Un trago vibrante, equilibrado y muy refrescante que maridó la XI edición de los premios Los Leones de EL ESPAÑOL.

Los cocteleros coinciden: el mejor cóctel no lleva tónica ni cola, sino 20 cl de refresco de pomelo, 1,5cl de zumo de lima y sal azul en el borde

El corazón de Madrid volvió a ser testigo de una de las citas institucionales y sociales más destacadas del año.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acogió este martes 27 de octubre la XI edición de los premios Los Leones de EL ESPAÑOL, una gala que sirvió al mismo tiempo para conmemorar el undécimo aniversario del periódico.

Esta velada congregó a destacadas figuras del panorama institucional con representación de los tres poderes del Estado, encabezada por ministros y altos tribunales, y del tejido empresarial.

Los asistentes pudieron disfrutar durante la gala de un cóctel a la altura de la ocasión: Cóctel Magas por Fundador.

Los protagonistas de la cita

Sin embargo, el auténtico protagonismo de la ceremonia recayó sobre los galardonados de esta edición de 2026, personalidades y entidades cuya trayectoria ejemplifica la constancia y la visión de futuro.

Subieron al escenario para recoger Los Leones el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu; el seleccionador nacional de fútbol masculino, Luis de la Fuente; la Fundación Atresmedia (con Patricia Pérez representando a la entidad); y la modelo y empresaria de moda Nieves Álvarez, que encarnó a la perfección esa sinergia contemporánea entre la alta moda, el diseño de vanguardia y el liderazgo femenino.

Un maridaje de Fundador

Cóctel 'Magas por Fundador'. Javier Carbajal.

Concluida la entrega de estatuillas, los salones neoclásicos de la Academia se transformaron en un dinámico punto de encuentro. Entre risas, felicitaciones y animadas conversaciones sobre tendencias, proyectos e innovación, la celebración encontró su máxima expresión en una propuesta de coctelería a la altura de la elegancia del momento.

La atmósfera se tiñó de frescura y carácter gracias a Brandy Fundador y su creación exclusiva: el Cóctel Magas por Fundador.

Un trago de autor —fácil de preparar en casa— , pensado para maridar el talento femenino y el espíritu festivo con una mezcla equilibrada, audaz y sumamente refrescante.

Elaboración: 1. Llenar un vaso alto con hielo. 2. Verter 5 cl de Fundador Sherry Cask Doble Madera: la base que aporta notas frescas y cítricas. 3. 20 cl de refresco de pomelo, aportando efervescencia cítrica y un matiz amargo muy elegante. 4. 1,5 cl de zumo de lima, responsable de dar la acidez exacta para redondear el balance. 5. Una rodaja de pomelo fresco, como toque aromático. 6. Sal azul en el borde del vaso, un detalle visual impactante que en boca realzaba cada contraste dulce y cítrico desde el primer contacto con los labios.

Concebido para conectar con el nuevo estilo de vida donde el consumo diurno y la sofisticación relajada marcan la pauta, este trago sintoniza de lleno con el auge del tardeo y el afterwork más chic.

Su perfil ligero y vibrante demuestra que el brandy se reinventa con maestría para conquistar los momentos de desconexión entre amigos, alargando el aperitivo o abriendo la sobremesa con un punto audaz y cosmopolita.

"Los cocteleros coinciden: el mejor cóctel no lleva tónica ni cola, sino 20 cl de refresco de pomelo, 1,5cl de zumo de lima y sal azul en el borde", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Marcas Ñ.