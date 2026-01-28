El abrigo que más estiliza a todo tipo de cuerpos es de El Corte Inglés: rebajado a 48,99€ y está disponible en 2 colores

Poco a poco las rebajas llegan a su fin, y aunque parezca que lo mejor ya se ha agotado, no es así. De hecho, son muchas las marcas que aún ofrecen piezas clave a precios muy atractivos.

Precisamente, entre las firmas más destacadas destaca October, que en El Corte Inglés presenta su parka acolchada corta con capucha desmontable, una prenda que presenta un diseño con carácter y un descuento de hasta el 30%.

El abrigo en cuestión se caracteriza por su silueta corta y su corte entallado, ideal para quienes buscan abrigo sin sacrificar movilidad ni elegancia.

Parka de mujer acolchada corta.

Además, presenta un acolchado ligero que aporta protección frente al frío, mientras que el cuello alto y la capucha desmontable ofrecen defensa adicional contra viento y lluvia ligera.

Los bolsillos frontales discretos y el cierre frontal con cremallera metálica refuerzan la estética urbana y minimalista de la prenda, perfecta para el día a día en la ciudad.

Este modelo se encuentra disponible en caramelo, un tono cálido y fácil de combinar, así como en granate, permitiendo que la parka se integre tanto en looks casuales como en conjuntos más elaborados.

En cuanto a tallaje, está disponible desde la 38 hasta la 54, adaptándose a diferentes tipos de cuerpo y permitiendo, además, llevar capas adicionales en días más fríos.

No obstante, falta lo mejor de todo, y es que actualmente la parka está disponible por solo 48,99 euros, rebajada desde su precio original de casi 70 euros, lo que representa un descuento aproximado del 30 %.

Eso sí, como viene siendo habitual en la cadena, su popularidad ha sido tal que varias tallas ya están agotadas, demostrando que esta parka se ha convertido en una de las favoritas de la temporada.

Otras gangas

Además del popular abrigo acolchado, October ofrece otras prendas rebajadas que también están llamando la atención de las compradoras gracias a su relación calidad-precio.

Entre las opciones más destacadas figuran parkas estampadas con capucha y cintura ajustable o modelos con doble cierre y detalles modernos, perfectos para quienes buscan un abrigo con un punto más sofisticado dentro del catálogo de la marca.

Pero las gangas no se limitan únicamente a abrigos: la colección rebajada de October también incluye una amplia selección de sudaderas, jerséis y camisetas con diseños actuales, así como blusas y vestidos de temporada que se encuentran a precios atractivos dentro de las rebajas.