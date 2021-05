Irene Montero se sale con la suya en la Ley trans: el PSOE "facilitará" que se tramite en el Congreso

En la guerra declarada entre Irene Montero y Carmen Calvo por la Ley trans, la ministra de Igualdad le gana uno a cero a la vicepresidenta del Gobierno y con alguna ayuda extra.

El pleno del Congreso debate esta tarde una proposición de ley trans impulsada por ERC, JxCat, Más País, la CUP, Compromís y Nueva Canaria, que es muy similar a la que presentó el Ministerio de Igualdad, ante la división que hay en el Gobierno de permitir el cambio de sexo en el Registro Civil con la sola declaración de la persona interesada.

La iniciativa de Montero se encuentra bloqueada por los recelos de la Vicepresidencia Primera que dirige Carmen Calvo, quien cuestiona el cambio de sexo registral con una mera declaración y ha frenado el proyecto de para dotarlo de seguridad jurídica y garantías constitucionales, según ha manifestado.



Sin embargo, la pirueta que han protagonizado otros grupos de izquierdas y los independentistas catalanes presentando ellos una norma casi exacta de la de Montero ha puesto al PSOE entre la espada y la pared: o apoya la tramitación de la ley o vota en contra y se 'retrata' con Vox y PP.

Así que parece que los socialistas van a ceder en este primer paso y han decidido "facilitar" que empiece la tramitación de esta ley, para que la transexualidad deje de ser considerada una enfermedad y se permita la autodeterminación del género.



Con el anunciado apoyo de Unidas Podemos y del PNV, el PSOE -sin concretar si votará a favor o se abstendrá- permitirá esta tarde que el Congreso empiece la tramitación de la ley trans.



La ministra de Igualdad, Irene Montero, expresó el pasado lunes su deseo de que la ley inicie su andadura parlamentaria para tener "cuanto antes" una legislación que "blinde" los derechos de las personas trans.



La cuestión divide al feminismo, ya que una parte ve peligrar los derechos de las mujeres si se reconoce jurídicamente la "identidad de género" y se vacía de contenido la categoría de sexo, pero las asociaciones LGTBI reclaman la autodeterminación de género y recuerda al Gobierno que prometió una ley trans.



En el acto institucional para conmemorar el Día contra la LGTBIfobia, la secretaria de Estado para la Igualdad de Género, Noelia Vera, se comprometió ayer a "pelear" para sacar adelante esa ley y, en respuesta a las asociaciones feministas críticas, aseguró que la norma "no va a borrar a nadie", sino que va a "dibujar" derechos para todos.



La iniciativa, registrada por ERC y formaciones del Grupo Plural y el Grupo Mixto, recoge que modificar la mención del sexo en el Registro "no precisa de más requisitos que la declaración expresa, de la persona interesada o de sus representantes legales", indicando el nombre propio y el sexo "con el que se siente identificada".



Como en el borrador del Ministerio de Igualdad, esta proposición abre la puerta a que pidan libremente el cambio de la mención registrar del sexo los mayores de 16 años y a que los menores de entre 12 y 16 años lo hagan "a través de sus representantes legales o por sí mismas con su consentimiento".



Los representantes legales de los menores de 12 años podrán solicitar también el cambio de sexo con su conformidad expresa.



La proposición de ley establece además una tercera casilla en el sexo registrar para las personas no binarias -que no se sienten ni hombre ni mujer-.