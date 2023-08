Teresa Arsuaga, consejera de 'El Español': ''Hay que guardar la lupa de ver los errores ajenos''

Teresa Arsuaga (Madrid, 1971) se licenció en Derecho en la Universidad Complutense. Posteriormente, se especializó en mediación, negociación y resolución de conflictos en la Universidad Carlos III, donde se inició en el campo de la resolución extrajudicial de conflictos como mediadora principal en el Programa de Mediación Intrajudicial de la Universidad.

[Teresa Arsuaga, escritora y mediadora: “Hay personas que son adictas al conflicto, les ayuda a vivir”]

La abogada es autora de varios artículos y ha participado en distintas conferencias y seminarios. Además, recibió el Premio Degà Roda i Ventura 2019 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, por su ensayo El abogado humanista (Civitas, 2018). En 2021, publicó su libro de relatos No dramatices (Pre-Textos). En 2022 fue nombrada como miembro del Consejo de Administración de 'El Español'.

Arsuaga responde a nuestro Magatest, en el que las preguntas remiten a títulos de libros escritos por autoras como Virginia Woolf, Carmen Laforet, Alice Munro, Elena Ferrante, Almudena Grande, Ana María Matute…

Tu primera memoria...

El primer recuerdo del que habla Virginia Woolf en Memorias de Vida es sobre las flores de un vestido de su madre cuando la tenía en brazos. Me encantó. Yo me acuerdo de un parque y unos cisnes, de montar en triciclo por el pasillo con mi hermana, de un filete a la plancha cortado en trocitos diminutos para cenar y de un programa de televisión en el que los niños dirigían una orquesta, durante unos años quise ser directora de orquesta.

Un recuerdo muy especial es cuando mis padres preparaban la casa en Navidad, para acoger a mis primos que venían de Barcelona y se quedaban esos días con nosotros. Recuerdo la espera emocionante e interminable hasta que llegaban. Mi primera memoria está plagada de imágenes como estas.

Una habitación con vistas a...

A tejados, ventanas, casas, como me sucede en un pequeño estudio en el que trabajo en San Lorenzo de El escorial.

¿Orgullo y prejuicio(s) sobre…?

Orgullo de mi familia, prejuicio ante quienes tratan de insuflarme odio.

La amiga estupenda es…

Eres una buena amiga cuando transmites la sensación de que estás ahí y, especialmente, en los malos momentos. Eres una amiga estupenda cuanto te alegras de verdad de las cosas buenas que le pasan a tus amigos, sin competir ni compararte, cuando quieres de esa forma tan limpia, ajena a todo.

¿Qué fue lo que el viento se llevó?

Se llevó el mirar la vida con unas expectativas infinitas.

¿Queda algo de la edad de la inocencia?

Sí, porque yo recurro mucho a ella cuando escribo. Tuve una infancia muy feliz, pero intensa y compleja, observé profundamente todo, de eso me he dado cuenta de mayor, al escribir.

¿Qué te deja el corazón helado?

El abuso y maltrato a los niños.

¿El mejor de los mundos posibles?

Es fácil para mí imaginarlo. En el nuestro hay un exceso de sufrimiento y de horror incomprensible e innecesario. No sabemos a qué se debe, qué sentido tiene. Con que mejorara un poco la cosa, o comprendiéramos algo más, me daría con un canto en los dientes.

¿A quién asesinarías en el Orient Express? O por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías un viaje sin retorno?

A los que regañan más de la cuenta, los plastas, los vehementes, no sé, a muchos, no sé si me cabrían todos.

¿Qué supone la ridícula idea de no volver a verte?

Es terrible y nada ridícula la idea de dejar de ver a quienes queremos, nos sucede y es espantoso. Con respecto a los que no queremos, tampoco me parecería ridículo, sino maravilloso.

El amor más grande...

Es el que va acompañado de indulgencia.

¿Para qué pedirías amnesia colectiva?

Pues lo pediría para vivir un poco más en paz, lo que pasa es que más que de amnesia yo hablaría de “hacer la vista gorda”. Creo que es necesario dejar de lado la lupa y el cuaderno de notas cuando se trata de los errores ajenos, es mejor no hacer inventario de eso, nada resiste una mirada tan escrupulosa y atenta.

Una vez alguien me contó que tenía un cuaderno donde apuntaba los errores que había cometido su cónyuge, no quería que se le olvidaran. Pues bien, me refiero a hacer exactamente lo contrario a este sujeto, a la necesidad de hacer la vista gorda y tener algo más de indulgencia si queremos ser justos, vivir en paz y no llenarnos de odio y de resentimiento.

Un secreto a voces...

Que somos seres frágiles y dependientes unos de otros, aunque no nos guste vernos así. Esa es la causa de que necesitemos atención y reconocimiento, aunque jamás lo admitamos.

Un secreto inconfesable...

Los secretos inconfesables, nadie los confiesa. Hay quienes pretenden haberlo hecho, pero no es verdad, lo verdaderamente inconfesable jamás nadie lo confiesa, y si se hace es porque en el fondo no se considera como tal.

Somos salvajes protegiendo nuestra imagen, es lo que más nos importa, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. Si nadie confiesa lo inconfesable, yo tampoco voy a hacerlo.

¿Qué es para ti 'la nada'?

La nada es lo que de forma inconsciente nos causa más espanto. Es la causa de nuestra angustia. Una especie de sospecha, de irrelevancia o de duda profunda acerca de la propia existencia que puede desestabilizarnos por completo.

Cuando la revolución termine...

Quizás empiece la democracia. Esta significa, en gran medida, la renuncia a la revolución y la búsqueda de un consenso integrador, aunque algunos no parecen tenerlo muy claro.

