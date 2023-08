9 de cada 10 mujeres se sienten juzgadas por cómo afrontan la maternidad

"Los juicios que nos hacen sentir tan 'malas madres' no solo vienen del entorno familiar, no siempre tienen nombre y rostro de una persona de nuestra sangre, que aburrida de su vida, se entretiene con opinar si colechamos, si damos la teta demasiado tiempo, si no hacemos los deberes con la niña o si damos biberón. No, el malestar interior que sentimos las madres, y que nos lleva a una insatisfacción constante por no llegar, viene también de nosotras mismas o más bien, de lo que nos han hecho creer". Con estas palabras introduce Laura Baena, creadora de la iniciativa Malasmadres, el estudio "No eres menos madre", presentado por el Club de Malasmadres y Danone.

Realizado con 14.000 mujeres, evidencia la presión social que reciben las mujeres durante la maternidad. Según los datos recabados, este juicio es constante y convivimos con él, ya que 9 de cada 10 mujeres se sienten juzgadas como madre con frecuencia. Y aunque pueda parecer que la presión siempre es exterior, resulta que el entorno familiar es donde las mujeres se sienten más juzgadas al ejercer como madres, como lo constatan 8 de cada 10 mujeres.

Repasamos algunas de las claves de este estudio que aborda los problemas más recurrentes del mundo materno.

¿La madre perfecta?

"La generación de mujeres de la última década ha crecido con creencias sociales y ha recibido una educación en la que el mito de la madre perfecta sigue muy presente. Además, la información sobre la crianza hace que ésta se profesionalice y la exigencia a la hora de criar a un hijo o hija sea cada vez mayor", según destaca el estudio.

En este sentido, "el hecho de no poder cumplir con las expectativas hace que 7 de cada 10 mujeres se sientan culpables por no ser la 'madre perfecta' que se espera de ella (74%)".

Desde el embarazo

"El embarazo es el momento en el que se destapan todas las expectativas, las creencias y la presión externa. En este sentido, las recomendaciones médicas o los mitos sociales actúan ejerciendo más presión sobre la mujer que está embarazada, provocando así el sentimiento de culpa por no estar haciendo lo correcto, por sentir ese 'menos madre', hagas lo que hagas.

La presión se asocia, sobre todo, a las recomendaciones médicas. De hecho 2 de cada 5 mujeres se han sentido juzgadas al verse presionadas por el control de peso recomendado. Pero también se detecta en el ámbito laboral, donde el 54% de las mujeres se ha sentido juzgadas durante el embarazo por su relación con el puesto de trabajo, ya sea por obtener la baja antes de término o por seguir trabajando hasta el final".

El posparto

"6 de cada 10 mujeres declaran haber sentido malestar al vivir un posparto con emociones y altibajos, un nuevo estado emocional del que nadie les había advertido. De hecho, el 54% de las participantes afirma haberse sentido desbordada durante el posparto, con todo lo que conlleva la llegada de un bebé.

Elecciones como dar el pecho o biberón se convierte en un debate del entorno próximo con derecho a juzgar si se es más o menos madre por elegir una manera u otra de criar. El dato es claro: la mitad de las mujeres (51%) se ha sentido cuestionada por elegir lactancia materna o de fórmula".

Educar, otra presión

"6 de cada 10 madres encuestadas reconocen ser demasiado exigentes consigo mismas durante la crianza. Y es que el mito de la superwoman aún sigue pesando en esta generación, disparando la autoexigencia que nos imponemos las mujeres en la maternidad.

Las mujeres quieren cumplir con ciertos cánones para evitar sentirse menos madres omalas madres. Ese querer llegar a todo, que nos impone la sociedad, es uno de los obstáculos que más daño hace a las mujeres para vivir su maternidad con libertad porque siempre se sienten insuficientes".

El tema de las tareas

"La falta de tiempo para dedicarle a los hijos e hijas, y la carga mental derivada de las tareas del hogar y el cuidado son los dos factores que más impactan a las mujeres en la época de crianza. La falta de corresponsabilidad y conciliación también hace que las mujeres se sientan presionadas: el 65% de las madres se siente desbordada por ser quien gestiona la carga mental de las tareas en casa.

Más de la mitad de las mujeres (el 54%) se siente mal durante los primeros años de crianza por no estar todo el tiempo que desearían con sus hijos/as por las exigencias del mercado laboral. Por otro lado, el 65% dice sentir esa sobrecarga por ser quién gestiona el peso mental de asumir las tareas en casa, lo que pone de manifiesto la necesidad de una corresponsabilidad real, como apunta el estudio".

Laura Sagnier, investigadora y experta en Market Intelligence, ha elaborado una investigación financiada, dirigida y realizada de forma independiente por ella misma con la colaboración pro-bono de un equipo de consultores y analistas de PRM Market Intelligence, que presenta datos pioneros sobre la situación de la brecha de género en España.

Destaca en este mismo sentido: "hay un 'sesgo inconsciente' que otorga a las mujeres el papel de mejores cuidadoras, por lo que a muchas más mujeres que hombres la maternidad acaba interfiriendo en su ámbito profesional, con la consecuente pérdida de poder económico con respecto al padre de sus hijos o hijas.

Las mujeres que han puesto 'un freno' en su trabajo remunerado por cuidado de un hijo o una hija menor acogiéndose a una reducción de jornada o a una excedencia son el 25% de las que están activas en el mercado de trabajo frente al 12% en los hombres (más del doble).

Y entre las personas que han dejado de estar activas en el mercado laboral, las mujeres que declaran que lo han hecho porque lo exigía su situación familiar son el 29% frente al 7% de los hombres (más de cuatro veces superior). A día de hoy, en España, a pesar de que es casi unánime la convicción de que los padres son capaces de cuidar de sus hijos/as tan bien como sus madres, más de la mitad de los hombres y de las mujeres consideran que 'un niño/a pequeño/a puede sufrir si su madre trabaja fuera de casa'. (57% y 52% respectivamente)".

¿Cómo enfrentarlo?

"Hay que convivir con la culpa, quitarnos esa losa pesada y también priorizarnos a nosotras mismas. También me pasa cuando me autocuido, hago deporte o una vez al año salgo a 'Malamadrear' con mis amigas. Hay que liberarse y entender que la vida va más allá de cuidar y ser 'la madre' que esperan de nosotras. Así seremos madres y mujeres felices de verdad", comentó en otra ocasión Laura Baena a EL ESPAÑOL.

