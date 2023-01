Eva Levy: "Me deja 'el corazón helado' la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno"

Eva Levy es socia directora de Eva Levy & Partners y directora de la División Mujeres en Consejos de Administración y Alta Dirección de la empresa de headhunting ExcellentSearch. Elegida en tres ocasiones para formar parte del ranking de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España', es una de las profesionales del exclusivo grupo de 'Las Top 100 Honorarias'.

Presidenta de honor de Women CEO, Eva Levy ha volcado gran parte de su vida a luchar por la igualdad entre hombres y mujeres y con la inserción de las mujeres en todos los ámbitos. Asegura orgullosa que se considera "pionera en la promoción profesional de las mujeres y su acceso a la dirección hasta llegar a los Consejos de Administración".

Para que podamos conocerla mejor, responde a nuestro Magatest. Un test en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres como Virginia Woolf, Ana María Matute, Almudena Grandes, Carmen Laforet o Elena Ferrante.

1. Tu 'primera memoria'...

Vivía en Tánger. El primer día de colegio en l’Ecole Perrier, una escuela francesa muy cerca de casa. Significó un cambio en mi vida y, sobre todo, un cambio de idioma.

2. 'Una habitación con vistas' a…

Al mar. Mi casa estaba muy cerca de la playa y me encantaba ver el cambio del color del mar, las olas...

Tánger tenía dos cabos: uno daba al Mediterráneo y otro al Atlántico. Ver el mar me ha fascinado siempre y lo echo en falta viviendo en Madrid.

3. ¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

Orgullo de la educación recibida y los valores inculcados. Lucho siempre por no dejarme influir por los estereotipos, los prejuicios... Siendo de una religión minoritaria, sé muy bien de qué hablo. Soy gran defensora de la diversidad.

4. 'La amiga estupenda' es…

La amiga estupenda está siempre a tu lado apoyándote o haciéndote ver que cometiste un error.

5. ¿Qué fue 'lo que el viento se llevó'?

¡La juventud! Pero no me quejo.

6. ¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

Siempre queda agua en el pozo.

7. ¿Qué te deja 'el corazón helado'?

La insensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Me sorprende de gente conocida, de gente buena, que hacen como que no lo ven, que se creen merecedores de todo lo bueno. Me pregunto por qué regla de tres unos tienen derecho a estar a salvo y otros no (y, por lo tanto, el dolor es cosa suya).

8. ¿'El mejor de los mundos'?

¡Si existe dura poco! Yo creo en la capacidad de adaptación y en la resiliencia. Como se suele decir, si te han tocado limones pues haz una limonada.



9. ¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? o por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías 'un viaje sin retorno'?

¡Qué peligro! Intento siempre no desearle mal a nadie, incluso a los que me han hecho mucho daño. La vida a veces es mucho más justa de lo que parece.

10. ¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

Basta que uno no quiere ver a una persona, para que se den las circunstancias de encontrarla y a menudo. Es un trago desagradable probablemente para las dos.

11. 'El amor más grande'…

El del marido, el de los hijos…

12. ¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

No creo que sea interesante una amnesia colectiva; véase que ahora, con los tiempos que corren, se enseña cada vez más el holocausto. Es bueno saber y en consecuencia evitar que algo semejante se pueda reproducir. Es ser humano es imprevisible.

13. Un 'secreto a voces'

A veces tiene aspectos divertidos, como cuando quieres dar una sorpresa a alguien y no sabes ocultarlo. En otro plano, si hay coherencia entre lo que dices y haces no es frecuente.

14. 'Un secreto inconfesable'

Para mí sería el que hiere inútilmente a quien amas o valoras mucho y no es necesario que sufra por ello. Por otra parte, mi vida es muy ajetreada, pero no me da para misterios.

15.- ¿Qué es para ti la 'nada'?

Nada generalmente quiere decir que no se quiere hablar de algo. La nada no existe.

16. 'Cuando la revolución termine'…

Empezará otra con otros motivos y formas de actuar. El mundo está siempre en una evolución y, en su peor versión, hay guerras y matanzas a las que se da mucha importancia y otras que pasan inadvertidas a pesar de ser muy terribles. El término revolución significa demasiadas cosas.

Algunas veces es solo una etiqueta vacía. No hablo de la revolución tecnológica, porque esta no hay quien la pare y el problema es que va a demasiada velocidad.

