Una cita con la literatura que no te puedes perder. Cedida

El festival literario Rosa y Negro llega a Madrid: tres días donde el amor y el crimen se sientan a la misma mesa

¿Qué tienen en común una novela romántica y una novela negra? A primera vista, nada. Pero Marta Robles lleva años demostrando todo lo contrario y su mejor argumento es el Festival Literario Rosa y Negro, que del 19 al 21 de noviembre celebra su tercera edición en Madrid, con novedades importantes y una nueva casa.

El festival echó a andar en Tres Cantos en 2024, amadrinado por Alice Kellen, y tras dos ediciones en esa localidad da el salto a Carabanchel, uno de los distritos con más personalidad de Madrid. Esta vez se instala en el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, con la colaboración de la Junta Municipal del Distrito.

El objetivo, más que cambiar de sede, es echar raíces. El festival aspira a tejer complicidades con librerías, bibliotecas, centros educativos y asociaciones del barrio, y a convertir la literatura en un punto de encuentro abierto a todos.

Más de 30 voces

Del 19 al 21 de noviembre, el festival reúne a 33 participantes en una veintena de actividades, todas gratuitas hasta completar aforo.

Entre los participantes encontramos escritores, ilustradores, cineastas y especialistas, con nombres como Alice Kellen, Carmen Posadas, Espido Freire, Blue Jeans, Carlos Zanón, Andrea Longarela, Santiago Díaz, Vanessa Montfort, Teresa Cardona, Marcelo Luján y Eduardo Torres-Dulce.

El festival se asoma además a las aulas. Los autores visitan los institutos de Carabanchel y se entregan los premios del concurso juvenil de microrrelatos, con lo que la literatura llega también a quienes la están descubriendo.

Encuentro entre Carmen Posadas y María Zabay en la segunda edición del festival. Instagram Instagram

Los imperdibles del programa

El jueves 19 arranca con sesiones en los institutos y con el acto inaugural, que presenta a Marta Robles como comisaria del festival.

Después llegan la entrega de los premios del Concurso Juvenil de Microrrelatos, con historias de amor y misterio inspiradas en Carabanchel, y la mesa El amor también mata, con Kellen, Longarela, Llorente y Zanón.

La jornada se cierra con la exposición Amor y crimen en la literatura universal, un recorrido ilustrado por los mundos de Jane Austen y Sherlock Holmes que comentarán Fernando Vicente y Espido Freire.

El viernes 20 se dedicará al true crime y al cómic. Habrá un encuentro entre clubes de lectura y autores, una mesa sobre crímenes reales en la que participa un fiscal de sala contra los delitos de odio, el debate Viva el cómic y una jam poética con micro abierto para los poetas del distrito.

Por último, el sábado 21 reúne actividades para los más pequeños, mesas sobre novela juvenil y sobre rural noir y romance rural, una charla sobre el enigma sentimental de Irene Adler y Sherlock Holmes, y dos cara a cara entre autoras y autores de ambos géneros. Después se proyectarán los cortos Ava, La chica a la que no supiste amar (dirigido por la propia Marta Robles) y Amor amenazado.

También se entregarán entonces los Premios Rosa y Negro a la mejor novela romántica y la mejor novela negra, con Alice Kellen, Toni S. Bernal y Marta Robles como jurado. Cierra el festival el concierto de ¡Miau!, un grupo del barrio.

Como habéis podido observar, Rosa y Negro es mucho más que charlas. Esta edición incluye desde una exposición sobre amor y crimen en la literatura universal, con Jane Austen y Sherlock Holmes como protagonistas, hasta una jam poética y actividades infantiles para los pequelectores.

Lo que te hemos contado es solo un adelanto. Si quieres conocer más información y la programación completa solo tienes que consultarlo aquí.

No te quedes sin plaza

La entrada al festival es gratuita hasta completar aforo, y eso significa que, puedes quedarte fuera de las charlas que más te interesan. Para que eso no te pase, desde la Comunidad de Magas queremos que tengas tu plaza asegurada.

Por eso puedes reservar tu localidad en la Comunidad de Magas y disfrutar del festival sin preocuparte del aforo. Solo hay que clicar en el botón de abajo para participar. ¡Mucha suerte y nos vemos en Carabanchel!

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