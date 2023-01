Todo lo que necesitas en ropa de baño y cama para que tu pelo no se encrespe: lo tienes en Zara Home

Si te levantas de buena mañana con el pelo encrespado o la piel enrojecida e irritada, puede que la culpa no sea de tus pesadillas o un mal despertar. Seguramente sea de la funda de almohada que usas.

Pero no solo la funda influye en cómo amanece tu pelo, sino que también el tejido de las toallas que empleas podrán determinar con qué pelo empiezas el día.

No vamos a mentir: cualquier roce de almohada genera una fricción, pero con una de satén o seda este efecto indeseado disminuye considerablemente, ya que el pelo pasa a deslizarse.

Por ello, cambiar la funda de tu almohada de algodón por una de seda será la mejor garantía para cuidar tu cabello y tu piel al máximo todas las noches. Además, esta textura hará que el pelo conserve su hidratación y se enrede menos.

Estas fundas se pueden considerar un lujo por el precio que tienen, pero si consideras todos los beneficios que vas a tener a cambio, muy pronto sentirás que has amortizado lo que valen en bienestar.

La seda es un material muy agradable, especialmente por su suavidad, y tiene la ventaja añadida de que no absorbe los cosméticos (por ejemplo, la crema de noche o nuestro sérum) como sí ocurre con las de algodón, que pueden hacer que nuestra piel absorba menos producto y los resultados aparezcan más lentamente.

Una funda de almohada hecha de seda no tiene este problema y deja que sea la piel la que se beneficie de todas las propiedades de nuestros productos de belleza. Además, la proteína de la seda no absorbe la humedad, por lo que no reseca la piel y ayuda a mantener el equilibrio dérmico.

Y, sin duda, es también el aliado perfecto para mejorar la salud de nuestro cabello. Las fundas de almohada ásperas acaban rompiendo y debilitando nuestro cabello por la constante fricción. Sin embargo, la seda, gracias a su suavidad, no daña la cutícula capilar y evita que los problemas de encrespamiento y puntas abiertas se acentúen.

Aunque pueda parecerte una tontería, elegir bien el material de la funda de almohada puede marcar la diferencia en la salud de tu cabello. Piensa en todas las horas que pasas durmiendo: el roce durante tanto tiempo con un mal material de cama puede ser verdaderamente perjudicial para tu fibra capilar.

Estas son las fundas de almohada que te recomendamos de Zara Home para cuidar tu cabello mientras duermes:

La funda de almohada de satén de 300 hilos, con diseño de jacquard de rayas, tiene un precio de 20 euros en el conjunto de 2 cojines, tanto de 60x60 como los más grandes (80x80).

Está confeccionada 100% en algodón y tiene un color aguamarina ideal, para una cama acogedora, sofisticada y sencilla.

Funda satén ZARA HOME

La funda de almohada de algodón percal de 180 hilos lisos tiene un precio de 13 euros en su juego de 2 cojines. Podrás encontrarla en una gama interminable de colores.

Funda algodón ZARA HOME

La funda de almohada de seda está confeccionada en un 100% de seda morera en color blanco roto. La seda es un tejido que nos ayuda a proteger la piel durante el sueño, manteniéndola suave e hidratada. Tiene un precio de 60 euros en ambos tamaños (50x75 y 60x60).

Funda seda ZARA HOME

Como comentábamos, la funda no es el único determinante del estado de tu pelo. También depende del champú, el acondicionador, la mascarilla y el secador que uses.

Somos muchas las que preferimos secar nuestro pelo al aire por evitar al máximo el calor, pero es cierto que la toalla siempre es necesaria. Escoger una de calidad y con un determinado tejido hará que tu pelo se vea más o menos sano, fuerte y voluminoso.

Las toallas 100% algodón son una buena opción como toalla de baño. Según los expertos en ropa del hogar, el algodón egipcio es el de mayor calidad del mundo y tiene una capacidad de absorción única.

Sin embargo, si lo que buscas es la suavidad en tus toallas por encima de cualquier otra característica, te recomendamos alguna de tipo velour, más conocidas como terciopelo.

Se trata de una superficie tersa y suave, que se muestra igual en tu piel por ser más amorosa que el resto.

Si bien este tipo de toallas permite realizar diseños muy originales y decorativos, hay que tener en cuenta que son menos absorbentes que las convencionales. Nosotras te recomendamos esta selección de toallas de Zara Home:

La toalla de algodón de rizo de algodón peinado tiene gran capacidad de absorción y muy resistente al lavado, además de que tiene un precio máximo de 20 euros en su toalla de mayor tamaño.

Toalla algodón peinado ZARA HOME

La toalla velour hojas está producida utilizando menos agua, por lo que contribuye a reducir el consumo de esta fuente de vida, tanto en los procesos de tintado como en el lavado de las prendas. Su toalla grande tiene un precio máximo de 16 euros.

Toalla velour ZARA HOME

Las toallas de algodón de calidad premium también destacan por su absorción y buen precio. Y es que la toalla de algodón orgánico de rizo, que se cultiva con fertilizantes y pesticidas naturales y evita el uso de semillas modificadas genéticamente.

Esta toalla de algodón orgánico se ha producido utilizando tecnologías que nos ayudan a reducir el consumo de agua en los procesos de tintado y lavado, por lo que a su sello de calidad hay que sumarle la apuesta por la sostenibilidad. Además su precio máximo no asciende de los 13 euros en la toalla más grande.

Toalla algodón orgánico ZARA HOME

