Sevilla acogerá la 24 edición de los Premios Grammy Latinos 2023: te contamos todo lo que se sabe hasta la fecha

Cada vez falta menos para la cita más importante de la música latina: la 24ª edición de los Premios Grammy Latinos. Estos premios reconocen la excelencia artística y técnica de la música cantada en español, portugués o en lenguas, dialectos o expresiones idiomáticas reconocidas en Iberoamérica.

Este año, los Grammy Latinos tienen una novedad, su lugar de celebración. Por primera vez en la historia de esta ceremonia, no tendrá lugar en Estados Unidos, sino que el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), será el encargado de acoger el certamen. La capital andaluza ya tiene experiencia como anfitriona en eventos musicales, ya que en 2019 se celebraron allí los premios MTV EMA.

El jueves 16 de noviembre, Sevilla acogerá a las celebridades más importantes del mundo de la música. La retransmisión de la gala será producida por TelevisaUnivision, en colaboración con Radio Televisión Española (RTVE).

Durante los días previos a la gran gala, se han convocado diversos eventos con el fin de reconocer la música latina. Algunos de ellos son: la Presentación de los Premios Especiales, el almuerzo Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase –que reconoce a los nominados en la categoría de Mejor Artista Revelación–, una recepción para los nominados y el premio a la Persona del Año, que será otorgado a Laura Pausini.

Premio Persona del Año

“Laura Pausini es una de las artistas más talentosas y queridas de su generación, cuyo compromiso con grandes causas es ejemplar. A lo largo de sus más de tres décadas de carrera, su extraordinaria voz continúa rompiendo barreras a través de idiomas y géneros, cautivando audiencias en todo el mundo”. Con estas palabras, Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, reveló la noticia el pasado 30 de mayo.

La cantante italiana, que lleva en la industria de la música más de 30 años, se mostró muy agradecida por el reconocimiento. “Solo puedo sentir una profunda gratitud por La Academia Latina y sus miembros, por mis colegas que siempre me han recibido con los brazos abiertos”, continuó. “Pero, sobre todo, para mi amado público, que ha hecho una hermosa realidad, un sueño nacido en mi ciudad natal en Italia, y que me ha llevado a lugares que nunca soñé que alcanzaría con mi música”.

Premios Especiales

Por otra parte, los afortunados en recibir los Premios Especiales por parte de la Academia Latina de la Grabación, serán Carmen Linares, Mijares, Arturo Sandoval, Simone, Soda Stereo y Ana Torroja. El premio se entrega a los artistas que han contribuido de forma notoria a la música latina durante su trayectoria profesional.

“Estamos muy honrados por la oportunidad de reconocer a estas grandes figuras iberoamericanas, cuyo legado musical continúa inspirando a las nuevas generaciones”, declaraba Abud.

Premios Grammy Latinos 2023

Aún no sabemos quiénes serán los encargados de protagonizar las actuaciones musicales del gran día. El año pasado, Rosalía se hizo con el máximo galardón al recibir el premio a Mejor Álbum del año por Motomami. La catalana también ofreció una espectacular actuación, que, ojalá, se repita este año.

Lo que sí conocemos ya, son los nominados a las distintas categorías. Destacan los nombres de figuras ya reconocidas como Karol G, Shakira, Rosalía o Bad Bunny, en contraposición a nombres nuevos como el de la cantautora Valeria Castro, que está nominada por primera vez.

La lista de nominados

Mejor álbum de música urbana

Xtassy - Akapellah

Saturno - Rauw Alejandro

3Men2 Kbrn - Eladio Carrion

Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum - Feid

Mañana Será Bonito - Karol G

Alma/ Nicki Nicole

Mejor canción urbana

Automatico - Maria Becerra, songwriter (Maria Becerra)

La Jumpa - Bad Bunny & Austin Santos, compositores (Arcangel & Bad Bunny)

Mi Mejor Canción - Nelson Onell Diaz, Farruko, Gocho, Franklin Jovan Martinez & Eric Perez Rovira, compositores (Gocho & Farruko)

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Santiago Alvarado, Bizarrap & Quevedo, compositores (Bizarrap Featuring Quevedo)

TQG - Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums

Shakira, compositores (Karol G & Shakira) del álbum Mañana Será Bonito

Yandel 150 - Jowan, Andres David Restrepo, Joan Manuel Ubinas imenez & Yandel, compositores (Yandel & Feid)

Mejor interpretación de Reguetón

Automático - Maria Becerra

La Receta - Tego Calderon

Feliz Cumpleaños Ferxxo - Feid

Gatúbela - Karol G & Maldy

Hey Mor - Ozuna & Feid

Mejor Canción de Rap/Hip Hop Autodidacta - Mauro De Tommaso & Nohelys Jimenez, songwriters (J Noa)

Coco Chanel - Bad Bunny & Eladio Carrion, songwriters (Eladio Carrion & Bad Bunny)

Dispara *** - Santiago Alvarado, Milo J, Nicki Nicole & Santiago Ruiz, compositores (Nicki Nicole Featuring Milo J)

Le Pido A Dios - Martin Chris E, Feid & Esteban Higuita Estrada, compositores (Feid & Dj Premier) de Sixdo

Pá Ganá - Akapellah, compositor (Akapellah)

Pregúntale A Tu Papá Por Mi - Vico C, compositor (Vico C) Mejor Fusión/Interpretación Urbana La Jumpa - Arcangel Featuring Bad Bunny

Ojalá - Maria Becerra

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrap & Quevedo

TQG - Karol G & Shakira

Yandel 150 - Yandel & Feid Mejor video musical versión larga Camilo - El Primer Tour De Mi Vida

Donde Machi - Album Completo

Fanm Zetwal - Una Historia De Vida y Milagros

Universo K23 - Kenia Os

Patria y Vida: The Power Of Music Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata Cuatro26 - Manny Cruz

Road Trip - Manny Manuel

Trópico, Vol. 2 - Pavel Núñez

Fórmula, Vol. 3 - Romeo Santos

A Mi Manera - Sergio Vargas Mejor Álbum de Salsa Catársis - Daniela Darcourt

Voy A Ti - Luis Figueroa

Cambios - Willy García

Niche Sinfónico - Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional De Colombia

Tierra y Libertad - Plena79 Salsa Orchestra & Alain Pérez y Jeremy Bosch

Debut y Segunda Tanda (Deluxe) - Gilberto Santa Rosa Mejor Nuevo Artista Borja

Conexión Divina

Ana Del Castillo

Natascha Falcão

Gale

Paola Guanche

Joaquina

Leon Leiden

Maréh

Timø Mejor Canción Tropical Ambulancia - Camilo y Camila Cabello

Día De Luz [80 Aniversario] - Pablo Milanés & Juanes

El Merengue - Marshmello & Manuel Turizo

La Fórmula - Maluma y Marc Anthony

Que Me Quedes Tú - Techy Fatule

Si Tú Me Quieres - Fonseca & Juan Luis Guerra Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz Unánime - Roxana Amed

Flying Chicken - Hamilton De Holanda Featuring Thiago Rabello & Salomão Soares

Bembé - Iván ‘Melon’ Lewis & The Cuban Swing Express

Semblanzas - William Maestre Big Band

I Missed You Too! - Chucho Valdés & Paquito D’Rivera (Reunión Sexteto) Mejor Álbum Cantautor Nueve - Santiago Cruz



Los Mejores Años - Joaquina



De Todas Las Flores - Natalia Lafourcade



Tierra De Promesas - Maréh



El Equilibrista - Juan Carlos Pérez Soto



Mejor Canción Cantautor



De Todas Las Flores - Natalia Lafourcade



La Raíz - Valeria Castro



1.200 Kilómetros - Santiago Cruz, compositor (Santiago Cruz)/ de Nueve



Si Me Matan - Silvana Estrada, compositor (Silvana Estrada) de Abrazo



Tu Historia, La Mía y La Verdad - Juan Carlos Pérez Soto, compositor (Juan Carlos Pérez Soto) de El Equilibrista Canción en Lengua Portuguesa Algoritmo Íntimo - Criolo, Ney Matogrosso

Do Acaso - Alice Caymmi Featuring Chico César

Num Mundo De Paz - Djavan

Que Tal um Samba? - (Tiago Iorc) Mejor Álbum de Música Norteña Aclarando La Mente - Joss Favela



Family & Friends - La Abuela Irma Silva



Fuera De Serie - La Energía Norteña



Colmillo De Leche - Carin León



Hay Niveles (Deluxe) - Los Rieleros Del Norte Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi Se Canta Con El Corazón (Deluxe) - Majo Aguilar

Bordado A Mano - Ana Bárbara

Sólo Muere Si Se Olvida - Adriel Favela

Herederos - Mariachi Herencia De México

Forajido EP2 - Christian Nodal Mejor Canción Regional Mexicana Aclarando La Mente - Joss Favela

Alaska - Camilo y Grupo Firme

Ella Baila Sola - Eslabón Armado y Peso Pluma

La Siguiente - Kany García y Christian Nodal

Un X100to - Grupo Frontera y Bad Bunny Mejor Álbum de Música Banda De Hoy En Adelante - Que Te Vaya Bien Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Hecho En México...Mágico - Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

Punto y Aparte - Banda MS de Sergio Lizárraga

Una Copa Por Cada Reina (Deluxe)- Nathan Galante

1500 Pedas - La Adictiva

Prefiero Estar Contigo (Deluxe)- La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho Mejor Álbum de Pop/Rock El Diablo En El Cuerpo - Alex Anwandter

Trinchera Avanzada - Babasonicos

El Hombrecito Del Mar - León Gieco

Vida Cotidiana - Juanes

Tripolar - Usted Señálemelo

Despídeme De Todxs - Juan Pablo Vega Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa Da Favela Pro Asfalto/ Àttøøxxá & Carlinhos Brown

Aviso De Amigo/ GIULIA BE

Fé/ Iza

Distopia/ Planet Hemp Featuring Criolo

Good Vibe/ Filipe Ret, Dallass, Caio Luccas Canción del Año Acróstico - Shakira

Amigos - Pablo Alborán y María Becerra

De todas las flores - Natalia Lafourcade

Ella baila sola - Eslabón Armado y Peso Pluma

NASA - Camilo &yAlejandro Sanz

Ojos marrones - Lasso

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap y Shakira

Si tú me quieres - Fonseca y Juan Luis Guerra

TQG - Karol G y Shakira

Un x100to - Grupo Frontera con Bad Bunny Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional A Ciegas - Paula Arenas

Que Me Duela - Camilú

Décimo Cuarto - Andrés Cepeda

Placeres y Pecados - Vanesa Martín Mejor canción alternativa Aleros/Pompeii - La Vida Boheme

ANASTASIA - Cami

Cicatriz Radiante - El David Aguilar

El Lado Oscuro Del Corazón - Dante Spinetta

Traguito - iLe & Mon Laferte Mejor Canción de Rock Depredadores - De La Tierra

El Piso Es Lava - Todo Aparenta Normal y An Espil & Evlay

Gris - Juanes

Leche De Tigre - Diamante Eléctrico y Adrián Quesada

Los Perros - Arde Bogotá, compositor - Arde Bogotá Mejor Álbum de Rock Íntimo Extremo - 30 Años - A.N.I.M.A.L

Cowboys De La A3 - Arde Bogotá

De La Tierra III - De La Tierra

Dopelganga - Eruca Sativa

Sólo D’ Lira - Molotov Mejor Álbum de Samba/Pagode Negra Ópera - Martinho Da Vila

Resenha Do Mumu - Mumuzinho

Desse Jeito - Maria Rita

Sambasá - Roberta Sá

Meu Nome É Thiago André (Ao Vivo) - Thiaguinho Mejor Álbum Vocal Pop La Cu4arta Hoja - Pablo Alborán

Beautiful Humans Vol.1 - Alemor

De Adentro Pa Afuera - Camilo

La Neta - Pedro Capó

Tu Historia - Julieta Venegas Mejor Canción Pop 5:24 - Camilo

Bailo Pa Ti - Monsieur Periné

Contigo - Sebastian Yatra & Pablo Alborán

Déjame Llorarte - Paula Arenas & Jesús Navarro

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap y Shakira Compositor del Año Edgar Barrera

Kevyn Mauricio Cruz

Felipe González Abad

Manuel Lorente Freire

Horacio Palencia

Elena Rose Mejor Álbum de Música Sertaneja Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque - Chitãozinho & Xororó

Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel - Daniel

É Simples Assim (Ao Vivo) - Jorge & Mateus

Decretos Reais - Marília Mendonça

Raiz - Lauana Prado Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa Não Me Espere Na Estação - Lô Borges

Jardineiros - Planet Hemp

Meu Esquema - Rachel Reis

Habilidades Extraordinárias - Tulipa Ruiz

Olho Furta-Cor - Titás Grabación del Año No es que te extrañe - Christina Aguilera

Carretera y manta - Pablo Alborán

Déjame llorarte - Paula Arenas y Jesús Navarro

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap y Shakira

Si tú me quieres - Fonseca y Juan Luis Guerra

Mientras me curo del cora - Karol G

De todas las flores - Natalia Lafourcade

Ojos marrones - Lasso

La fórmula - Maluma y Marc Anthony

Despechá - Rosalía

Correcaminos - Alejandro Sanz y Danny Ocean

