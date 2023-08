Ellas también conquistan los micros: 10 pódcasts creados por mujeres que nos inspiran este año

Que siempre han tenido mucho que decir, sí. Que ahora las escuchamos más que nunca, también. Son muchos los ejemplos que nos demuestran, desde España, que las mujeres se han incorporado al mundo del pódcast con un éxito arrasador. No solo como oyentes, también triunfamos como creadoras de contenidos. Los hay para todos los gustos: de moda, de estilo de vida, pero también de divulgación cultural y, sobre todo, con mucha perspectiva de género.

[Carmen Navarro: "A mis 81 años sigo luchando por mantenerme bien todo el tiempo que viva"]

Las historias que más resuenan hoy se cuentan en femenino, y lo confirman desde plataformas como Spotify hasta este mismo periódico. ¿Cuáles son los programas que marcan tendencia este 2023? Te los presentamos en magasIN:

1. 'Arréglate que nos vamos'

El Español sigue explorando los universos del pódcast con una propuesta tan cercana como inspiradora, dos adjetivos que también definen el carácter de quienes la presentan. Cruz Sánchez de Lara —vicepresidenta de este periódico y editora de MagasIN, Enclave ODS y VIVIR— y Charo Izquierdo —consejera editorial en MagasIN y Enclave ODS— desenfundan los micrófonos en este espacio semanal que desde su estreno en junio no ha hecho más que ganar nuevas adeptas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MagasIN (@magasin_ee)

Emocionarnos, robarnos alguna carcajada y permitirnos descubrir a mujeres que rompen moldes. Con esos propósitos nace el programa, que ya ha contado con invitadas de excepción como Carme Chaparro, Marta Roblen, Carmen Lomana, etc. Puedes escucharlo en tus plataformas favoritas: Spotify, Ivoox, Amazon, Google, Spreaker y Apple Podcast.

2. 'Estirando el chicle'

Presentado por Victoria Martín y Carolina Iglesias, dos de las humoristas que más arrasan en el universo millennial, este espacio de comedia surge de la necesidad de sus creadoras de "rajar sobre todas esas cosas que nos indignan" y de las que necesitan desahogarse a toda voz en nuestra compañía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Estirando el chicle (@estirandoelchicle)

Desde su lanzamiento durante la pandemia, este formato semanal ha ido acumulando tal repercusión que en 2022 logró hacerse con un Premio Ondas. Ese mismo año, nuestras presentadoras también se propusieron traspasar la pantalla, y lo lograron con éxito, llenando las butacas del WiZink Center en un espectáculo arrasador al servicio de la mejor comedia femenina.

3. 'Saldremos mejores'

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saldremos Mejores (@saldremosmejores)

Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras ponen voz a una propuesta que resuelve con gracia todas esas dudas que nos abordan en nuestro día a día, pero que no siempre sabemos cómo resolver: a dónde van nuestros impuestos, cuáles son los derechos de las autónomas o por qué la crisis climática está afectando a nuestra salud mental y provocándonos ecoansiedad. Un nuevo formato de actualidad en colaboración con Podium Podcast que pretende salirse de los márgenes y hacernos pensar.

4. 'Está de moda'

MagasIN se contagió del aire risueño y fashionista de Isa Hernáez y Ari Cascón cuando las entrevistó en abril de este año, y tanto entonces como ahora, el programa con el que estas dos periodistas difunden su pasión por la moda ha ido viento en popa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esta de Moda (@estademoda.podcast)

68 episodios, casi 2 millones de reproducciones en Spotify y una comunidad fiel de seguidoras que cada semana escucha a dos fashion victims hablar de lo último en el sector, pero también de otros temas que van desde el lifestyle a la salud mental.

5. 'Dos rubias muy legales'

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Henar Alvarez (@henarconh_)

Con él podrás echarte unas risas acompañada de una Moderna de Pueblo y otra que, en realidad, viene directa desde Madrid. La ilustradora Raquel Córcoles —más conocida por su personaje en redes— y la cómica Henar Álvarez —a quien también escuchamos en programas como Buenismo bien— se reúnen cada dos semanas en este espacio para "tratar temas que nos tocan de cerca". Da igual si estás en la oficina o preparándote para una escapada de última hora con tus amigas: sus anécdotas te acompañarán todo el verano.

6. 'Ciberlocutorio'

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Primavera Sound (@radioprimaverasound)

Obsesiones, miedos y líos. De todo eso y más vienen a hablarnos Andrea Gumes y Anna Pacheco, dos comunicadoras carismáticas (y con mucho de lo que quejarse) que nos invitan a acompañarlas en esta experiencia desde Radio Primavera Sound. Además de servir como espacio para sus charlas, el pódcast también invita a colaboradores habituales y amplía la conversación con sus seguidoras respondiendo a mensajes de audio de lo más variopintos.

7. 'La señora del arte'

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SaraRubayo | Historiadora del Arte (@sararubayo)

Sara Rubayo nos acerca a la cultura con una propuesta intergeneracional y que incluye charlas con diferentes divulgadores y creadores de contenido. En sus episodios, la historiadora aborda temas que buscan sorprender y demostrarnos que la cultura no solo está al alcance de todos, sino que también se puede disfrutar desde el humor y el entretenimiento.

8. 'El club de las mentes vivas'

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Vidal (@lagatadeschrodinger)

Una exploración audaz e intrigante de la vida misma, según lo define su propia impulsora, Rocío Vidal, creadora de contenidos a la que conocemos mejor por su seudónimo, la 'gata de Schrödinger'. Planteado desde la misión de poner en valor la ciencia y su conocimiento, el programa nos acompaña en un recorrido por los misterios más asombrosos de la humanidad y de nuestro papel en este fascinante mundo.

9. 'Deforme semanal'

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Deforme Semanal Ideal Total (@deformesemanalidealtotal)

Con este radioshow quincenal, Isa Calderón y Lucía Lijtmaer se incorporan al universo podcast alegrándonos con su visión particular de la vida y la cultura contemporánea. No faltan risas, pero tampoco irreverencia en este programa que mezcla cultura, política y actualidad bajo la guía de dos mujeres feministas y dispuestas a combatir contra las convenciones sociales al otro lado del micrófono.

10. 'Lo estás haciendo bien'

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Forte (@soylaforte)

Un pódcast muy cañero que renuncia al postureo y a los filtros de la mano de la perioartista valenciana La Forte. Perfecto para escuchar "si alguna vez has tenido el DNI caducado, si no te levantas cada mañana a las seis de la mañana para hacer el saludo al sol, si hay días que no te haces la cama o has mandado a tu hijo al cole sin almuerzo". Vamos, si tienes una vida como la de cualquier otra mortal.

Sigue los temas que te interesan