Esto es todo lo que tienes que saber antes de irte de 'au pair' al extranjero

Irse de au pair es una oportunidad perfecta para irse al extranjero, vivir una experiencia totalmente nueva, aprender un idioma y hacer amigos para toda la vida.

La persona que se marcha vivirá en una familia de acogida que le proporcionará alojamiento, manutención y una paga semanal a cambio del cuidado de los niños de la casa.

La mayoría de personas que participan en el programa au pair son mujeres. Desde la agencia Kidowe explican que la mayoría de las familias anfitrionas buscan chicas "por su sensibilidad y lado maternal".

Laura García se fue de au pair a Múnich entre 2018 y 2019 y cuenta a MagasIN que decidió lanzarse a la aventura porque conocía a otras personas que habían vivido el programa y le quedaba la duda de si se atrevería o si era cosa de los demás.

"Llegué a un momento en mi vida que no estaba contenta con la carrera que estaba estudiando y no era feliz del todo en mi día a día. Como en mi carrera dábamos alemán básico e inglés ya lo dominaba bastante, me puse manos a la obra y me fui a vivir a Alemania. Me costó meses encontrar una familia, pero finalmente la encontré".

El programa, organizado desde una agencia como Kidowe incluye, se encarga de la gestión del expediente a nivel internacional, selección de la familia, el alojamiento en la familia anfitriona, pensión alimenticia completa, paga semanal y clases de idiomas en algunos destinos.

La paga de las au pairs oscila entre los 80 y los 250 euros semanales. "Por ejemplo, en Francia son 100 euros semanales, en Irlanda 200 y en Suiza 800 mensuales. A cambio, se debe estar al cuidado de los niños entre 30 y 45 horas, en función del destino", explican desde Kidowe.

Los beneficios del programa

"Lo mejor del programa es que puedes irte a otro país y vivir en él con casi todo pagado. En el momento en que no tienes que pagar alojamiento y comida te despreocupas", explica García.

Precisamente, al ser un programa de intercambio cultural y lingüístico, los principales beneficios son, según Kidowe: aprender nuevas culturas y estilos de vida, la inmersión lingüística en una familia de acogida, aprender idiomas, viajar, hacer amigos de todas las partes del mundo y ganar autonomía, confianza en uno mismo y madurez.

"Además, la familia de acogida será su segunda familia y le harán sentirse como en casa. Les involucrarán en su día a día y fines de semana. Incluso en vacaciones, la au pair está invitada a ir con ellos. Algunas son vacaciones de en sueño y, por supuesto, con todo pagado".

Aunque no todo son ventajas, García comenta que convives con una familia que no es la tuya y se mezclan conceptos de limpieza y cuidado de niños. Además, "la idea cuando te vas a otro país es que puedas ir a clases para mejorar el idioma. Me pasaba los días trabajando y yendo a clases. Acababa agotada".

Qué saber para ser au pair

Antes de comenzar la aventura, toda au pair debería tener en cuenta algunas cosas, según García, Kidowe y distintos blogs de au pair:

Será un trabajo con niños. "Una persona debe tener 100% claro antes de ser au pair que le encantan los niños, pues su principal responsabilidad en el extranjero será estar al cuidado de niños pequeños", declaran desde Kidowe. "Tienen que ser personas disciplinadas, con predisposición, afinidad con los niños, paciente, disciplinada y con muchas ganas de iniciar una nueva aventura en su vida". La motivación es clave. La motivación de una au pai tiene que ser la máxima. Al llegar al país todo será nuevo: la cultura, el clima, la comida, el idioma, los horarios, las costumbres... Escoger bien la familia. "La persona que vaya va a tener que adaptarse sí o sí a la familia, así que deberá escoger una que sea lo más parecido a ella", recomienda García. Además, explica que si algo no funciona es bueno hablar con la familia. Si no, se puede cambiar de casa y seguir probando. "Estás ahí porque tú quieres, eres la única que va a vivir esa experiencia". Define antes tareas y horarios. Es fundamental aclarar las condiciones antes del viaje. "Me habían avisado de que algunas familias van añadiendo tareas cada semana y así fue". Una au pair debería saber: horario y horas semanales, los días libres, las tareas a realizar y si costearán un curso de idiomas. "Me proponían pasar los días de libranza con ellos, pero eso significaba seguir cuidando a los niños". Una habitación propia. Cuando se establezcan las condiciones, García recomienda confirmar que la au pair tendrá una habitación propia. "Esta será la única zona de la casa donde encuentres tu refugio, tu intimidad y tu privacidad". Requerirá esfuerzo, pero será de los mejores años de tu vida. "Mi experiencia como au pair no fue tan buena como me esperaba, pero fue, sin duda, la mejor etapa de mi vida. Creces como persona, conoces a muchísima gente. Y cuando vuelves a tu país de origen, solo quieres volver, o eso me pasó a mí, claro", apunta García. Desde Kidowe cuentan que "tenemos historias de personas que han realizado el programa y les ha cambiado la vida".

En palabras de Laura García (au pair 2018/9): "Au pair es la opción más barata de vivir un sueño y nadie mejor que tú para vivir la experiencia y tener tu propia opinión".

Sigue los temas que te interesan