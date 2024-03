Chantal Dejond y Oumou Doucoure para The Tribe Model Management

Además de estos tonos, la plataforma confirmó la importancia de otras tendencias. Entre ellas, los lazos de estilo coquette : “Este accesorio clásico tiene obsesionada a la generación Z, que adorna su ropa, zapatos y joyas con lazos para dar a sus looks un toque más delicado, dulce e inocente. Las búsquedas de ‘Atuendos con lazos’ han aumentado un 190% en la plataforma”. Destacó, asimismo, la importancia de los metalizados: “Los pinners de la generación Z están cautivados por el brillo del metal en accesorios, ropa y zapatillas deportivas, impulsando búsquedas como las de ‘Nail art metálico’ (+295%)”.

¿Pero cómo elegir el look de invitada perfecto? Varias plataformas de referencia nos adelantaron algunas apuestas seguras para este 2024. Pinterest presentó Pinterest Palette, su primera paleta de colores anual. Auguró, basándose en las búsquedas de los usuarios, el triunfo del naranja desierto , “rico, brillante y cálido”, del rosa chicle , del azul aguamarina , del verde musgo , que “une el oliva oscuro y el lima”, y del marrón moca .

Pese a su carácter atrevido, las transparencias , protagonistas de los desfiles de Simone Rocha, Sportmax y Zimmermann, se muestran también como una buena referencia para looks de invitada. A ellas, se suman el ganchillo , visto en las pasarelas de Bottega Veneta y Ulla Johnson.

Oumou lleva un traje de tres piezas de Karl Lagerfeld, bolso y zapatos de mint&rose y pendientes de Dime que me quieres Chantal lleva un traje de Pedro del Hierro, un bolso de Sandro, zapatos de Alma en Pena y pendientes de M de Paulet

Aunque los vestidos suelan presentarse como una opción evidente para este tipo de celebraciones, los trajes están ganando peso . “Los looks de invitada van más allá de los vestidos y es que es muy probable que, si has tenido numerosas bodas, estés más que cansada de estas prendas por eso los conjuntos de dos piezas, e incluso los monos, son la opción para esas invitadas que buscan ir más allá de lo tradicional”, afirman los expertos de Fabra.

Chantal lleva un vestido de IKKS, un bolso de Gianni Chiarini Firenze, bailarinas de Pretty Ballerinas y pendientes de Dime que me quieres Oumou lleva un traje y un bolso de Longchamp, zapatos de Alma en Pena y pendientes de Pandora

El rosa, por su parte, no ha desaparecido del todo este 2024. Tras vivir una temporada de gloria en 2023, debido al fenómeno Barbie, vuelve a ser una gran opción este año, según nos confirman Altuzarra y Ulla Johnson. Su combinación con el rojo no falla. Asimismo, el naranja, en primer plano por la elección del Peach Fuzz como color del año por el Instituto Pantone, encuentra en el blanco su aliado perfecto para no perder protagonismo.

El escote asimétrico, que deja un hombro al descubierto, es otro clásico de los looks de invitada. “Lo que hace que los escotes asimétricos sean tan irresistibles es su capacidad para realzar la silueta de forma elegante y favorecedora. Al crear ese efecto irregular, este diseño hace un efecto visual único que aporta un toque de sensualidad y sofisticación a cualquier outfit. Además, su versatilidad permite adaptarse a diferentes estilos y preferencias, desde looks casuales y desenfadados hasta conjuntos más formales y sofisticados para ser la invitada perfecta”, destacan los expertos de Malne.