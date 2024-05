Este libro me ha cambiado: tengo que reconocerlo. Y ojo, me apetece llegar a un montón de gente, pero soy la primera que a veces no lo aplico. Cuando escribes un libro así, la gente a tu alrededor te dicen que apliques tu libro. Estoy en el punto de mira de mi familia cada vez que cometo un fallo, me dicen que aplique mi libro. Lo dejo claro: mi vida no es perfecta, soy la primera que muchas veces no lo sigo, pero intento hacerlo.

Por lo general el cerebro juega en nuestra contra. Tenemos que partir de la base de que el cerebro no está diseñado para ser feliz, sino para sobrevivir. Funciona por hábitos: hábitos viciosos se hacen automáticos y los saludables también. Las personas de las que nos rodeamos son muy importantes, lógicamente la familia te toca, pero los amigos no: yo me rodeo de gente buena, es importante que sean buenos para ti y te aporten. Me sorprende cuando la gente está con amigos que no le aportan nada bueno. No es que las personas que nos rodean tengan tanto poder sino que lo que nos hacen sentir nos modifica.

Es fundamental la familia. Tengo la suerte de tener una hermana mayor que me lleva 12 años, que ha sido como una segunda madre. Eso es un regalo, una persona psicóloga que termina viendo muchas cosas que tú no ves, fue la que me ayudó a estudiar psicología.

Es que no conozco a nadie que no haya sufrido por amor. Veo a gente joven, pero también a mujeres y hombres de más de sesenta años pasándolo fatal por amor. El compañero o la compañera es un tema de toda la vida. Pasarlo mal por amor no tiene edad. La pareja que está a tu lado, en lo sentimental, saca tu mejor versión y te mueve mucho a que crezcas. Todo lo relacionado con lo sentimental mueve mucho: tus apegos más primarios que has tenido de niño, que pueden ser de varios tipos: seguro, ansioso, evitativo… Si lo tienes inconsciente, eliges así a tu pareja. La pareja te sirve de espejo, te va a estimular a sacar tu mejor versión o, en las relaciones tóxicas, la peor. Elegir bien es fundamental para tener una buena vida.

Sí. Me encanta la pregunta. Muchas veces las personas que leen este tipo de libros son personas que quieren mejorar, pero que tienen demasiada autoexigencia u obsesión. En el capítulo 3 escribo que hay que ser compasivo con uno mismo. Yo ahora cada mes medito para ver qué me apetece trabajar de mí. Antes hacía de eso una autoexigencia, ahora lo intento desde un punto de vista compasivo. ¿Qué hay posible de mejorar en mí, desde un punto compasivo? No hay nada mejor que hablarte como si hablaras a la persona que más quieres. Yo soy más compasiva con mi hijo que conmigo misma. Así que a veces pienso en cómo le diría las cosas a mi hijo.

Gestionarlas. Venimos de una generación en la que nuestros padres con todo el amor nos han enseñado a controlar la emoción, es imposible. Si digo ‘no pienses en un elefante rosa’, lo ves. Lo primero es aceptar la emoción. A veces crees que estás enfadado y lo que tienes es miedo. O al revés. O es tristeza. Entendamos detalladamente. Veamos qué información te da. Gracias a este ejercicio he tomado decisiones importantísimas en mi vida. Yo tenía un trabajo, y estaba como enfadada siempre, así que pensé ‘este proyecto no me viene bien’. Cuando escuchas a la emoción, en lugar de negarla, te da mucha información para tomar buenas decisiones.

Entre la Serotonina, entendida como felicidad desde el punto de vista de felicidad y paz interior; y la Dopamina, la hormona del placer y la alegría. Vivimos en una sociedad con niveles dopaminérgicos muy elevados, queremos estar contentos todo el tiempo y dedicarnos a los placeres. Pero la vida no es perfecta, eso es imposible. He hecho esa distinción de la felicidad duradera y la ‘felicidad light’, intento desmitificar lo de que las vidas felices son estar siempre contento. Yo me considero muy feliz, y a lo largo del día siento emociones de enfado, miedo o tristeza... Las emociones bien escuchadas y entendidas nos dan información para mejorar y estar mejor.

Una biografía con estrella

Angie Ribeiro nació en Buenos Aires y a los cuatro años vino a España, aunque su carrera la terminó en Estados Unidos. Allí trabajó para CNN. Por así decirlo, el éxito la acompañó desde pronto. “Estoy muy agradecida por las oportunidades que he tenido, pero todo me lo he tenido que trabajar. Y he tenido momentos en los que me han dicho que me iban a contratar y luego han cogido a otras personas. Con las nuevas generaciones creo que se ha perdido mucho la fuerza de voluntad. Lo que más destaco de mí es que profesionalmente siempre he sabido lo que quería. Por eso los fracasos me han servido para coger impulso. He utilizado los fracasos como un trampolín para cambiar el rumbo”.

Uno de sus jefes, el director de deportes de CNN, le dio un consejo: “Actúa como si fueras aquello que quieres ser”. Eso lo recordó siempre, explica, sobre todo al vivir situaciones mediáticas complicadas “como cuando estaba en el matinal y ETA sacó su comunicado del fin de la banda. Eso fue muy impactante para mí”, o momentos en los que le ha costado seguir hablando en directo, “me puedo llegar a emocionar, yo lo transmito, todo lo relacionado con niños me cuesta mucho, desde que soy mamá mas todavía, cuando tenemos que dar por desgracia los abusos, secuestros,… me cuesta mucho”.

Con la cámara de televisión, cree que “ser natural, ser tal como eres, es la clave. Cuando llegas al punto de mostrarte pero sin tener que demostrar, eso la cámara lo nota. En este mundo en el que viene la IA, una cosa que la tecnología no va a poder hacer aún es esa naturalidad del ser humano. Eso diferencia a los comunicadores. Intento mostrarme tal como soy. Cuando me paran por la calle, y me dicen ‘eres muy simpática’, digo, pues la verdad es que soy así, no hago un papel, en redes cada vez más. Antes era más estudiado, he tenido un cambio real de quererme más e intentar mostrarme más, en lugar de tener que demostrar nada. Eso se va trabajando día a día. Este libro es el proyecto en el que mas se va a conocer como soy. Por el tema de la imagen, hay personas que pueden condicionarles. Sigo siendo desconocida. Tengo amigos que me dicen que ojalá se me conociera de verdad, y que la gente se queda quizás en la foto o en la imagen, porque dentro de ser presentadora también hago cosas de modelo y estamos en una cosa un poco extremista y si eres una cosa no puedes ser la otra. Derrumbar esos clichés cuesta un poco, pero el libro es un gran acercamiento a eso”.