Esta es la decisión de Olena Zleneska que mantiene a salvo a su familia en Ucrania

Olena Zelenska, mujer del presidente ucraniano Zelenski, siempre ha mostrado que su familia es una de sus prioridades. En plena guerra con Rusia, es consciente de que es el segundo objetivo para Putin junto a sus dos hijos, Aleksandra, de 17 años, y Kiril, de 9.

Así lo reveló el propio Zelenski tras el inicio de la invasión: “Según nuestra información, el enemigo me marcó como objetivo número uno. Mi familia es el objetivo número dos. Van a por nosotros”.

Ocultos en un búnker

Por ello, toda la familia permanece unida y escondida en Kiev, en un búnker secreto. Además, Zelenska, arquitecta, guionista y todo una celebridad en Ucrania, que tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, no ha publicado en sus redes la imagen de sus hijos menores de edad.

“No he colgado fotos en las redes sociales antes y ahora tampoco lo haré. Les dejaremos elegir cómo quieren vivir. La mayor, Sasha, ya ha actuado en películas, pero espero que no vaya más allá en esta área. El más joven, Kiril, aún tiene la oportunidad de tener una infancia normal, sin llamar la atención innecesariamente” aseguró en una entrevista en 2019.

Tratar de respetar la intimidad de sus hijos, sin exponerles a las redes sociales antes de que ellos puedan tomar la decisión es cada vez más frecuente. No son pocos los famosos que optan por no mostrar los rostros de los menores de edad en sus perfiles de Instagram.

A todo ello hay que sumarle el riesgo para su vida que supone exponerlos de forma pública.

Mensajes de ánimo

Eso sí, Olena Zelenska sí se ha mantenido activa en las redes sociales. Se han convertido en su mejor arma para mostrar su punto de vista, animar a sus compatriotas y denunciar las injusticias que considera que se están cometiendo.

Ante los primeros bombardeos, Zeleska publicó en su cuenta de Instagram una imagen de la bandera y escribió: “Hoy no tendré pánico ni lágrimas. Estaré tranquila y confiada. Mis hijos me miran. Estaré junto a ellos. Y al lado de mi marido. Y contigo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

En otras publicaciones ha lanzado mensajes de ánimo. “¡Estoy orgullosa de vivir con ustedes en el mismo país! Se dice que muchas personas son multitud. No se trata de nosotros. Porque muchos ucranianos no son multitud. ¡Esto es un ejército! ¡Te amo! ¡Amo Ucrania!”

Y también ha publicado mensajes de denuncia. “Da miedo observarlo. Pero nosotros, los que estamos vivos, debemos mirar las fosas comunes en Mariúpol y nunca olvidarlas. (...) Esta ciudad está sangrando. Más de dos mil personas murieron durante 19 días de guerra. (...) Los rusos violan todos los acuerdos y disparan en el camino que debe ser completamente seguro.”

Resistencia con rostro de mujer

Tiempo atrás, la primera dama ya destacó en sus redes que en Ucrania hay más mujeres que hombres. El pasado 1 de marzo, lo recordó para subrayar el papel que tienen en la resistencia contra el ejército ruso en un post de Instagram.

"Mi admiración ante ustedes, compatriotas increíbles"

“Antes de la guerra escribí una vez que hay dos millones de mujeres más en Ucrania que hombres. (...) Esto significa que nuestra resistencia tiene un rostro particularmente femenino. Mi admiración ante ustedes, compatriotas increíbles. Las que pelean y las que se inscribieron para luchar. Las que sanan, salvan y alimentan. Y a las que siguen haciendo su trabajo habitual: en farmacias, tiendas, transporte, en los servicios públicos, para que la vida dure y gane”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

“A las que llevan a los niños a los albergues todos los días sin pánico y los entretienen con juegos y dibujos animados para salvar la conciencia de los niños de la guerra. A las que dan a luz en los refugios antiaéreos. Hoy es el primer día de la primavera. Recuerda cómo todos celebramos este día antes de la guerra. Así, podremos ver el sol a través del humo de los bombardeos. ¡Todo será primavera, todo será victoria, todo será Ucrania!”.

¿Quién es Zelenska?

Arquitecta de formación y guionista de profesión, Oleana Zelenska, de 44 años, está casada desde 2003 con el presidente ucraniano Volodymyr Zlenski. Ambos se conocieron de niños en la escuela primaria y se reencontraron en la universidad. Desde entonces, sus caminos no se han vuelto a separar.

Siempre ha mantenido que no quería ser un personaje público y se ha colocado en una posición discreta, aunque se ha acabado ganando el cariño de la gente y la atención mediática por su profesionalidad e influencia a través de las redes sociales.

Igual que hizo Michelle Obama, ha impulsado una reforma de la alimentación en las escuelas. El menú, que ahora es más sano y equilibrado, ha sido diseñado por el chef Ievgen Klopotenko.

Comprometida con la igualdad

Entre las campañas que ha apoyado destaca la promoción del ucraniano y las campañas por la salud mental y contra la violencia de género. Además, ha impulsado la adhesión de Ucrania a la iniciativa del G7 sobre igualdad de género.

Además, es una enamorada de la moda. En sus viajes internacionales aprovecha para dar a conocer a los diseñadores ucranianos a través de sus looks. Ha llegado a ser portada de Vogue (Ucrania) y a participar en un foro de la ONU sobre ropa sostenible.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan