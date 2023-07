Estar con una misma es la mejor compañía: 17 frases de mujeres exitosas sobre la soltería

Crecemos viendo películas de Disney en las que las princesas encuentran su felicidad al lado del hombre ideal.

La Sirenita vende su voz a cambio de unas piernas para seguir a toda costa a un príncipe que ha visto en una sola ocasión, la Cenicienta asume su puesto limpiando la casa hasta que, otra vez, un príncipe llega a rescatarla, y Bella se acaba enamorando de la Bestia, que la retiene en su casa durante un largo tiempo.

Con estos referentes es normal que, cuando crecemos, sintamos la necesidad inmediata de encontrar a nuestra ‘media naranja’. Caemos, queramos o no, en estereotipos como pensar que nuestra vida no está completa sin pareja, o que necesitamos un novio para ser felices.

Es importante entender, que el amor tiene que sumar, no completar. No estamos “incompletas” sin un hombre al lado, todo lo contrario. Estar soltera tiene muchos beneficios, y no es algo negativo como nos llevan intentando vender todos estos años.

Por eso, desde magasIN, hemos recopilado 17 frases de mujeres exitosas sobre la soltería para empoderarnos y reivindicar, que nosotras mismas podemos ser nuestra mejor compañía.

Lady Gaga (cantante): “Algunas mujeres eligen perseguir a los hombres y otras mujeres eligen perseguir sus sueños. Si te preguntas qué camino seguir, recuerda que tu carrera nunca se despertará y te dirá que ha dejado de quererte”. Coco Chanel (diseñadora): “Probablemente, no estoy soltera solo por casualidad. Sería muy duro para un hombre vivir conmigo, a no ser que sea terriblemente fuerte. Y si es más fuerte que yo, entonces soy yo la que no puede vivir con él”. Cher (cantante): “Un hombre no es una necesidad, es un lujo. Como el postre. Me encanta el postre, me encantan los hombres, pero no los necesitas para vivir. Un día mi madre me dijo: ’Algún día deberías sentar la cabeza y casarte con un hombre millonario’. Yo le contesté: ’Mamá, yo soy un hombre millonario’”. Jennifer Aniston (actriz): “Las mujeres estamos completas con o sin pareja, con o sin un hijo. No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas. Nosotras definimos nuestros propios ‘y fueron felices’ por nosotras mismas”. Emma Watson (actriz): “Si no te has hecho una casa, no tienes marido, no tienes un bebé y vas a cumplir 30 años, si no estás en un buen lugar, seguro y estable en tu carrera, o todavía estás resolviendo tu vida… Se suele sentir mucha ansiedad. Me llevó tiempo, pero ahora soy feliz estando soltera. Yo lo llamo estar autoemparejada”, explicó. Greta Garbo (actriz): “Yo le amaba, pero me congelé. Tenía miedo de que me dijera lo que hacer, de que fuera mi jefe. Yo siempre he querido ser mi jefa”. Diane Keaton (actriz): “Recuerdo que cuando era más joven de verdad creía, de una forma muy ridícula, que se podría encontrar a alguien que fuera la persona con la que vives hasta que mueres. Ya no pienso eso porque no estoy casada y eso no ha restado nada a mi vida. Ese viejo mito de doncella es basura”. Gloria Steinem (activista): “Las mujeres nos estamos convirtiendo en los hombres con los que queríamos casarnos. ¿Os acordáis? Todas nosotras queríamos casarnos con un abogado, un doctor… hasta que descubrimos que lo que queríamos hacer es ser abogadas y doctoras”. Jennifer Lopez (actriz y cantante): “Estaba esperando a mi ‘príncipe encantador’. Todo el mundo que conocí iba a ser el hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida. Y luego te das cuenta de que tú eres fuerte, de que eres tu propia cuidadora, tu propia salvadora”. Salma Hayek (actriz): “Es bonito tener una relación, pero las mujeres se han convertido en adictas. Puedes tener una relación con Dios. Con la naturaleza. Con perros. Contigo misma. Y sí, puedes tener una relación con un hombre, pero si va a ser una mierda, mejor tener una relación con tus flores”. Drew Barrymore (actriz): “Es irónico que tratemos tan rápido de dejar de ser solteros como si fuese una enfermedad que superar. La verdad es que, lo más probable, es que algún día conozcas a alguien que se acabará marchando. Y cuando se ha ido, se ha ido. ¿Por qué nadie nos dice lo importante que es disfrutar de la soltería y de ser tú misma?”. Isabel I de Inglaterra (reina): “Si sigo la inclinación de mi naturaleza, es esta: ser mujer y soltera, más que reina y casada”. Julie Delpy (actriz): “Demasiadas mujeres se lanzan a una relación sentimental porque tienen miedo de estar solteras, luego empiezan a hacer concesiones y acaban perdiendo su identidad. Yo no pasaré por eso”. Shirley MacLaine (actriz): “No necesito que un hombre corrija mi existencia. La relación más profunda que tendremos es la que tenemos con nosotros mismos”. Mindy Kaling (actriz y directora): “Cuando tenía veinte años no solo estaba loca por los chicos, también por el matrimonio y las relaciones. Ahora es casi lo contrario. Mi trabajo es tan gratificante y estoy tan centrada en él que casi me emociona llegar a casa y no tener que preguntarle a alguien sobre su día”. Stevie Nicks (cantante): “La gente te pregunta: ‘¿qué quieres decir con que no tienes novio?, ¿no quieres uno?, ¿no quieres casarte?’. Y tú les contestas que no, que estás bien. Y luego buscan un montón de razones por las que no estás bien. Ser capaz de cuidar de mí misma es algo que mi madre me inculcó. Recuerdo que siempre me decía: ‘Aunque no te enseñe nada más, te enseñaré a ser independiente”. Eva Longoria (actriz): “Mucha gente me dice: ’Tú no quieres estar sola”. Y yo les contesto: ‘¡No estoy sola! Estoy conmigo misma. Y conmigo misma es fabulosa”.

