Irene Milleiro: "Pediría 'amnesia colectiva' para el culto al dinero"

Irene Milleiro, directora general de Ashoka España, forma parte del exclusivo grupo de 'las Top 100 Honorarias', es decir, que ha sido seleccionada en tres ocasiones como una de 'las Top 100 Mujeres Líderes en España', en su caso, en la categoría de sector social.

La activista, que lleva más de 15 años trabajando en este sector, ha contestado para magasIN a nuestro Magatest, un test en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres como Virginia Woolf, Ana María Matute, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro, Elena Ferrante…

1. Tu 'primera memoria'…

Jugando con mi Nenuco en la terraza de mi abuela en Pontevedra.

2. 'Una habitación con vistas' a…

Al mar. Soy atlántica: crecí junto al mar en Galicia y es lo que más echo de menos en Madrid. El mar me da calma e inspiración.

3. ¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

Orgullo de haber intentado ser siempre fiel a mis principios. Para ello he tenido que decir que no muchas veces.

Con mis prejuicios intento luchar todos los días. Soy muy consciente de que he crecido en una sociedad que nos ha inculcado prejuicios frente a la gente que es diferente, y creo que es nuestra obligación hacer un trabajo personal para detectar y desmontar esos prejuicios.

4. 'La amiga estupenda' es…

Son esas a las que, aunque no veas con frecuencia, aparecen para abrazarte y hacerte reír cuando más lo necesitas.

Soy muy afortunada en esto. Tengo muchísimas amigas estupendas en muchos sitios.

5. ¿Qué fue 'lo que el viento se llevó'?

La inseguridad. O al menos mucha de la inseguridad que tenía cuando era una mujer joven. A partir de los 40 me siento muchísimo más segura para decir lo que pienso y no perder el tiempo con cosas o personas que no me interesan.

6. ¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

Uy, mucho. Creo en la importancia de la bondad, la imaginación, de la curiosidad. Todas ellas son parte de esa edad de la inocencia.

7. ¿Qué te deja 'el corazón helado'?

La prepotencia. No soporto a las personas que se creen mejores que el resto y abusan de su poder sobre otras.

8. ¿'El mejor de los mundos posibles'?

El que querríamos muchas personas: un mundo en el que todo el mundo cuenta con los recursos para vivir con comodidad con sus familias y darle un futuro mejor a nuestros hijos, en un planeta sano y verde.

9. ¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? O, por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías 'un viaje sin retorno'?

Asesinar, a nadie. Pero no me importaría que desapareciesen suave y mágicamente aquellos que empujan a otras personas a la guerra, a la pobreza, al hambre o al sufrimiento. Se me vienen algunos nombres a la cabeza.

10. ¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

Que tenemos que aprovechar cada día con las personas que queremos. Decir muchas veces te quiero, abrazar con ganas, reír y hacer reír, disfrutar con la gente que quieres. Porque de repente un día se acaba todo.

11. 'El amor más grande'…

Como les explico a mis hijos, el amor es un sentimiento que se estira y crece indefinidamente. No creo que haya un amor más grande que otro.

12. ¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

Para el culto al dinero. Necesitamos urgentemente poner al planeta y a las personas por delante de todo lo que hacemos, hacer del cuidado de nuestro planeta el eje central de nuestra vida y de todas nuestras decisiones. Tenemos que aprender a ser buenos ancestros. Nuestra existencia depende de ello.

13. Un 'secreto a voces'.

Nunca lo he llevado en secreto. Pero quizá que estoy casada con una mujer maravillosa y hemos creado una familia fantástica.

14. 'Un secreto inconfesable'.

Probablemente, haya sido la única niña vestida de traje regional de gallega llevando una cartuchera y dos pistolas de juguete. Yo quería ser vaquera, y le dije a mi madre que sin pistolas no me ponía el vestido.

15. ¿Qué es para ti 'nada'?

Nada sería una sociedad en la que la gente haya perdido la esperanza de cambiar las cosas.

16. 'Cuando la revolución termine'.

Comenzará la siguiente. Afortunadamente.

