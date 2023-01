¿Batch Cooking? La herramienta con la que dejar preparada la comida para toda la semana

El formato batch cooking consiste en mezclar bases. Siempre hay que mezclar una base de proteína, una de hortalizas y verduras y una de hidratos de carbono. Teniendo las bases, solo queda prepararlas. Conforme a esto, recomiendo dejar por lo menos un cereal y por lo menos un tubérculo.

Batch cooking Sara Fernández

Por ejemplo, se pueden preparar con antelación unas patatas y una quinoa. Siempre tiene que haber una proteína. En este caso, aunque es verdad que la proteína animal se cocina muy rápido, porque un pescado o un filete de pollo vuelta y vuelta lo tenemos en diez minutos, a mí me gusta siempre pensar en tener algo de proteína preparada.

Para eso recomiendo tener cocido eramame, que son vainas de soja y que se puede usar en ensaladas como picoteo. Es un recurso muy bueno. Luego, siempre está bien tener hervidos unos huevos porque van a ayudarnos en cualquier momento, y después está la parte de hortalizas y verduras.

Aquí hay una herramienta muy, muy fácil de aplicar y recomendable: en el momento del batch cooking, dejar preparada una bandeja grande de horno con muchas verduras asadas puede ser de gran importancia. O sea, puedo poner cebolla, pimiento, calabacín, berenjena, todo lo que se me ocurra, y lo meto todo al horno.

Evidentemente, hay algunas cosas que tendría que ir sacando antes porque necesitan menos tiempo de asado, pero tener proteína, hidrato y hortalizas ya hechas es un gran facilitador a la hora de componer nuestro plato. Debemos hacerlo en las proporciones adecuadas y esto depende mucho del género y de la edad.

4 tips extra para hacer un batch cooking exprés

Primero hay que trabajar con un menú: hay que saber lo que vamos a cocinar. Las personas que tenemos mucha práctica podemos llegar e improvisar, pero no los principiantes. Por eso, antes de ponernos a cocinar hay hacerse el mapa mental, ir a la compra, escoger los productos en base a un menú sencillito me facilite las cosas.

Incluso antes del momento de cocinado el lavavajillas tiene que estar limpio. ¿Por qué? Porque así me aseguro de que tengo todos los tuppers limpios para ir envasando. Y también me aseguro de que, según voy ensuciando, tengo espacio dentro del lavavajillas para ir metiendo. No me estoy entreteniendo en lavar.

Luego intentaremos siempre cocinar primero lo salado y luego lo dulce. Antes de ponernos a cocinar las distintas elaboraciones siempre pelamos, pesamos y cortamos todos los ingredientes. Es decir, buscamos la eficiencia, pudiendo cocinar al mismo tiempo en la sartén, el horno o la Thermomix.

Y por último, a mí me gusta siempre dejar un bizcocho hecho durante el batch cooking para tener desayunos, para los niños, para picar... Pero siempre lo hago al final porque son 45 minutos. Luego ya me voy a ver una serie y ya me olvido de seguir cocinando mientras se termina de hacer.

