Qué tipo de amiga eres según las protagonistas de 'Sexo en Nueva York': descúbrelo con estas siete preguntas

Si alguna vez te has sentado a ver Sexo en Nueva York —y si aún no lo has hecho, ¿a qué estás esperando?—, habrás sentido que cualquiera de sus cuatro icónicas intérpretes podrían ser tus mejores amigas. Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha no solo nos enseñaron tips sobre moda y amor, sino que eran la viva imagen de cualquier grupo de amigas.

A medida que avanzaban los capítulos, los pensamientos recurrentes de cada una de nosotras seguramente fueron “¿cómo me ven mis amigas?”, o tal vez, “¿las vibes de quién transmito?”. No te preocupes, estás a punto de descubrirlo. ¡Haz este quiz rápido y descubre qué papel cumples en tu círculo de amistades!

1. ¿Cuál es tu plan ideal para pasar un viernes noche?

Reflexiono sobre el sentido de la vida, acompañada de una buena copita de vino y un cuaderno, pienso en mi próximo artículo periodístico. Voy a una cita romántica con mi pareja, o al menos, sueño con cómo sería el encuentro casual perfecto con el amor de mi vida. Ultimo un proyecto laboral importante que tengo pendiente, y que me permitirá escalar en mi carrera profesional. Salgo a una fiesta desenfrenada con miles de personas nuevas por conocer, donde la locura es la protagonista.

2. ¿Qué outfit elegirías para una primera cita?

Unos pantalones de tiro alto y una blusa sofisticada que diga a gritos ‘aquí estoy yo’. Todo se trata de estar cómoda pero con estilo, porque, claro, ¡quién necesita más cuando se tiene una mente brillante como la mía! Un mono blanco, sencillo pero elegante, con mi cabello perfectamente peinado y los accesorios justos. Sé que nunca fallo con un clásico, y, por supuesto, ¡debo estar lista para una noche fabulosa! Un conjunto casual, pero con ese toque chic que me define. Jeans, un top con algo de brillo y mis zapatillas más cañeras. Me gusta verme relajada, pero siempre con un estilo que me represente. Un vestido de cuero negro que me haga sentir empoderada, y unos tacones altísimos. Porque, si hay algo que me gusta, es dejar una impresión inolvidable desde el primer momento.

3. Si te enfrentas a un problema amoroso, ¿qué haces primero?

Analizo todo profundamente, hago un croquis sobre la situación y trato de entender cómo he llegado hasta ahí. Hablo con mis amigas y mantengo la esperanza de que todo se resolverá con el tiempo. Busco la solución más lógica y, si es necesario, tomo decisiones drásticas para mejorar la situación. Tengo una conversación directa y sin rodeos. Si el problema persiste, decido hacer lo que sea necesario para seguir adelante, sin arrepentimientos.

4. Si tuvieras que elegir un destino para unas vacaciones soñadas, ¿dónde irías?

Una ciudad cosmopolita, donde pueda encontrar inspiración para escribir y disfrutar de la cultura local. Un destino romántico, con una villa pintoresca y vistas al mar, ideal para relajarme con alguien especial. Una gran ciudad llena de oportunidades profesionales, donde pueda asistir a conferencias y aprovechar al máximo mi tiempo. Un lugar exótico y vibrante, lleno de diversión, vida nocturna y nuevas aventuras sin fin.

5. ¿Qué piensas sobre la idea del amor a primera vista?

Es una idea romántica que me atrae, aunque sé que el amor real es más complicado. Me fascina, creo en el amor verdadero y en la magia de las conexiones instantáneas. El amor es importante, pero creo que debe basarse en una sólida conexión intelectual y emocional, no solo en la chispa inicial. El amor es solo una parte de la vida; hay muchas otras cosas más divertidas por las que vale la pena luchar.

6. ¿Cómo te describes en cuanto a tu estilo personal?

Sofisticado, creativo y único. Me gusta expresar mis pensamientos a través de mis prendas. Elegante, delicado y siempre en busca de ese toque romántico que me hace sentir especial. Profesional y práctica, siempre cómoda, pero con una dosis enérgica que refleja mi independencia. Audaz, moderna y sin miedos; me gusta destacar y ser fiel a mi personalidad, sin importar lo que piensen los demás.

7. ¿Cómo manejas los cambios grandes en tu vida?

Hago un escáner profundo, evalúo lo que significan para mí y cómo van a impactar mi futuro. Creo que todo tiene un propósito y que, con tiempo y amor, todo se acomodará. Me ajusto al cambio de forma sensata, organizando cada detalle para asegurarme de que todo vaya bien. Lo enfrento con audacia, decidida a sacar lo mejor de cada oportunidad que se presente.

Mayoría A: ¡Eres Carrie Bradshaw!

Sarah Jessica Parker interpretando a Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York'. Getty Images

Si eres esa amiga que nunca para de hablar de ese chico, de esa serie o de esa comida increíble que probó en su último brunch probablemente seas la Carrie del grupo. Tu personalidad filosófica, creativa y siempre con la cabeza en las nubes del amor y la vida te dotan de una perspectiva única y profunda. Eres ingeniosa, pero emocionalmente impulsiva; vulnerable, pero valiente para enfrentar tus desilusiones.

Siempre te encuentras indagando respuestas a los grandes misterios de la vida, y tampoco desistes en tu búsqueda de los zapatos perfectos (con tacón de aguja, por supuesto). Seguramente tengas un blog personal donde escribes sobre tus desventuras amorosas —aunque nadie te lo haya pedido—, porque a pesar de la complejidad de tus relaciones y de tu miedo al rechazo, buscas encontrar una conexión verdadera.

Tu superpoder: Analizas hasta los más mínimos detalles de cualquier situación y, sin duda, te conviertes en el alma de la fiesta.

Mayoría B: ¡Eres Charlotte York Goldenblatt!

Kristin Davis interpretando a Charlotte York Goldenblatt en 'Sexo en Nueva York'. Getty Images

Si te emociona más una propuesta de matrimonio en Disneyland Paris que una noche de fiesta en el bar de siempre, y crees firmemente que todos merecemos un amor de película, ¡bienvenida al club de las Charlotte!

Eres la amiga romántica empedernida, optimista y llena de esperanza. Crees en el amor verdadero, en la magia de las pequeñas cosas, y si hace falta, hasta en los unicornios. El “final feliz” es tu mantra y, a pesar de que la vida real puede ser un poco más caótica de lo que esperabas, sigues creyendo en que todo el mundo tiene su lado bueno. Eres sensible, pero tienes una voluntad fuerte; perfeccionista y con altos ideales en las relaciones de pareja.

Tu superpoder: Convencer a todos de que el amor lo puede todo, incluso cuando lo único que necesitas es una tableta de chocolate, no un príncipe encantado.

Mayoría C: ¡Eres Miranda Hobbes!

Cynthia Nixon interpretando a Miranda Hobbes en 'Sexo en Nueva York'. Getty Images

Si alguna vez has hecho malabares con tu carrera, tus relaciones y tus emociones mientras te tomas un café con cara de ‘no puedo más’, eres Miranda. Cumples el papel de ser aquella amiga racional, práctica y con los pies bien puestos en la tierra.

Tienes todo bajo control (o lo intentas), y siempre buscas soluciones claras y eficaces. Pragmática y realista en el amor; independiente y profesionalmente enfocada. Valoras la lealtad por encima de todo, y aunque a veces seas extremadamente franca en la forma de dar consuelo, tienes un corazón sensible. No puedes vivir sin planificar cada minuto de tu vida al detalle, y todos te consideran la genia del grupo, la que siempre tiene la respuesta lógica.

Tu superpoder: Tienes la habilidad de equilibrar tu vida profesional y personal con una precisión casi matemática, sin perder nunca tu determinación ni tu sentido del humor, incluso cuando todo parece caótico.

Mayoría D: ¡Eres Samantha Jones!

Kim Cattral interpretando a Samantha Jones en 'Sexo en Nueva York'. Getty Images

Si tu vida es un torbellino de aventuras, de decisiones impulsivas y de momentos épicos que dejarían a cualquier serie de acción en un segundo plano, tu perfil idóneo es Samantha. Eres esa amiga intrépida, sin filtros ni miedos, y siempre lista para divertirte. No tienes temor a hablar con total franqueza, y si alguien necesita un consejo —o un cambio radical— ahí estás tú, la primera en alzar la mano.

Hedonista, lo quieres todo y lo quieres ahora; segura, independiente, desinhibida en el amor y apasionada de tu libertad. Carismática y llena de confianza; leal y protectora con sus amigas. Siempre priorizas el placer sobre el compromiso.

Tu superpoder: Decir lo que todos piensan, pero nadie se atreve. ¿Sexo, negocios o autopromoción? ¡Tú eres la reina!

Puede que te sientas representada a la perfección por una de estas cuatro mujeres que tantos buenos ratos nos hicieron vivir, o tal vez, puede que te consideres más bien una mezcla de todas ellas. Lo único cierto aquí es, que cuando se juntan, cada una con su huella personal, ¡hacen la combinación perfecta!