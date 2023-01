4 hortalizas perfectas para incorporar y retomar hábitos saludables

Es muy importante encontrar palancas para aplicarlos fácilmente porque tendemos a pensar siempre, cuando nos dibujamos un objetivo, el panorama más desalentador. Pero de lo que estamos hablando no es como ir al gimnasio todos los días de la semana, pensando: "Me voy a matar dándolo todo". Aunque pensamos que es una buena fórmula, es bastante desalentadora y nos hace desfallecer en el intento. Y con la alimentación pasa lo mismo.

Con la alimentación pasa lo mismo. Necesitamos ponérnoslo fácil, no pensar que vamos a ser MasterChef y que vamos a ser siempre híper creativos. No. A veces habrá que ser sencillas, habrá que ser facilitadoras y ser muy prácticas. Esto es muy, muy importante, a la hora de incorporar nuevos hábitos.

Por eso hemos preparado este vídeo, donde explicamos todo sobre las cuatro hortalizas muy recomendables a la hora de incorporar nuevos hábitos. Primero, porque las cuatro se pueden consumir en crudo: valen tanto las espinacas como el brócoli, la cebolla o el pimiento. Las cuatro se pueden consumir en crudo y cada una tiene una propiedad distinta. Pero también se pueden dejar cocinadas con tiempo. Con lo cual, en un formato de batch cooking también será como muy fácil de implementar.

Verduras Nathan Dumlao en Unsplash

La primera son las espinacas, que es lo que se puede tomar en crudo o cocinado. Es verdad que se pierden algunas propiedades, pero para personas con hipotiroidismo o que se están medicando para la tiroides es mejor que siempre tomen las espinacas cocinadas, aunque se pierdan algunas propiedades minerales. Esto es debido a que la espinaca cruda impide la captación de yodo. Si no tenemos hipotiroidismo se podrá comer cruda sin ningún problema e incorporarla en ensaladas todos los días perfectamente.

Por otro lado tenemos el brócoli, que también se puede tomar crudo y que especialmente para mujeres es muy, muy recomendable, porque es muy buen detoxificador hormonal. El brócoli es como una especie de limpiador extra para los excesos de estrógenos que se van quedando en el organismo cuando el cuerpo no puede depurar bien porque el hígado no funciona bien o porque el intestino no hace unas buenas digestiones. Entonces, hay algunas hormonas que se empiezan a quedar rezagadas y que pueden ser bastante perjudiciales. Por tanto, incorporar el brócoli a la dieta va a hacer que estos efectos secundarios de los estrógenos, que pueden ser tóxicos, no se produzcan.

[¿Por qué estoy tan cansada? La experta en nutrición ofrece las claves para cargarnos de energía]

Luego tenemos la cebolla, que aunque tiene mala fama es uno de los alimentos más antiinflamatorios que hay. Es verdad que hay personas a las que les hincha mucho porque es una verdura rica en fibras fermentadas. Sin embargo, es una verdura maravillosa para para desinflamar. La recomiendo mucho, tanto en crudo como cocinada, por ejemplo, en sopas de cebolla. Es maravillosa.

Después tenemos el pimiento. El pimiento es el alimento que tiene más vitamina C de todos, mucho más que la naranja, que siempre tiene el protagonismo. Y es cierto que los cítricos son ricos en vitamina C, pero el pimiento está muy bien. También es verdad que la vitamina C es una vitamina E termo sensible y e hidro soluble.

Esto significa que cuando se calienta o entra en contacto con el agua, pierde propiedades. Para eso recomiendo que por lo menos una vez a la semana estemos tomando pimiento crudo. El resto de veces podemos tomar lo cocinado, asado, relleno e incluso podemos hacer un puré de verduras asadas. Si queréis os paso la receta, que está delicioso.

Estas son las cuatro hortalizas que recomiendo, porque son saludables y muy fáciles de incorporar nuevos hábitos alimenticios.

Sigue los temas que te interesan