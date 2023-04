Conocida como la 'especia milagrosa', tiene propiedades adelgazantes y antiinflamatorias

Una especia originaria de la India, también se conoce como 'azafrán indio' o 'la especia dorada' debido a su color anaranjado. Usada tradicionalmente por sus múltiples propiedades beneficiosas para la salud, como analgésico natural, reductor del colesterol alto y utilizado para paliar la artrosis o la inflamación entre otros. La cúrcuma es la clave para adelgazar, su incorporación en las dietas para perder kilos se vuelve esencial. La cúrcuma es la especia de moda.

Es frecuente su uso en la gastronomía india para condimentar el arroz, la carne y en todo el mundo como componente para otorgar a los platos ese tono amarillo intenso. La cúrcuma es un ingrediente fundamental del curry, que se compone de este ingrediente que ayuda a perder kilos, además del chile, el comino, el cardamomo, la canela y el clavo.

La cúrcuma se puede tomar tanto fresca como seca. Lo más común es hacerlo de esta segunda manera en polvo, ya sea en infusiones o como ingrediente gastronómico. También existe la opción de aprovechar sus beneficios en cápsulas o en otros formatos, eso sí, siempre es aconsejable consultar siempre con un médico siempre que su uso sea como método de adelgazamiento.

Especia 'milagrosa'

La incorporación de la cúrcuma a tu dieta ofrece numerosos beneficios adelgazantes, ya que su consumo ayuda a activar el metabolismo, de manera que el cuerpo trabaja más rápido y gasta más energía. Este proceso ocasiona una quema exprés de calorías, por lo que, aunque no es su función principal, en nuestro cuerpo produce un efecto adelgazante natural.

Por ello, se convierte en el complemento perfecto para perder esos kilos de más contra los que estamos luchando. Además, aporta vitaminas y minerales que no solo ayudan a mejorar nuestro estado físico, si no también mental. El estudio publicado en el Journal of Affective Disorders muestra que las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de la cúrcuma podrán ser usadas como una herramienta natural para el tratamiento de la depresión.

Tradicionalmente el “superalimento” de moda se ha utilizado contra la dispepsia, considerado como ese dolor, malestar o incomodidad similar a la pesadez del estómago, además de para tratar problemas de piel y de hígado. Actúa directamente sobre la tripa, deshinchándola y reduciendo el abultamiento, favoreciendo así el vientre plano.

Pérdida de peso

Según el instituto Scheller de Alemania, la cúrcuma ayuda a la pérdida de peso por su facilidad para movilizar las grasas y metabolizarlas. Su composición posee curcumina, la responsable que limita la extensión del tejido graso, inhibiendo el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, y produciendo un efecto adelgazante.

La curcumina es el pigmento de color naranja característico de esta planta. Cuando se ingiere, se consume a su vez los polifenoles que son los compuestos de esta planta que contribuyen a descomponer esa grasa del organismo facilitando el mantenimiento de un peso ideal. En un trabajo con animales publicado en Nutrition & Metabolism se encontró que la combinación de curcumina estimula la pérdida de grasa corporal.

Es fácil encontrar este alimento en los establecimientos de compra. Algunos de los productos están disponibles en forma de cápsulas, tés, polvos y extractos. De esta manera, resulta más sencillo poder incluirlo en nuestras comidas o preparaciones diarias.

Cómo tomarla

Si nuestra finalidad es utilizarla por sus propiedades adelgazantes lo más sencillo es preparar una infusión de esta hierba. Si elegimos esta opción, debemos recordar no superar la dosis recomendada: no tomar más de dos tazas al día como máximo, ya que tomarlo en exceso podría perjudicar a la salud.

Para conseguir nuestra infusión de cúrcuma comenzaremos por hervir cuatro tazas de agua. Cuando el agua esté caliente, debemos retirarla del fuego y añadir una cucharadita de la especia en polvo. Volvemos a cocer la mezcla hasta que vuelva a hervir. A continuación, esperaremos aproximadamente diez minutos para que se enfríe y repose. Finalmente, colaremos la infusión y añadiremos a una taza.

También podemos añadir miel para endulzar de manera natural, o incluso añadir unas gotitas de limón o canela para mejorar su sabor.

