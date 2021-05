El dolor de Nea tras el asesinato de su madre por violencia de género: "Te vi llorar y no sabía por qué"

Detrás de las noticias de sucesos y asesinatos se quedan familiares y amigos de las víctimas llenos de dolor y a los que la vida ha dado un completo vuelco. En el caso de las víctimas de violencia de género, muchas veces esas mujeres quedan reducidas a un número en la terrible lista que ya acumula más de mil nombres de asesinadas desde que se empezaron a contabilizar en 2003.

Este fin de semana, la hija de una de esas mujeres revolucionado Twitter al escribir una despedida a su madre, que le fue arrebatada el pasado 30 de mayo. "Hace un año, en las noticias anunciaban una nueva víctima por violencia de género. Nunca pensé que me iba a tocar a mí vivir tu despedida de esta manera, mamá", empieza escribiendo Nea, en la red social.

"La Policía tocó la puerta y me informó que te habías ido para siempre, que tu pareja te había quitado la vida. No pude despedirme de ti. No pude decirte "te quiero", ni abrazarte por última vez. Solo me quedaban recuerdos, todos los bonitos que pude recuperar. Cuando vino mi hermano y le dimos la noticia, lo único que quería era abrazarle, porque sabía que tú deseabas vernos unidos", continúa.

La joven, de 21 años, se dirige a su madre diciéndole que "te echamos mucho de menos, no sabes cuánto" y recuerda algunos momentos con ella: "Echo de menos esas miradas de orgullo al estar conmigo y esos besos que dejaban tu pintalabios marcado en mi piel. O cuando me preguntabas qué quería para cenar mientras me habías cosquillas y me decías "Andri". No sabes cuánto echo de menos jugar a algún juego contigo, o cuando te hacia cartas y las colgabas en la nevera; era muy inocente todavía".

Nea deja entrever que uno no siempre puede ver cuándo alguien querido está sufriendo o en una situación vulnerable, algo que, en este caso, supo demasiado tarde. "A veces, te veía llorando cuando te despedías de mí y yo no sabía el porqué: La vida estaba siendo injusta contigo. Me necesitabas. Otras veces, me preguntabas si estaba bien, cuando tú eras la que más necesitabas ayuda", lamenta.

Hace un año, en las noticias anunciaban una nuevas víctima por violencia de género. Nunca pensé que me iba a tocar a mí vivir tu despedida de esta manera, mamá.



La policía tocó la puerta y me informó que te habías ido para siempre, que tu pareja te había quitado la vida. pic.twitter.com/53Nk5OvK88 — —Nea✨ (@impopsky) May 29, 2021

Uno de los tweets va acompañado de dos fotografías, una suya de bebé y otra de una pulsera, que tiene un significado muy importante para ella. "Aún conservo la pulsera, la única que realmente nos mantendrá unidas a partir de ahora", escribe.

Concluye su triste despedida diciéndole a su madre que no la olvide "allá donde estés" y "que te quiero mucho". "Lo que he aprendido de esto es que "puedo con mucho más de lo que creía" y que "el que realmente te quiere, no te quita la vida". Hasta siempre".

Finalmente, Nea alarga el hilo de Twitter para pedir información sobre el duelo maternal o el especializado en violencia de género porque aún le "está costando mucho asimilarlo". "Toda ayuda, sirve. Gracias de ante mano. Sé que ella está muy orgullosa de mí y de lo que estoy soportando", añade.

A espera de juicio

Su madre fue asesinada el sábado 30 de mayo del año pasado en un domicilio de Esplugues de Llobregat. Su pareja, un hombre de 51 años de nacionalidad española, fue detenido y actualmente está a la espera de juicio. Por esa razón, y tal y como aclara la propia Nea en Twitter: "Es presunto, porque aún no tiene sentencia. Solo quería despedirme de ella, por muy duro que suene, y desahogarme. Era mi madre...".

"Después de un año, estamos esperando un juicio. Encima tenemos que defenderla después de todo y verle la cara a él", critica.

La joven ha recibido cientos de respuestas de apoyo y cariño en la red social, algo que agradece en un momento en el que continúa sufriendo cada día por su madre. Ante tantas interacciones ha manifestado su "ansiedad" e incluso ganas de borrar los tweets, aunque admite que cree que "era el momento" de desahogarse. "A lo mejor he perdido a mucha gente después de todo, pero he ganado mucho cariño de Twitter", ha subrayado.