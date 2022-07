6 rockeras que debes conocer este Día Mundial del Rock

Hoy, 13 de julio, es el Día Mundial del Rock, una fecha marcada en el calendario de todos los amantes de ese gran género que marcó la historia del siglo pasado y que aún hoy sigue vivo de muchas formas.

La elección de la fecha no es caprichosa. El 13 de julio de 1985 tuvo lugar el famoso mega concierto benéfico Live Aids, en el que actuaron bandas tan míticas como Queen, The Who, U2, Led Zeppelin, Dire Straits o Black Sabbath e intérpretes como Mick Jagger, Tina Turner, Eric Clapton, Bob Dylan o Paul McCartney.

Sin embargo, muy pocas mujeres se colaron en el prestigioso elenco de artistas. Madonna, Sade, Tina Turner, Joan Baez o Patti Labelle tuvieron el honor de representar al género femenino en un festival lleno de testosterona.

Pero el rock no es sólo cosa de hombres. Para demostrártelo, hemos elaborado una lista con las seis rockeras más icónicas e influyentes, sin las cuales el rock´n´roll no sería igual.

1. Mamie Smith (1883-1946)



La artista de Ohio hizo historia en 1920, cuando se convirtió en la primera cantante afroamericana en grabar una canción de blues, un tema titulado Crazy Blues. La canción fue un éxito comercial, llegando a vender 75.000 copias el primer mes después de su salida al mercado.

El éxito de Mamie Smith inauguró un corto periodo de tiempo durante el cual las artistas femeninas cobraban más que sus compañeros masculinos, aunque esto —ya se sabe— no duró mucho.

Por otro lado, sirvió para que la industria discográfica reconociera la necesidad de explotar el mercado afroamericano. Pronto, las compañías discográficas comenzaron a hacer música dirigida específicamente al público negro, permitiendo el desarrollo de géneros como el blues y el jazz.

Además, Smith abrió el camino a otras estrellas femeninas del blues de los años 20, como Ma Rainey o Bessie Smith. Todas ellas son consideradas exponentes de una especie de proto rock´n´roll que precedió el triunfo del género años más tarde.

2. Wanda Jackson (1937-)



Conocida como la Reina del Rockabilly, fue una de las primeras mujeres en abrirse paso en el hipermasculinizado mundo del rock´n´roll, allá por los años 50. Wanda Jackson compartió escenario con Buddy Holly, Peter Wagener, Johnny Cash y hasta con Elvis, con quien le unía una gran amistad y alguna que otra aventura.

Como el propio Elvis Presley, Wanda fue originariamente una cantante de country que con el tiempo se pasó al rock´n´roll. Su voz ronca y su descarada actitud la convirtieron en la jefa del rockabilly, con canciones como Funnel of Love o Hard Headed Woman.

En la actualidad, Wanda Jackson sigue siendo una referente para muchos artistas, por ejemplo, para el guitarrista Jack White, quien produjo su álbum de 2011, The Party Ain't Over. Su último álbum es de un año después, aunque es improbable que escuchemos ninguno de sus temas en vivo, puesto que en 2019 anunció su retirada de los escenarios.

3. Janis Joplin (1943-1970)



Nacida en 1943 en Texas, su nombre es casi sinónimo de rock. Joplin empezó su carrera como cantante de una banda de psych-rock llamada Big Brother And The Holding Company, pero fue al emprender su carrera en solitario que consiguió el máximo reconocimiento.

Fue una de las estrellas del Festival de Woodstock de 1969, en el que actuaron también artistas de la talla de Jimmy Hendrix o The Who.

Curiosamente, sus canciones más famosas son versiones. Tal es el caso de Summertime o Piece of My Heart, cuyo éxito fue tan grande que llegaron a eclipsar las canciones originales.

Y es que Joplin tenía un carisma especial. Rechazó las convenciones sobre cómo debía presentarse ante el público una artista femenina, haciendo de su pelo desaliñado y salvaje uno de sus rasgos más reconocibles. En 1970, murió a causa de una sobredosis de heroína, con tan sólo 27 años, pasando así a formar parte del dudosamente honorífico «Club de los 27».

4. Patti Smith (1946-)



La Madrina del Punk apenas necesita presentación. Su forma de mezclar lo literario y lo musical en el álbum Horses, de 1975, la convirtieron rápidamente en un icono de la música rock, especialmente dentro de la escena punk neoyorquina.

Sucesivas generaciones de fans la han venerado como una de las mejores cantantes de rock de todos los tiempos, aunque también por su faceta como escritora. Smith es autora de múltiples obras, entre las que destaca su autobiografía Éramos unos niños, publicada en 2010. Como muchos otros rockeros, Patti Smith fue admitida en 2007 en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Hace unos días, pudimos disfrutar de su música en las Noches del Botánico de Madrid.

5. Avril Lavigne (1984-)



Aunque ahora sea reconocida por muchos como un icono del pop-rock de los 2000, Lavigne dio sus primeros pasos en la música como cantante de country. Durante su adolescencia participó en varios festivales de country y, a los 15 años, ganó un concurso que le dio la posibilidad de cantar junto a la cantautora Shania Twain. Al año siguiente firmó su primer contrato discográfico.



En 2002, publicó su primer álbum, Let Go, que contenía temas tan icónicos y representativos de los 2000 como Sk8er Boi o I´m With You. Su single de debut, Complicated, se convirtió en uno de los mayores hits de la década en Estados Unidos. Ese mismo año Lavigne fue nominada a ocho premios Grammy.



En la actualidad, muchas artistas reconocen la influencia de Lavigne en su propia música y hasta en su estética dosmilera. Es el caso de las artistas indie Soccer Mommy o Snail Mail, quienes reconocen la importancia de haber tenido durante su infancia un referente femenino en la música como Avril Lavigne.

6. Ellie Rowsell (1992-)

La cantante y guitarrista de Wolf Alice forma parte de una nueva generación de mujeres que se oponen activamente a la idea de que el rock es sólo cosa de hombres.

En varias entrevistas, Ellie ha hablado de la necesidad de que haya más mujeres en el rock´n´roll y de la importancia de que las niñas y las adolescentes tengan referentes en quien fijarse. Además, ha criticado que el papel de las mujeres dentro de un grupo tenga que ser siempre el de vocalista, animando a las chicas a que aprendan a tocar un intrumento.

