46,3), el País Vasco (46,6) y Andalucía (50), que son las regiones donde menos divorcios se han registrado durante el primer trimestre del año.

[Si me divorcio y tengo régimen de gananciales ¿debo liquidarlos?]

Los datos han sido facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que también ha informado de los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio, así como de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales.

En cuanto a las demandas de modificación de medidas consensuadas, hay que tener en cuenta que estas han crecido un 11,9 % hasta llegar a las 3.361. Además, es importante añadir que las no consensuadas también han aumentado. En su caso, la subida ha sido de un 4,9% hasta llegar a las 8.491 registradas.

La comunicación en relaciones de parejas Pexels

Las modificaciones de medidas relativas a hijos no matrimoniales también han registrado un incremento. En el caso de las no consensuadas, han aumentado un 9,8% hasta las 5.911, mientras que las no consensuadas lo han hecho en un 7,2% hasta las 7.505.

Datos por comunidades autónomas

Por comunidades autónomas, en Galicia los divorcios y separaciones han aumentado durante el primer trimestre un 22% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado. Según los datos, las separaciones consensuadas han crecido un 86,7%, pasando de 15 a 28, mientras que las no consensuadas han aumentado un 40%, pasando de 10 a 14. De procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se registraron 352 de los no consensuados

En otras como, por ejemplo, Andalucía, a pesar de ser en la que menos se registran, el número de divorcios han disminuido un 2,1%. La tendencia de la provincia choca con los datos de algunas provincias como Córdoba, donde han aumentado un 17%.

[Más de 30 divorcios al día en la Comunitat Valenciana en el primer trimestre de 2024, suben un 2%]

Otro de los casos más destacados es el de Canarias, que ha dejado de estara la cabeza de las rupturas matrimoniales tras cuatro años liderándolas. Según los datos, entre enero y marzo las islas tuvieron 56,5 rupturas matrimoniales por cada 100.000 habitantes, la séptima tasa más alta del territorio nacional.

Los juzgados civiles del Archipiélago computaron un total de 1.267 demandas de separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales, un 12,5% menos que en el primer trimestre de 2023 (1.448).