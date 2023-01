Carta a las Reinas Magas

Queridas Reinas Magas:

Sois vosotras nuestra razón de existir. Sí, sí, tú, que me lees ahora, va por ti, va por vosotras.

Maga con tu tiempo, maga con tus recursos, maga con tus sonrisas y con tus afectos. Maga que todo lo consigue y todo lo multiplica.

Maga que se equivoca y, a veces, se frustra y se enfada consigo misma. Maga a la que se le escapa alguna lagrimilla de vez en cuando. Maga, que a veces tira del rollo de papel de cocina, porque ha acabado con sus delicados pañuelos cuando toca el día de llorar.

Maga que calcula, en el teléfono o con papel, haciendo malabarismos con los números para estirar el presupuesto para lo necesario o para un capricho. Maga que suma, maga que convierte en realidad lo que parecía imposible.

Maga que trabaja, que construye, que emprende, que estudia. Maga que sueña. Maga que ríe, que sonríe, que tiene ataques incontrolables de risa, que conoce el beneficio de una carcajada desaforada.

Esa eres tú. La maga que, por un ratito, quiere conectar con lo que se lleva, saber qué puede rescatar del fondo de su armario para estar a la moda o en qué tiene que invertir de una manera inteligente esta temporada.

Maga que quiere vivir sana, comer bien, saber cuáles son los mejores ejercicios, llevar una vida saludable. Esa maga que quiere vivir en un entorno bonito, buscando el ambiente más feliz para ella y para su familia. O para ella y punto.

Porque magasIN también está pensado para las magas que viven solas, que eligen esa forma de vivir pese a estar aguantando la pregunta molesta y reiterada de por qué no tienen novio, y que contienen o disimulan en excusas manidas su sincero ‘porque vivo feliz’.

Maga que apoya a maguitas y a súper magas, porque aquí no hay jerarquías, aquí no hay más ni menos. Aquí somos todas un equipo. Como siempre me recuerda Charo Izquierdo que decía Madeleine Albright, "hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras mujeres".

Siempre recordamos a magas que lo fueron y que lo serán siempre, las magas de la historia, y prestamos atención a las magas junior. El relevo generacional es importantísimo y es parte de ese pacto no escrito entre todas las féminas del planeta. Nosotras Estamos porque otras estuvieron y otras estarán porque estamos nosotras. Nos encanta reconocer el mérito de todas.

Por eso, este año, hemos incorporado a magasIN el que nos parecía el mejor ranking de España, el que durante tantos años ha construido con rigor e inspiración Mercedes Wullich. Ella seguirá presidiéndolo para que no se pierda la esencia.

Estamos emocionadas con la X edición y la gran gala que vamos a celebrar. Esta noche también pediré un “vale para que todo salga bien”. Y para ello tenemos a los mejores organizadores, EL ESPAÑOL y A3media. Y el mejor escenario, el Teatro Real.

En este día, pido para todas vosotras y para todo el equipo de magasIN que nos apoyemos mutuamente, que encontréis en nosotras el grupo de vuestras mejores amigas, compartiendo historias motivadoras, trucos, oportunidades, información, lecturas, recomendaciones y una ventana para hacer eso que queréis vosotras y que queremos nosotras.

La comunidad de magasIN ha despertado con fuerza en 2022. Y ahora, en 2023, nos toca rugir con toda nuestra fuerza. Porque somos leonas. En los emojis de WhatsApp tengo que enviar siempre un león porque no nos han incluido, pero aún están a tiempo. Buscamos que encontréis aquí vuestra apuesta de fuerza, vuestra comunidad soñada.

El liderazgo femenino es uno de los grandes asuntos del mundo actual. Repito constantemente que esto no es algo nuevo. Las mujeres hemos liderado siempre, pero desde los espacios que nos han cedido.

Esa frase que nos puede resultar incómoda de “detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer”, puede tener una doble lectura. En muchas ocasiones, algunas muy potentes tenían que utilizar la figura de sus maridos, amantes, padres o compañeros para hacerse oír. Eran otros tiempos.

Estamos en el siglo XXI, el siglo de las mujeres. Queremos escucharos. Queremos escucharte y que tu voz resuene en magasIN, en nuestros temas, en nuestras protagonistas, en nuestras historias y en nuestros eventos. Queremos conocerte. Emprenderemos acciones para que eso sea posible. MagasIN promoverá puntos de encuentros para compartir inquietudes con vosotras. Eso somos.

Yo, como editora, hoy pido pido luz, focos y brillo para todas vosotras. Para las que formáis parte de este equipo: María (mi mano izquierda porque soy zurda), mis Cristinas (la que siempre sonríe y la que nos mima haciendo el turno de noche en el periódico), Paloma, Montse, Paula, Celia, Marta, Sophie, Marina, las Anas, Rubén, Bienve, Janina, Paka, Beatrice, Gloria, Javi, Sara, Esteban, Lina…

Para quienes nos leéis y sentís que sois magas. Y para los que nos leéis y os encanta saber más de nosotras. Para todos, pediré esta noche que la luz os persiga durante todo 2023, “que la fuerza os acompañe”. Y que nos acompañe para seguir.

PD: Si alguien merece carbón este año, que no lea magasIN. Aquí no hay contenido para personas de mala voluntad. Nos gusta la buena gente, las personas que aportan, que hacen que todo vaya bien. MagasIN siempre será luz. No hay cuarto oscuro aquí.

