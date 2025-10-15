Este es el significado de los números 26 1 18 1 que usa Zara como marca personal: el motivo le llevó a los tribunales

Zara, una de las marcas más reconocidas y buque insignia del grupo Inditex, ha construido su identidad a lo largo de décadas sobre un logotipo minimalista y una tipografía elegante que se asocia de inmediato con la moda actual.

Sin embargo, detrás de su estética sobria y universal, la compañía gallega ha protagonizado recientemente una curiosa batalla legal por una combinación numérica que, a simple vista, podría parecer un simple código: 26 1 18 1.

Lo que pocos saben es que esos números encierran un significado muy particular y forman parte de la estrategia de identidad de la firma. El asunto, lejos de ser anecdótico, llegó incluso hasta el Tribunal Supremo, en un proceso judicial que ha marcado un precedente en materia de propiedad industrial.

Imagen de la nueva colección de ropa deportiva.

La secuencia 26 1 18 1 no es un número al azar: corresponde a la posición de las letras Z-A-R-A en el alfabeto inglés (Z es la 26ª letra, A la 1ª, R la 18ª y A nuevamente la 1ª).

Inditex decidió utilizar esta combinación como símbolo distintivo de Zara Athleticz, su línea de ropa deportiva lanzada en 2021, buscando una identidad visual más conceptual y moderna, acorde con el minimalismo que caracteriza a la marca.

La empresa defendió que el uso de estos números no solo tenía un valor estético, sino también una fuerte conexión con la esencia de Zara, al representar literalmente su nombre a través de un código alfabético.

Sin embargo, la disputa comenzó cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) rechazó la solicitud de Inditex para registrar la secuencia 26 1 18 1 como marca, argumentando que carecía de "carácter distintivo" y que no permitía identificar de forma clara la marca.

La compañía recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó el rechazo, insistiendo en que los números por sí solos no tenían la capacidad de diferenciar los productos de Zara de los de otras marcas.

Sin embargo, Inditex llevó el caso al Tribunal Supremo, que, en una sentencia emitida el 24 de septiembre de 2025, dio finalmente la razón a la empresa gallega. El alto tribunal consideró que, debido a la notoriedad y presencia internacional de Zara, la secuencia numérica podía asociarse fácilmente con la marca, cumpliendo así los requisitos de la Ley de Marcas para su registro.

Prendas de Zara Athleticz

La batalla demuestra que la marca no deja nada al azar cuando se trata de proteger su imagen.

Esa misma filosofía se refleja en Zara Athleticz, la línea deportiva que ha hecho del minimalismo su seña de identidad.

Con una estética limpia, tonalidades neutras y materiales técnicos de alto rendimiento, la colección apuesta por una moda deportiva sobria, funcional y contemporánea.

Las prendas están pensadas tanto para el entrenamiento como para el uso diario, bajo la premisa de unir comodidad y elegancia en movimiento.