Reportaje EllesVMH: cuando el lujo y la cultura se unen para ensalzar el talento femenino Con esta emblemática iniciativa, el grupo LVMH abre puertas y sube escaleras -de dos en dos peldaños-, para romper techos de cristal con la elegancia que le caracteriza, con el savoir-faire de su idiosincrasia transformadora.

Textos Raúl Rodríguez

Existen ciertos lugares en el mundo que no son simples escenarios, sino monumentos con mensaje propio. La Alhambra de Granada, con sus infinitos jardines, donde el agua no solo emana de sus fuentes, sino que canta, y el mármol respira siglos de historia, fue el telón de fondo de un encuentro inolvidable el pasado martes, 15 de julio. Allí, bajo el sol —y qué sol— de Andalucía, y el peso simbólico del arte, la leyenda y la sabiduría, LVMH, el grupo francés líder en el sector del lujo global, tejió una alianza tan poderosa como necesaria en nuestros días.

En este evento inolvidable -la Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino-, el primero de estas características que celebran fuera de casa, el conglomerado galo impulsó, ensalzó y promovió el talento de las mujeres de la mano de su brillante iniciativa: EllesVMH. Lo hizo junto al Ayuntamiento de Granada, el proyecto ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’, el periódico EL ESPAÑOL y la revista Magas en el marco de la candidatura de la ciudad andaluza como Capital Europea de la Cultura 2031. Noche de Magas en Granada: así fue la gran Alfombra del Liderazgo y la Cultura en La Alhambra con las mujeres LVMH

El alma de EllesVMH EllesVMH no es solo un programa de igualdad, se trata de un movimiento que late con pasión dentro de una de las multinacionales más importantes e influyentes del planeta. El grupo abre puertas y sube escaleras -de dos en dos peldaños-, para romper techos de cristal con la elegancia que le caracteriza, con el savoir-faire de su idiosincrasia transformadora.

“EllesVMH empuja y apuesta por el liderazgo femenino. Tengo el orgullo, y sobre todo la emoción, de deciros que hoy LVMH tiene más de un 50% de mujeres directoras generales”. - Carmen Salamero

“Es un orgullo estar aquí, porque LVMH no es solo líder mundial en el lujo: es un empleador comprometido con la diversidad, la equidad y la inclusión”, afirmó Carmen Salamero, directora de RR. HH. de LOEWE Perfumes y LVMH Beauty Iberia, desde el majestuoso escenario del Palacio de Carlos V. Durante su intervención —inspiradora, directa, certera— en la gala, enumeró hitos en materia de paridad del grupo y reivindicó el programa protagonista de la velada: “EllesVMH empuja y apuesta por el liderazgo femenino. Tengo el orgullo, y sobre todo la emoción, de deciros que hoy LVMH tiene más de un 50% de mujeres directoras generales”.

La idea de lanzar EllesVMH nació en 2007, hace ya casi dos décadas, y ha crecido hasta convertirse en un movimiento interno a gran escala. “Tenemos claro cuáles son nuestros pilares: paridad, equidad salarial y transmisión. Llevamos casi 20 años trabajando por empoderar a las mujeres”, expresó Salamero. Arranca la XIII edición de 'Las Top 100' en los patios de La Alhambra: descubre las diez categorías y cómo presentarte Y los datos lo respaldan: cuando comenzó, solo el 23% de los puestos de máxima responsabilidad del grupo estaban ocupados por mujeres. Hoy, esa cifra, efectivamente, se ha duplicado. Además, 17 de las maisons están lideradas por mujeres. Son señales de que, en palabras del LVMH, “el talento de liderazgo prospera en todos los niveles”. En la región Iberia, los logros son aún más destacados: de los más de 5.000 empleados en España y Portugal, 3.800 son mujeres. Y el 70% de los puestos de dirección en nuestro país están ocupados por ellas. “Y me siento muy orgullosa de decirlo”, concluyó Salamero.

Un liderazgo con rostro En el corazón del evento —con los leones de piedra como testigos y las yeserías de filigrana y los versos árabes grabados en los muros— se alzó la voz plural de mujeres que lideran, inspiran y reconfiguran el mundo desde sus distintas posiciones. Entre ellas -y también ellos-, destacaron figuras como la de la citada Salamero; Juan Pedro Abeniacar, CEO de LVMH; Monica Cigognini, directora general Sephora Iberia; Blanca Panzano, directora de la División de Relojes y Joyas de LVMH Iberia o Sandra Vogeler, directora general de Guerlain España.

Mención especial merece Sheila Loewe, presidenta de la Fundación LOEWE, que recogió el premio Granada a la Cultura Europea de EL ESPAÑOL en la categoría de Mecenazgo. Todas ellas son reflejo de un nuevo modelo de liderazgo: uno diverso, equitativo y decididamente femenino.

Más allá de La Alhambra: impacto global “Con más de 213.000 empleados y más de 90.000 millones de dólares de ingresos anuales, LVMH sabe que tiene tanto la escala como la responsabilidad de predicar con el ejemplo”, expresan desde el conglomerado francés del lujo.

Por ello, muchas de sus maisons han desarrollado proyectos propios que refuerzan la misión de EllesVMH: Dior, con Women@Dior, impulsa mentorías en colaboración con la UNESCO

con Women@Dior, impulsa mentorías en colaboración con la UNESCO Guerlain, con Women for Bees, forma apicultoras y protege la biodiversidad

con Women for Bees, forma apicultoras y protege la biodiversidad Veuve Clicquot lidera el programa Bold, que apoya a mujeres emprendedoras

lidera el programa Bold, que apoya a mujeres emprendedoras Benefit desarrolla Bold is Beautiful, para reforzar la autoestima y educación femenina

desarrolla Bold is Beautiful, para reforzar la autoestima y educación femenina Chaumet, con sus Echo Culture Awards, premia a mujeres influyentes en arte y cultura

En estas acciones se observa el reflejo de cómo la cultura del lujo puede utilizar su influencia para llegar a miles de mujeres en todo el mundo y mejorar su situación: desde la educación hasta la sostenibilidad.

Granada, símbolo del cambio Granada, tierra de culturas entrelazadas y de poesía convertida en arquitectura, abrazó durante los días 14, 15 y 16 de julio el talento femenino como solo ella sabe hacerlo: con belleza, profundidad y verdad. La inestimable colaboración del grupo LVMH fue esencial para que lo institucional y lo empresarial pudieran caminar juntos hacia el cambio, hacia el progreso, hacia un futuro mejor.

Como bien indicó Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS, durante su aplaudido discurso en la Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino: “[Esto es] una puesta de largo en España para ese grupo de profesionales que nos enseñan que las joyas son lo que son por lo que representan y por el tiempo que permanecen junto a nosotros. Ese es el verdadero lujo, a lo que se dedica el grupo LVMH. Y la cultura. La cultura de Granada. Estas piedras... Tenemos un tesoro. Hombres y mujeres debemos sumarnos para potenciar el liderazgo femenino”. La Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino también contó con relevantes figuras de la literatura española como Espido Freire, Cristina Higueras, Nativel Preciado y Marta Robles.

El director de cine Alejandro Amenábar, ganador de un premio Oscar y 11 premios Goya, sumó un galardón más en su vitrina personal. Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL, le hizo entrega del Premio Granada a la Cultura Europea en la categoría de Trayectoria. Lo vivido en Granada aquellos días fue magia. Lo que ocurrió en La Alhambra no fue solo un evento institucional y social, con vestidos de gala, alta joyería y las personalidades más influyentes de dentro y fuera de nuestras fronteras: fue un símbolo que marcó un camino.

